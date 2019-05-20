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Мода на осознанность: 10 крутых покупок к лету. Эко-кеды, футболка Лободы

Валерия Баринова
Тренд на осознанность: «нет» пластику, футболки от Лободы и кроссовки из хлопка
Несколько крутых покупок к лету: модные кроссовки, популярные книжки и аксессуары для дома. Рекомендуем.
Lifestyle / Фитнес 0

Экологичность, простота, минимализм и эстетика – главные тренды этого сезона. Мы не могли обойти эти темы стороной и собрали для вас главные мастхэвы для активного отдыха.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Мария Ершова. Скажи «НЕТ» пластику

Если тема экологии и защиты окружающей среды вам ещё недостаточно близка, присмотритесь к этой книге. Особенно актуальна в сезон шашлыков и мусора в лесу. Как остановить глобальную катастрофу, не нанося ущерб качеству жизни? Автор поделилась 101 советом, как использовать меньше пластика в целях сохранения планеты. Каждый из нас может стать настоящим суперменом, стоит только начать с себя.
Цена: 149 р.

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Reebok Cotton+Corn: кроссовки из хлопка

Наконец-то нашумевшая модель дошла и до России. Новые веганские кеды бренда – это первая в мире обувь на биооснове, на 75% сертифицированная Министерством сельского хозяйства США, изготовленная из 100-процентного хлопкового верха и подошвы на биооснове из кукурузы.
Экологичные кеды-унисекс – абсолютный мастхэв сезона.
Цена: 6990 р.

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Полотенце Waves

Отличная находка для любителей завернуться в приятный мягкий текстиль. Прихватите с собой в сауну после тренировки. К тому же такое полотенце отличается особенной износостойкостью: будет ещё долго держать форму и сохранять впитывающие свойства.
Цена: 2100 р.

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Джей Фрэнсин. Радость малого

Умение радоваться малому и находить счастье в минимализме – то, чего нам так часто не хватает. Автор книги и сама жила среди шкафов, набитых, как оказалось, ненужными вещами. Но теперь всё изменилось – Джей основала блог MissMinimalist.com и теперь расскажет об этом в своей книге.
Цена: 482 р.

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Новые вкусы Холи Корн

Мы уже не раз рассказывали вам о вкусном и полезном попкорне Холи Корн. Он готовится на кокосовом масле с использованием только натуральных ингредиентов, что сделает ваш пикник более безвредным для фигуры. А теперь у них есть ещё и новые вкусны, разработанные в коллаборации с Клавой Кокой, — сырный и кокос+шоколад.

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Кортни Хартфорд. Гениальная уборка

Отличная книга для тех, кому надоело перекладывать вещи с одного места на другое и жить в беспорядке. Вам нужны свежие лайфхаки для быстрой уборки. Эта книга наполнена шутками и дельными советами о том, как ускорить уборку дома с помощью умных подсказок и новейших приёмов.
Цена: 331р.

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Бутылка со счётчиком

Удобная и компактная бутылка Dot — классное решение для контроля ежедневного потребления воды без электронных гаджетов. Крышка со счётчиком поможет вам фиксировать каждое наполнение в течение дня. Просто закрутите крышку до появления точки, а для питья используйте верхнюю.
Цена: 1050 р.

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Банка с соковыжималкой

Идеальное комбо для майских вечеров. Соковыжималка снимается, крышку на банке можно застегнуть и сохранить сок свежим дольше.
Цена: 1290 р.

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Леггинсы и бра

Коллекция PRIMEKNIT LUX от аdidas уже покорила сердца тысяч девушек. Всё лучшее для самых качественных тренировок — мягкий, дышащий, эластичный материал отводит излишки тепла и поддерживает мышцы.

Узнать больше: на www.adidas.ru.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Разделочная доска

Доска из прочного дерева станет настоящим украшением кухни любого хозяина или хозяйки. На ней можно не только нарезать овощи, фрукты или сыры, но и красиво сервировать мясо на столе.
Цена: 1290 р.

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Виктория Мельник. «Еда как есть»

В дополнение к доске – большая и очень красивая книга про еду, настроение и эстетику.
Цена: 798 р.

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Футболка Zasport x Loboda

Стильно и лаконично – всё, что нужно знать о коллаборации бренда Zasport и суперзвёзды Светланы Лободы. Достаточно только взглянуть на коллекцию, чтобы понять, что это настоящие мастхэвы базового гардероба.
Цена: 1490 р.

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