Взрывной эффект: как гранат помогает увеличить силу мышц

Согласно исследованиям, в возрасте от 30 до 40 лет в организме активно снижается количество мышечной массы. А ведь от состояния мускулов зависит качество жизни и её продолжительность. Сохранить их подтянутыми и здоровыми поможет гранат.
У этого фрукта много полезных свойств, а необходимыми микроэлементами обладают и сок, и семена, и даже кожура. Сок и мякоть граната содержат большое количество антиоксидантов, которые не только помогают поддерживать мышцы в тонусе, но и способствуют быстрому восстановлению после тренировки.
Фото: istockphoto.com
Что происходит с мышцами во время тренировки?
После тренировок мышцы зачастую испытывают окислительный стресс. Это нормальная, хотя и болезненная реакция организма на физические нагрузки. В это время повышается уровень молочной кислоты, в ходе занятий человек может испытывать дискомфорт и недостаток энергии.
Как гранат помогает в восстановлении?
Учёные выяснили, что в гранате содержатся необходимые для восстановления после нагрузок элементы. В фрукте есть эллаговая кислота, которая в кишечнике превращается в уролитин А. Он, в свою очередь, улучшает мышечную силу, активизируя митохондрии – «энергетические станции» тканей. Так мышцы становятся выносливее, а процесс заживления микротравм после тренировок ускоряется.
Фото: istockphoto.com
С возрастом митохондрии начинают хуже выполнять свои функции. В то время как уролитин А помогает очищать «неработающие» органеллы (внутриклеточные «органы») для улучшения здоровья мышц.
Какими ещё полезными свойствами обладает гранат?
В этих фруктах много клетчатки и витамина С. Пищевые волокна улучшают пищеварение и способствуют похудению. А витамин С увеличивает выработку коллагена, который продлевает молодость кожи и улучшает качество волос.
Фото: istockphoto.com
Сколько граната нужно есть?
Чтобы фрукт приносил пользу, употреблять его нужно в разумных количествах. Для более быстрого восстановления мышц достаточно выпивать около двух чашек сока до и после тренировки. А чтобы получить необходимую клетчатку и витамин С, нужно съедать ½ стакана гранатовых зёрен.