Работа на результат: как улучшить свои показатели на тренировках?

Сегодня спорт занимает важное место в жизни многих. Однако иногда занятия не приносят желаемого результата. Кажется, что показатели и вовсе стоят на месте: вес не уменьшается, мышцы не растут, а выносливость не прибавляется. Что делать в такой ситуации и как сдвинуться с мёртвой точки? Попробуйте использовать эти пять простых, но действенных советов.

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Ставьте конкретные цели

Прежде чем приступать к тренировкам, подумайте, к чему вы стремитесь. Если это глобальная цель, например, похудеть к лету, конкретизируйте её: обозначьте конкретные желаемые параметры и временной промежуток.

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А ещё лучше разделите глобальную на несколько целей поменьше: сбросить часть веса за первый месяц, ещё часть – за второй и т. д. Так вы сможете отслеживать свои успехи и видеть реальный результат.

Делайте разминку и заминку

Перед началом тренировки необходимо разогреть мышцы и подготовить их к работе. Даже короткая разминка поможет сократить риск травм и появления неприятных ощущений во время нагрузки.

Заминка – также не менее важная часть занятия. Она помогает расслабить мышцы после активной тренировки, растянуть их и облегчить восстановление, а также восстановить дыхание и «остыть» после напряжённой работы. О пяти упражнениях, которые отлично подойдут для завершения занятия, смотрите в видео «Чемпионата».

Занимайтесь в удобной и подходящей экипировке

Комфортная и соответствующая нагрузке и тренировочным условиям форма играет не последнюю роль в достижении результата. Неудобная, слишком тёплая или, наоборот, слишком лёгкая одежда неизменно будет отвлекать и не позволять сконцентрироваться на упражнениях.

При выборе экипировки важно учитывать не только внешний вид и личные предпочтения, но и условия, в которых вы будете заниматься. Например, собираясь на пробежку поздней осенью, стоит уделить особое внимание верхней одежде: она должна хорошо пропускать воздух, не сковывать движения, но обеспечивать защиту от непогоды и холода.

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Отслеживайте свои показатели

Чтобы выяснить, при каких физических показателях ваши занятия наиболее эффективны, отслеживайте своё состояние во время и после тренировок. Частота пульса, дыхание, количество потраченных калорий – всё это поможет отрегулировать план занятий и улучшить фактический результат.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Для удобства можно использовать фитнес-браслет или смарт-часы, например, HONOR Watch GS Pro. Они помогут построить маршрут для пробежки, измерят уровень кислорода SpO2 в крови, проанализируют количество стресса и качество сна. Причём использовать их можно даже во время занятий экстремальными видами спорта: часы выдерживают низкие и высокие температуры, повышенную влажность и изменения высоты над уровнем моря и даже прошли даже испытания соляным туманом и песком.

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Правильно восстанавливайтесь

Работа над собой не прекращается, когда вы выходите за пределы тренажёрного зала. Хорошо подготовиться к тренировке и выложиться во время самого занятия недостаточно. Важно правильно восстановиться после. Не стоит забывать о днях отдыха и специальных процедурах, которые помогут организму быстрее прийти в себя после нагрузки – например, массаже или СПА.