Взрывной эффект: как гранат помогает увеличить силу мышц

Учёные выяснили, как извлекать из этого фрукта максимальную пользу для организма.

Согласно исследованиям, в возрасте от 30 до 40 лет в организме активно снижается количество мышечной массы. А ведь от состояния мускулов зависит качество жизни и её продолжительность. Сохранить их подтянутыми и здоровыми поможет гранат.

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У этого фрукта много полезных свойств, а необходимыми микроэлементами обладают и сок, и семена, и даже кожура. Сок и мякоть граната содержат большое количество антиоксидантов, которые не только помогают поддерживать мышцы в тонусе, но и способствуют быстрому восстановлению после тренировки.

Фото: istockphoto.com

Что происходит с мышцами во время тренировки?

После тренировок мышцы зачастую испытывают окислительный стресс. Это нормальная, хотя и болезненная реакция организма на физические нагрузки. В это время повышается уровень молочной кислоты, в ходе занятий человек может испытывать дискомфорт и недостаток энергии.

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Как гранат помогает в восстановлении?

Учёные выяснили, что в гранате содержатся необходимые для восстановления после нагрузок элементы. В фрукте есть эллаговая кислота, которая в кишечнике превращается в уролитин А. Он, в свою очередь, улучшает мышечную силу, активизируя митохондрии – «энергетические станции» тканей. Так мышцы становятся выносливее, а процесс заживления микротравм после тренировок ускоряется.

Фото: istockphoto.com

С возрастом митохондрии начинают хуже выполнять свои функции. В то время как уролитин А помогает очищать «неработающие» органеллы (внутриклеточные «органы») для улучшения здоровья мышц.

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Какими ещё полезными свойствами обладает гранат?

В этих фруктах много клетчатки и витамина С. Пищевые волокна улучшают пищеварение и способствуют похудению. А витамин С увеличивает выработку коллагена, который продлевает молодость кожи и улучшает качество волос.

Фото: istockphoto.com

Сколько граната нужно есть?

Чтобы фрукт приносил пользу, употреблять его нужно в разумных количествах. Для более быстрого восстановления мышц достаточно выпивать около двух чашек сока до и после тренировки. А чтобы получить необходимую клетчатку и витамин С, нужно съедать ½ стакана гранатовых зёрен.