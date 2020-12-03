Усталый взгляд: упражнения для снятия напряжения после работы за компьютером

С их помощью можно и улучшить зрение.

Ежедневная работа за компьютером может привести к перенапряжению глаз, что приводит к головным болям, а в перспективе – значительному ухудшению зрения. Поэтому не стоит забывать об отдыхе и регулярной тренировке глазных мышц. Какие упражнения помогут эффективно и быстро снять напряжение? Разбираемся вместе с офтальмологом Олегом Белоусом.

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Сколько часов можно работать за компьютером?

Как утверждает специалист, время непрерывной работы перед экраном не должно превышать двух часов. Необходимо делать перерывы, то есть чередовать работу за электронными устройствами и без них. Если ваш рабочий день составляет восемь часов, то общее количество перерывов должно быть от 40 минут до полутора часов.

Фото: istockphoto.com

Также важно, чтобы на рабочем месте было установлено правильное освещение.

Олег: Свет падает слева. Лампы или окно располагаются с левой стороны от рабочего места. Расстояние от глаз до экрана компьютера составляет не менее 50 см. Кроме того, в помещении необходимо обеспечивать достаточную вентиляцию и увлажнение воздуха.

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Какие упражнения помогут побороть усталость глаз?

Олег: Существуют различные виды гимнастик для глаз. Я предлагаю упражнения, разработанные профессором, офтальмологом Эдуардом Аветисовым.

1. Сильно зажмурить глаза, а затем открыть веки. Повторить 5-6 раз.



2. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой руки, повернуть голову в другую сторону и посмотреть на локоть левой руки, вернуться в исходное положение. Повторить 5-6 раз.



3. Поднять глаза вверх, сделать ими круговые движения по часовой стрелке, затем – против. Повторить 5-б раз.

Фото: istockphoto.com

4. Вытянуть руки вперёд, посмотреть на кончики пальцев. Поднять руки вверх, сделав вдох, при этом следить глазами за руками, не поднимая головы. На выдохе опустить руки. Повторить 4-5 раз.



5. Смотреть прямо перед собой на удалённый предмет 2-3 секунды, затем перевести взгляд на кончик носа на 3-5 секунд. Повторить 6 раз.



6. Закрыть веки, в течение 30 секунд массировать их кончиками указательных пальцев.

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Помогают ли упражнения восстановить зрение?

К сожалению, так восстановить зрение невозможно. Однако тренировка для глаз поможет его немного улучшить и предотвратить дальнейшие ухудшения. Как отмечает офтальмолог, такая гимнастика существенно не влияет на остроту зрения, но помогает снять напряжение и даёт глазам отдохнуть.

Фото: istockphoto.com

Но вообще для поддержания хорошего зрения нужно следить за здоровьем в целом. Придерживаясь правильного питания, получая достаточное количество витаминов и выполняя физические упражнения, вы заботитесь и о своих глазах.