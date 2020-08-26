У этого напитка есть и плюсы, и минусы. Но что думают учёные?

Кофе может быть полезным. Главное – правильно его выбрать

Капучино, латте, флэт уайт – кофе можно приготовить множеством разных способов. Только за 2019 год в России было куплено 180 тыс. тонн кофе. Это означает, что подавляющее большинство россиян регулярно пьёт этот напиток. Но возникает вопрос: знаем ли мы точно, как кофе влияет на организм? Норвежские учёные нашли ответ.

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В чём суть исследования?

В течение почти 20 лет исследователи наблюдали за норвежцами в возрасте от 20 до 79 лет и делали выводы о том, как кофе, приготовленное разными методами, влияет на их здоровье. Также учитывались и другие факторы: вес, физическая активность, употребление алкоголя, курение и уровень холестерина в крови.

Фото: istockphoto.com

Учёные утверждают, что их работа даёт представление о связи между способом заваривания кофе и риском сердечного приступа, а также продолжительностью жизни.

Какой кофе полезнее?

По результатам исследования, наиболее полезным оказался фильтр-кофе. Его готовят методом однократного пролива горячей воды через специальный фильтр, в котором находится слой молотого кофе. Пользу от такого напитка подтверждает низкая смертность среди участников эксперимента, которые выпивали до четырёх чашек в день.

Фото: istockphoto.com

Учёные также выяснили, что пить фильтр-кофе полезнее, чем вовсе от него отказаться. Употребление напитка на 15% сокращает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Причём авторы научной работы уточняют, что на иммунитет кофе не влияет – он лишь богат антиоксидантами.

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Какой кофе оказался самым вредным?

Наименее полезным оказался нефильтрованный напиток. Во время его приготовления кофейная гуща надолго остаётся в горячей воде. К нефильтрованному кофе относятся эспрессо, капучино, латте, кофе по-турецки и френч-пресс.

Фото: istockphoto.com

Негативное воздействие такого напитка объясняется тем, что он содержит вещества, повышающие уровень «вредного» холестерина. В одной чашке нефильтрованного кофе его содержится в 30 раз больше, чем в фильтрованной альтернативе.

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Таким образом, совсем отказываться от бодрящего напитка не нужно. Однако стоит более осознанно подходить к выбору кофе, отдавая предпочтение вариантам приготовления с фильтром.