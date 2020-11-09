«Захрустеть» стресс: продукты, которые можно и нужно есть во время хандры

Ваш день не такой, как обычно? Возможно, вы проспали, застряли в пробке или опоздали на работу? Вы не одиноки – каждый хотя бы раз сталкивался с той или иной формой стресса. Как помочь организму почувствовать себя лучше и какие продукты помогут правильно «заесть» нервозность? Рассказывает сертифицированный тренер по здоровью, нутрициолог и спикер Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни SN PRO EXPO FORUM Елена Айзенберг.
Почему мы «заедаем» стресс?
Стресс влияет на всех по-разному и у некоторых может спровоцировать переедание, особенно это касается сладостей, когда организм требует быстрой «дозаправки». Потребление сахара стимулирует определённые области мозга, связанные с зависимостью. Схема краткосрочного вознаграждения, которая увеличивает синтез дофамина, напрямую связана с потреблением сахара.Чем больше вы его едите, тем больше вам хочется.
Фото: istockphoto.com
В результате мозг формирует поведенческий шаблон: съешь это и тебе станет лучше. Это может привести к зависимости от сладкого, когда организм будет буквально требовать чего-то сахарного, когда вы расстроены. А отказаться от любимого десерта, особенно после тяжелого дня, будет практически невозможно. Постоянное заедание стресса конфетами только усугубит тревожные чувства.
Со стрессом сталкиваются все. Но то, как мы с ним справляемся, может быть мощным инструментом для улучшения самочувствия. Существуют различные практики, направленные на уменьшение стресса: медитации, дыхательные упражнения, йога или гимнастика цигун. Но знаете ли вы, что питание тоже может сыграть роль в ежедневном управлении стрессом?
Чем наименее вредно «заедать» стресс?
Эти продукты повышают стрессоустойчивость и помогут не срываться на вредности.
Сложные углеводы
Все углеводы побуждают мозг производить больше серотонина, «гормона счастья». Для стабильного поступления этого вещества лучше всего есть сложные углеводы, которые содержат витамины и минералы, а также клетчатку. Они перевариваются дольше и меньше влияют на уровень сахара в крови.
Фото: istockphoto.com
Воздержитесь от простых углеводов и сладких газированных напитков. Если вам сложно совсем без сладостей, попробуйте овсяную кашу с орехами, семечками и кокосовым маслом. Также можно добавить сухофрукты, которые я бы рекомендовала предварительно замочить на ночь.
Апельсины, грейпфруты и клубника
Все эти фрукты богаты витамином С. Он может снизить уровень гормонов стресса, одновременно укрепляя иммунную систему. В одном исследовании люди с высоким кровяным давлением и повышенным уровнем кортизола (гормона стресса) возвращались к норме быстрее, если принимали витамин С перед выполнением стрессовой задачи. Так что не забудьте про апельсин перед экзаменом или важной встречей.
Шпинат
Недостаток магния может вызвать головные боли и усталость, усугубляя последствия стресса. Одна чашка шпината помогает восполнить запасы магния. Не любите шпинат? Другие зелёные листовые овощи также хорошие источники магния.
Фото: istockphoto.com
Жирная рыба
Чтобы держать стресс под контролем, включите в рацион жирную рыбу. Большое количество Омега-3 в лососе, тунце и сардинах может предотвратить скачки кортизола и сократить риск сердечных заболеваний, депрессии и предменструального синдрома (ПМС).
Чтобы получить здоровый запас Омега-3, старайтесь есть жирную рыбу не реже двух раз в неделю.
Орехи
Орехи и семечки – хорошие источники полезных жиров и цинка. Ежедневное употребление горсти фисташек, грецких орехов или миндаля поможет противостоять стрессу.
Например, миндаль полон полезных витаминов: витамин Е укрепляет иммунную систему, витамины группы B сделают вас более устойчивыми к приступам стресса или депрессии. Но не переусердствуйте, орехи калорийны!
Фото: istockphoto.com
Авокадо
Это не только ингредиент для вкусного гуакамоле, но и источник жирных кислот Омега-3 и витаминов группы В. Известно, что эти вещества уменьшают стресс и беспокойство, повышают концентрацию и улучшают настроение. Этот фрукт станет отличной заменой майонезу в бутербродах.
Сырые овощи
Хрустящие сырые овощи помогают снять стресс механическим путём. Жуя сельдерей или морковку, вы сможете расслабить стиснутые челюсти и снять напряжение.