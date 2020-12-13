И духом, и телом: почему Шер выглядит гораздо моложе своих лет?

В 2020 году знаменитой певице исполнилось 74 года, но Шер и сейчас продолжает удивлять поклонников не только необычным вокалом, но и прекрасной внешностью. Глядя на неё, никак не скажешь, что эта женщина выглядит на свой возраст. Поп-звезда поддерживает удивительную для своих лет физическую форму. В чём секрет её молодости?

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Зал пять раз в неделю и сёрфинг

Несмотря на весьма почтенный возраст, Шер до сих пор даёт выступления, с удовольствием занимается любимым делом и ведёт активный образ жизни. Свою рутину певица не представляет без тренировок: пять раз в неделю она посещает спортзал, причём упражнения выполняет под контролем персонального тренера.

Кроме того, артистка любит бегать, много ходит пешком и увлекается сёрфингом. «Я усердно работаю над собой и всё свободное время провожу в спортзале. Но мне это нравится – в детстве я была сорвиголовой, каким только спортом ни увлекалась. А сёрфингом начала заниматься только сейчас. И как же мне это нравится!» – рассказывала Шер в одном из интервью 2010 года.

Среди любимых упражнений певицы – планка. Когда она только начинала, постоять даже 30 секунду казалось непомерно сложно задачей. Но теперь ей удаётся держать планку пять минут – это один из ежедневных ритуалов артистки.

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Правильное питание без жёстких ограничений

Как не раз признавалась Шер, ей нравятся торты, пирожные и другие сладости. Но если ещё 30 лет назад она спокойно позволяла себе кекс-другой, то сейчас приходится себя ограничивать. «Я вынуждена воздерживаться, потому что мне приходится втискиваться в сценические костюмы», – признаётся звезда.

В целом питание певицы можно считать вполне здоровым. Она не жалует мясо и старается избегать жирных блюд – такая пища плохо сказывается на её самочувствии. От молочных продуктов Шер не отказывается, но предпочитает обезжиренное молоко и почти не ест твёрдые сыры. Основу её рациона составляют коричневый рис, чечевица, пинто, белые и черные бобы, овощи, фрукты – они дают достаточно энергии, чтобы поддерживать активный образ жизни.

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Уход за кожей и правильный настрой

Как признаётся Шер, в плане ухода она не ограничивается конкретным косметическим брендом и любит побаловать себя. «Мои процедуры по уходу за кожей очень разнообразные. Нет одного любимого средства, я использую продукты совершенно разных марок», – делится певица.

Далеко не последнюю роль в сохранении молодости играет правильный настрой и восприятие самой себя, считает звезда. Принцип «не стареть душой» работает для неё как нельзя лучше. По словам Шер, она до сих пор чувствует себя девушкой – это и помогает ей сохранять не только позитивное, юношеское отношение к жизни, но и внешнюю привлекательность.

Многие считают, что выглядеть так молодо в возрасте артистки невозможно, не прибегая к помощи пластических хирургов. Но даже если Шер и корректировала что-то в своей внешности, одними операциями такого эффекта не достичь. Например, Памела Андерсон младше певицы почти на 20 лет и тоже не раз обращалась к хирургии, однако выглядит едва ли не старше Шер. А значит, дело вовсе не в этом.