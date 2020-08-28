У экзотического плода масса положительных свойств, но нужно знать правила потребления, если мы хотим похудеть.

Идеальный продукт или просто миф? Почему «ЗОЖники» помешаны на авокадо

О пользе авокадо в последнее время не говорил только ленивый. Вегетарианцы, любители здорового образа жизни, прогрессивная молодёжь – все они сделали этот фрукт неотъемлемой частью жизнь. Есть авокадо и выкладывать этот зелёный продукт в социальных сетях стало очень модно.



Надо сказать, что у него действительно масса полезных свойств, которые влияют на разные аспекты жизни. Однако есть и минусы, о которых тоже необходимо знать. Особенно тем, кто стремится похудеть и добиться идеальной фигуры с помощью авокадо.

Кофе может быть полезным. Главное – правильно его выбрать У этого напитка есть и плюсы, и минусы. Но что думают учёные?

Свойства афродизиака и улучшение памяти

Начнём с того, что авокадо часто используют в качестве афродизиака, так как он обладает возбуждающим эффектом. Обнаружили это ещё индейцы, а позже подтвердили испанские колонизаторы. Перед уходом на битвы они отказывались от этого продукта, прекрасно понимая его свойства. Зато по возвращении домой с удовольствием намазывали авокадо на хлеб в большом количестве.

Фото: istockphoto.com

На этом, конечно же, полезные качества авокадо не заканчиваются. Фрукт улучшает память, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что в его составе есть жирные кислоты, которые препятствуют развитию склероза. Ещё употребление авокадо снижает вероятность стресса и ухода в депрессию и рекомендуется тем, у кого часто бывает повышенное артериальное давление.

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Омоложение и придание аромата

Полезен авокадо также огромным количеством витаминов. В Европе вообще создают много лекарств на основе этого продукта, которые потом успешно применяются на практике и продаются в местных аптеках. В нём присутствуют биологически-активные вещества, способствующие омоложению организма.



Во многом из-за этого авокадо обожают вегетарианцы и сторонники здорового образа жизни. Они включают диетические салаты с авокадо в свой обязательный рацион. Олеиновая кислота, входящая в состав фрукта, препятствует образованию холестерина в крови.



Масло из авокадо широко используются в парфюмерной промышленности, так что с помощью этого продукта можно поправить не только своё здоровье, но и финансовое состояние. Есть ощущение, что любая продукция, в составе которой есть авокадо, сейчас будет иметь гарантированный коммерческий успех.

Фото: istockphoto.com

Как выбрать авокадо?

Диетолог и нутрициолог, эксперт «Чемпионата» Анна Берсенева в своём «инстаграме» рассказывает, что существуют более 400 различных видов этого фрукта. Самые известные:

Авокадо Хасс (Hass)

Авокадо с темной кожурой и светло-зеленой мякотью. Легко чистится и имеет самую кремовую текстуру. Подходит для кремовых десертов. Сезон – весь год. Родина – Чили.

Авокадо фуэртэ (Fuerte)

Оправдывает своё название, которое в переводе означает «сильный». Самый богатый витаминами, содержит меньше жиров, чем остальные родственники, но большое количество олеиновой кислоты. Тонкая мягкая кожура и сочная мякоть. Идеален для мороженого и гуакомоле. Сезон – с августа по октябрь.

Авокадо Мексикола (Mexicola)

Форма овальная, кожура темно-зелёная с фиолетовым оттенком. Вид авокадо, который особенно любим женщинами в Латинской Америке за его благоприятное воздействие на кожу. Кроме приема внутрь, из него делают маски для лица и волос.

Фото: istockphoto.com

Авокадо Гвэн (Gwen)

Старший брат Авокадо Хасс – идентичные характеристики, только размер больше в полтора раза.

Авокадо Пинкертон (Pinkerton)

Имеет длинную продолговатую форму и очень токую кожицу. Сезон – зима и весна. Содержит большое количество витаминов А и Е.

Авокадо Эстер (Ester)

Большой авокадо круглой формы. Сезон – апрель, май и июнь. Содержит большое количество жиров, из него получают масло.

Фото: istockphoto.com

Неужели авокадо идеален?

К сожалению, не совсем так. При всех своих полезных свойствах авокадо является довольно калорийным продуктом. В мякоти содержится немало жиров. Критичного ничего в этом нет, но если немного переборщить и увлечься этим фруктом, то на стройности фигуры это может сказаться негативно.



Также очень осторожно надо употреблять продукт кормящим матерям и людям с острыми заболеваниями печени. В середине плода авокадо расположено большое семя. Оно, а также листья фрукта содержат вредные вещества, которые негативно влияют на пищеварительные процессы и могут даже спровоцировать аллергическую реакцию.

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Но в целом плюсы употребления авокадо перевешивают немногочисленные минусы. И если внимательно и аккуратно относиться к использованию этого продукта в еде, то можно добиться исключительно положительных результатов.