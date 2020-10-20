5 предметов гардероба, из-за которых страдает спина

От какой одежды лучше отказаться во имя собственного здоровья и красивой осанки.

Учёные Британской ассоциации хиропрактиков (BCA) обнаружили, что 73% женщин страдают из-за проблем со спиной. Одной из главных причин оказалась их одежда. Причём 28% из опрошенных женщин в курсе, что их одежда может повлиять на их здоровье и осанку, но не учитывают этого при выборе гардероба. 33% женщин вообще не знают о том, что выбор одежды может повлиять на боли в спине и шее.

5 предметов одежды, из-за которых болит спина

Терапевт (BCA) Тим Хатчфул в комментариях к исследованию пишет: «Некоторые из самых популярных предметов одежды могут оказывать скрытое воздействие на здоровье. В то время как тяжёлые сумки являются общим виновником болезни, некоторые более неожиданные вещи, такие как узкие джинсы, тоже могут нанести вред».

Фото: istockphoto.com

К «опасным» предметам гардероба можно отнести:

скинни-джинсы. Узкие штаны ограничивают свободу передвижения в бедрах и коленях, это влияет на то, как мы держим своё тело;

Узкие штаны ограничивают свободу передвижения в бедрах и коленях, это влияет на то, как мы держим своё тело; большие сумки на одно плечо. Нагрузка от сумки распределяется неравномерно, перегружая позвоночник;

Нагрузка от сумки распределяется неравномерно, перегружая позвоночник; туфли на высоком каблуке. Из-за высокого каблука смещается центр тяжести, что приводит к дополнительной нагрузке на позвоночник, кроме того, деформируется стопа;

Из-за высокого каблука смещается центр тяжести, что приводит к дополнительной нагрузке на позвоночник, кроме того, деформируется стопа; туфли без задника, например мюли. Они увеличивают нагрузку на ноги и поясницу, так как отсутствует поддержка задней части стопы;

Они увеличивают нагрузку на ноги и поясницу, так как отсутствует поддержка задней части стопы; неправильно сидящее бельё. Неподходящее бра перегружает плечи, из-за чего возникает боль в спине.

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Как решить проблему?

Тим Хатчфул уверяет, что такой вывод из исследования совсем не призывает навсегда отказаться от любимых вещей. Нужно лишь найти правильный баланс: ограничить количество раз, когда вы надеваете узкие джинсы или каблуки. Необходимо, чтобы организм отдыхал.

Фото: istockphoto.com

Ассоциация приводит несколько советов, которых следует придерживаться.