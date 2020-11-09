Они помогут улучшить стрессоустойчивость и не сорваться на вредности.

«Захрустеть» стресс: продукты, которые можно и нужно есть во время хандры

Ваш день не такой, как обычно? Возможно, вы проспали, застряли в пробке или опоздали на работу? Вы не одиноки – каждый хотя бы раз сталкивался с той или иной формой стресса. Как помочь организму почувствовать себя лучше и какие продукты помогут правильно «заесть» нервозность? Рассказывает сертифицированный тренер по здоровью, нутрициолог и спикер Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни SN PRO EXPO FORUM Елена Айзенберг.

Нервный срыв: как гормоны стресса влияют на вес и что с этим делать? Иногда проблемы связаны не только с перееданием.

Почему мы «заедаем» стресс?

Стресс влияет на всех по-разному и у некоторых может спровоцировать переедание, особенно это касается сладостей, когда организм требует быстрой «дозаправки». Потребление сахара стимулирует определённые области мозга, связанные с зависимостью. Схема краткосрочного вознаграждения, которая увеличивает синтез дофамина, напрямую связана с потреблением сахара.Чем больше вы его едите, тем больше вам хочется.

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В результате мозг формирует поведенческий шаблон: съешь это и тебе станет лучше. Это может привести к зависимости от сладкого, когда организм будет буквально требовать чего-то сахарного, когда вы расстроены. А отказаться от любимого десерта, особенно после тяжелого дня, будет практически невозможно. Постоянное заедание стресса конфетами только усугубит тревожные чувства.

Со стрессом сталкиваются все. Но то, как мы с ним справляемся, может быть мощным инструментом для улучшения самочувствия. Существуют различные практики, направленные на уменьшение стресса: медитации, дыхательные упражнения, йога или гимнастика цигун. Но знаете ли вы, что питание тоже может сыграть роль в ежедневном управлении стрессом?

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Чем наименее вредно «заедать» стресс?

Эти продукты повышают стрессоустойчивость и помогут не срываться на вредности.

Сложные углеводы

Все углеводы побуждают мозг производить больше серотонина, «гормона счастья». Для стабильного поступления этого вещества лучше всего есть сложные углеводы, которые содержат витамины и минералы, а также клетчатку. Они перевариваются дольше и меньше влияют на уровень сахара в крови.

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Воздержитесь от простых углеводов и сладких газированных напитков. Если вам сложно совсем без сладостей, попробуйте овсяную кашу с орехами, семечками и кокосовым маслом. Также можно добавить сухофрукты, которые я бы рекомендовала предварительно замочить на ночь.

Апельсины, грейпфруты и клубника

Все эти фрукты богаты витамином С. Он может снизить уровень гормонов стресса, одновременно укрепляя иммунную систему. В одном исследовании люди с высоким кровяным давлением и повышенным уровнем кортизола (гормона стресса) возвращались к норме быстрее, если принимали витамин С перед выполнением стрессовой задачи. Так что не забудьте про апельсин перед экзаменом или важной встречей.

Шпинат

Недостаток магния может вызвать головные боли и усталость, усугубляя последствия стресса. Одна чашка шпината помогает восполнить запасы магния. Не любите шпинат? Другие зелёные листовые овощи также хорошие источники магния.

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Жирная рыба

Чтобы держать стресс под контролем, включите в рацион жирную рыбу. Большое количество Омега-3 в лососе, тунце и сардинах может предотвратить скачки кортизола и сократить риск сердечных заболеваний, депрессии и предменструального синдрома (ПМС).

Чтобы получить здоровый запас Омега-3, старайтесь есть жирную рыбу не реже двух раз в неделю.

Орехи

Орехи и семечки – хорошие источники полезных жиров и цинка. Ежедневное употребление горсти фисташек, грецких орехов или миндаля поможет противостоять стрессу.

Например, миндаль полон полезных витаминов: витамин Е укрепляет иммунную систему, витамины группы B сделают вас более устойчивыми к приступам стресса или депрессии. Но не переусердствуйте, орехи калорийны!

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Авокадо

Это не только ингредиент для вкусного гуакамоле, но и источник жирных кислот Омега-3 и витаминов группы В. Известно, что эти вещества уменьшают стресс и беспокойство, повышают концентрацию и улучшают настроение. Этот фрукт станет отличной заменой майонезу в бутербродах.

Идеальный продукт или просто миф? Почему «ЗОЖники» помешаны на авокадо У экзотического плода масса положительных свойств, но нужно знать правила потребления, если мы хотим похудеть.

Сырые овощи

Хрустящие сырые овощи помогают снять стресс механическим путём. Жуя сельдерей или морковку, вы сможете расслабить стиснутые челюсти и снять напряжение.