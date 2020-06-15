Научно доказано: правильный метод дыхания помогает ускорить обмен веществ

Процесс похудения тесно связан с метаболизмом. От него зависит то, с каким трудом или, наоборот, лёгкостью вы теряете лишние килограммы. К сожалению, с возрастом обмен веществ каждого человека замедляется и организм тратит всё меньше энергии на базовые потребности. И если в 20 лет тело удерживает здоровый вес, прощая нам перекусы фастфудом, то уже через десять лет потребление и расход калорий приходится тщательно уравновешивать, чтобы лишнее не отразилось на фигуре.

В связи с этим эксперты в области здоровья стали говорить о различных способах разгона метаболизма. К ним относятся, например, занятия спортом, длительная ходьба, контрастный душ и медитация. А после клинического исследования, проведённого университете Юнсан в Южной Корее, стало понятно, что активировать обмен веществ помогают и простые дыхательные упражнения.

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Результаты клинического исследования

В корейском эксперименте участвовали 38 человек, у которых в прошлом не было нервно-мышечных, ортопедических и сердечно-лёгочных расстройств. Испытуемых случайным образом разделили на две группы. Те, кто попал в первую, целенаправленно практиковали глубокое дыхание диафрагмой. А участники второй занимались с аппаратом обратной связи, который регулировал темп дыхания с помощью условных обозначений. Такой тренажёр обычно используют для лечения пациентов с респираторными заболеваниями.

Фото: istockphoto.com

После этого эксперты сравнили показатели обеих групп. Выяснилось, что и диафрагменное дыхание, и практика со специальным аппаратом положительно влияют на максимальное поглощение кислорода организмом. Но скорость метаболизма увеличивает лишь первый метод.

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Глубокое дыхание способствует похудению

Выходит, дыхание диафрагмой способствует похудению. Всё дело в том, что во время такой практики в работу включается большая куполообразная мышца, которая располагается под грудной клеткой. Это требует от организма дополнительных энергетических затрат.

К тому же во время глубокого дыхания в организм поступает больше кислорода, благодаря чему усиливается кровоток, а это положительно сказывается на работе всех органов и обмене веществ.

Фото: istockphoto.com

Как научиться дышать диафрагмой?

Такая техника дыхания не требует особой подготовки и больших усилий. Заниматься ею можно в любом положении: сидя, лёжа или стоя. Образно говоря, наша главная задача — научиться дышать животом, а не грудью.

Для этого положите руки на живот, на область под рёбрами. Сделайте глубокий вдох животом на восемь счётов и следите за тем, как он надувается. Грудь при этом должна оставаться неподвижной. Затем сделайте медленный выдох на восемь счётов, снова начиная с живота. Когда закончите, досчитайте до четырёх и начните выполнять упражнение заново.

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Даже десять минут регулярной практики помогут разогнать обмен веществ, улучшить общее самочувствие и избавиться от стресса. А это как нельзя лучше скажется на ваших стремлениях.