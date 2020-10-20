5 предметов гардероба, из-за которых страдает спина

Учёные Британской ассоциации хиропрактиков (BCA) обнаружили, что 73% женщин страдают из-за проблем со спиной. Одной из главных причин оказалась их одежда. Причём 28% из опрошенных женщин в курсе, что их одежда может повлиять на их здоровье и осанку, но не учитывают этого при выборе гардероба. 33% женщин вообще не знают о том, что выбор одежды может повлиять на боли в спине и шее.
5 предметов одежды, из-за которых болит спина
Терапевт (BCA) Тим Хатчфул в комментариях к исследованию пишет: «Некоторые из самых популярных предметов одежды могут оказывать скрытое воздействие на здоровье. В то время как тяжёлые сумки являются общим виновником болезни, некоторые более неожиданные вещи, такие как узкие джинсы, тоже могут нанести вред».
Фото: istockphoto.com
К «опасным» предметам гардероба можно отнести:
- скинни-джинсы. Узкие штаны ограничивают свободу передвижения в бедрах и коленях, это влияет на то, как мы держим своё тело;
- большие сумки на одно плечо. Нагрузка от сумки распределяется неравномерно, перегружая позвоночник;
- туфли на высоком каблуке. Из-за высокого каблука смещается центр тяжести, что приводит к дополнительной нагрузке на позвоночник, кроме того, деформируется стопа;
- туфли без задника, например мюли. Они увеличивают нагрузку на ноги и поясницу, так как отсутствует поддержка задней части стопы;
- неправильно сидящее бельё. Неподходящее бра перегружает плечи, из-за чего возникает боль в спине.
Как решить проблему?
Тим Хатчфул уверяет, что такой вывод из исследования совсем не призывает навсегда отказаться от любимых вещей. Нужно лишь найти правильный баланс: ограничить количество раз, когда вы надеваете узкие джинсы или каблуки. Необходимо, чтобы организм отдыхал.
Фото: istockphoto.com
Ассоциация приводит несколько советов, которых следует придерживаться.
- Сохраняйте разнообразие в одежде. Чередуйте фасоны, чтобы тело отдыхало от нагрузки в определённых местах.
- Отдавайте предпочтение свободной одежде. Оверсайз сейчас в тренде, а тесная и узкая одежда ограничивает свободное движение тела.
- Освободите сумку. Тяжёлые сумки — частая причина боли в спине. Регулярно следите за тем, чтобы в вашей сумке не было ненужных предметов, так вы сможете контролировать её вес и не перетруждаться. Если вам всё-таки нужно взять с собой много вещей, отдавайте предпочтение рюкзакам. Так вы распределите нагрузку по всей спине.
- Тщательно выбирайте бельё. Бюстгальтеры должны быть тщательно подогнаны, чтобы вся нагрузка не переносилась на плечи. Когда покупаете бельё, обращайте внимание на нижнюю полосу, она должна хорошо сидеть на теле. Убедитесь, что застежка плотно прилегает, а ремни не давят на плечи.