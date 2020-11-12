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Самые невероятные ставки в истории спорта. Тест «Чемпионата»

Самые невероятные ставки в истории спорта
Оксана Потапова
Было или не было? Самые невероятные ставки в истории спорта
Угадай, какие истории случались с болельщиками на самом деле, а какие — всего лишь выдумка редакции.
Lifestyle / Тренды 0

В мире ставок мы постоянно рискуем, делаем предположения и, даже если этому противоречат логичные доводы, не перестаём верить в любимую команду. Именно благодаря такой поддержке болельщиков и рождаются легендарные голы, случаются неожиданные победы, возникают сумасшедшие коэффициенты и выигрываются крупные выигрыши на ставках.

Вместе с нашим партнёром — букмекерской платформой нового поколения BETTERY, мы подготовили для вас интерактивный тест про самые невероятные ставки в истории спорта. Попробуй предположить, было ли такое на самом деле, или описанный факт — всего лишь выдумка редакции.

Не бойся услышать свой внутренний голос и сделать ставку, которая сыграет по-крупному. Просто зарегистрируйся с промокодом START на сайте или в мобильном приложении BETTERY и получи бонус в 500 рублей на счёт. Бонус будет доступен только после прохождения полной идентификации. Использовать его можно на любые события, кроме лотерей.
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