Метр с кепкой или великан? Угадываем рост знаменитых спортсменов

В каждом виде спорта есть несколько лидирующих спортсменов. Мы знаем их имена, знаем, как они выглядят, какую форму носят, за какой клуб играют. А некоторые, особенно внимательные, знают даже, где и когда травмировались их кумиры. Но вот что насчёт роста? Сможете ли вы угадать, насколько высок ваш любимый спортсмен?

В этом тесте мы собрали десять из наиболее популярных на сегодняшний день спортсменов, рост которых вам и нужно отгадать. Предупреждаем, показатели некоторых из них вполне могут удивить.

Не расстраивайтесь, если ваши ожидания не оправдаются, ведь чтобы ответить на все вопросы правильно, недостаточно быть настоящим экспертом в области спорта: тут нужно или знать наверняка, или обладать феноменальной интуицией.