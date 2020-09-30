Отдых в работе: зачем нужны восстановительные тренировки?

Грамотно выстроить тренировочный процесс – лишь половина успеха. Не стоит забывать и о важности восстановления – перерывах и специальных занятиях. Они необходимы, чтобы мышцы успевали отдыхать и не перегружались. Иначе эффективность падает. Как правильно выполнять восстановительные тренировки и зачем они нужны, рассказывает Никита Брагин, выступающий атлет категории Classic Physics, тренер со стажем, амбассадор бренда GEON и участник Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

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Зачем нужны восстановительные тренировки?

Проблема быстрого и эффективного восстановления после тренировок встаёт не только у профессиональных спортсменов, но и у рядовых посетителей фитнес-клубов. Чувство усталости, очевидно, во многом зависит от тренировочного плана и организации процесса. Если схема занятий не продумана, выполняется наобум, а каждое упражнение делается до упора и дрожи в мышцах, тут мало чем можно помочь.

Фото: Из личного архива Никиты Брагина

Периодизация тренировок – наше всё! Умение сочетать тяжёлые, средние и лёгкие занятия в течение недельного или месячного цикла даёт максимальный результат и восстановление. Правильно организовав тренировочный процесс, вы сможете добиться гораздо больших результатов и избежать перегрузок.

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Что включить в восстановительную тренировку?

Но что делать, если что-то пошло не по плану и усталость накрыла в один миг? Если вы не доели, не доспали или находитесь в сильном стрессе и даже следование намеченному плану внезапно вызвало упадок сил и слишком долгое восстановление? Ответ прост – тренироваться. Но это занятие будет отличаться от привычных для вас. Ведь организм как мотор, который не может работать постоянно на высоких оборотах. И для долгосрочной службы машины её нужно эксплуатировать в разных режимах, а не только на максимальных оборотах.

Фото: Из личного архива Никиты Брагина

Если сил на запланированную тренировку не осталось, совсем отказываться от похода в зал не стоит. Лучше всё же сходить и сделать лёгкую восстановительную тренировку – примерно на 20% от вашего личного максимума, с чуть большими паузами для отдыха и меньшей интенсивностью упражнений. Часть привычных силовых можно заменить на растяжку, а другую – на бассейн.

Ждать, пока организм сам недвусмысленно намекнёт на необходимость отдыха, не обязательно. Можно изначально включить восстановительные тренировки в свой план и выполнять их не когда система уже дала сбой, а в рамках цикла занятий.

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Прогресс складывается не только из тяжёлых тренировок. Важен комплексный подход, и именно он даст желаемый результат в долгосрочной перспективе.