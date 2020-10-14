Смог в большом городе: эпидемиолог назвала новую причину распространения коронавируса

Оказывается, на распространение и течение коронавирусной инфекции влияет уровень загрязнения воздуха. Об этом научный сотрудник лаборатории средств специфической профилактики вирусных болезней Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Кизхалум Хаметова рассказала во время онлайн-конференции ТАСС.

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Как загрязнённый воздух «помогает» коронавирусу?

Зачастую в крупных городах воздух загрязнён сильнее, чем в небольших населённых пунктах. Поэтому жители мегаполисов чаще подвержены хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Согласно статистике ВОЗ, ежегодно из-за загрязнённой атмосферы в мире умирают 4,2 миллиона человек.

Фото: istockphoto.com

Как рассказала эксперт, пострадавшие от городского смога более уязвимы к коронавирусу, и заболевание у них, как правило, протекает тяжелее – вирус усугубляет хронические проблемы, которые уже имеются у человека.

«Многие исследователи мира сейчас обнаружили прямую связь между изменениями окружающей среды и распространением опасных вирусов. Особенно это актуально сейчас, в период распространения новой коронавирусной инфекции», – отметила эпидемиолог на пресс-конференции, посвященной презентации исследования «Повышение экологичности транспортного сектора в мировых мегаполисах».

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Но это не единственное, что может стать причиной заболевания COVID-19. По мнению исследователя, загрязнённый воздух в целом ослабляет иммунитет, из-за чего организму сложнее бороться с инфекциями.

Как загрязнения воздуха влияют на иммунитет?

Исследователи из Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что воздействие загрязнённого воздуха подавляет регуляторные Т-клетки иммунной системы. Снижение их функционирования объясняет более сильные проявления симптомов астмы, а также уменьшает ёмкость лёгких. Когда функция Т-клеток низкая, они не могут блокировать воспалительные процессы.

Фото: istockphoto.com

Чтобы подтвердить теорию, учёные проанализировали состояние здоровья 40 детей из города Фресно, где воздух очень загрязнён, и 40 детей из Пало-Альто, где уровень загрязнения меньше. При этом половина из них болели астмой. Детей сопоставили по возрасту, полу и астматическому статусу и проверили на дыхательную функцию, аллергическую чувствительность и наличие T-клеток в крови.

Исследователи высчитали среднегодовое воздействие на каждого ребёнка полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) – побочного продукта ископаемого топлива и основного загрязнителя в выхлопных газах автомобилей. Выяснилось, что воздействие ПАУ на детей из Фресно в 7 раз больше, чем на детей из Пало-Альто. Содержание в воздухе озона и твёрдых частиц также было значительно выше именно во Фресно. Неудивительно, что у детей из этого города отметили более низкие уровни функционирования T-клеток и более серьёзные симптомы астмы.

Фото: istockphoto.com

«Есть люди, которые всё ещё сомневаются в прямой связи между загрязнением воздуха и здоровьем человека, но наши результаты не позволяют отрицать непоправимое воздействие загрязнителей воздуха на здоровье», – отмечает автор исследования Ира Тагер, профессор эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли.

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Больше прочего от загрязнённого воздуха страдает иммунная система. Из-за чего могут обостряться заболевания лёгких и сердечно-сосудистой системы, а организм становится более уязвимым к инфекциям. Поэтому жителям мегаполисов стоит с особенным вниманием относиться к собственному здоровью и не пренебрегать мерами эпидемиологической безопасности.