Как в 56 выглядеть на 30? Советы «звёздной» молодости от Сандры Баллок

Обладательнице «Оскара» и одной из самых эффектных актрис Голливуда, Сандре Баллок сегодня, 26 июля, исполняется 56 лет. И если посмотреть на её фотографии, может возникнуть только один вопрос – как, ну вот как ей удаётся быть в такой потрясающей форме? Просто невозможно дать актрисе больше 35, и то с натяжкой. Сандра охотно делится своими секретами «вечной молодости», вот только не у всех хватит силы воли, чтобы их повторить.

Фото: gettyimages.com

Чистка раз в год и сладости раз в неделю

Главная заповедь Баллок – здоровое питание. Можно истязать себя в спортзале, делать какие угодно процедуры, но если рацион составлен неправильно, все усилия будут напрасными. А как правильно, по мнению Сандры?

Прежде всего, есть медленно, часто и маленькими порциями. Меню должно состоять из свежих овощей, запечённых блюд, свежевыжатых соков. На столе не должно быть жареной пищи и сдобной выпечки. И так шесть раз в неделю. Седьмой день – «разгрузочный», когда можно съесть, что угодно.

Фото: Кадр из фильма «Предложение»

Также каждый год Сандра Баллок садится на специальную диету, которая длится три недели и позволяет хорошенько «почистить» организм. В это время она ест только рыбу, овощи и мёд, запивая всё это зелёным чаем. Никакого мяса, фруктов, молочных продуктов, мучного, сахара и растительных белков. Разумеется, такие жесткие меры стоит предпринимать только с разрешения врача. Можно не сомневаться, что у Сандры всё под контролем.

Подобной диеты, кстати, придерживаются и Ким Кардашьян, и Джиджи Хадид. Видимо, даже их впечатлила фигура актрисы.

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Кикбоксинг, велосипед и бег по утрам

Сандра Баллок находится в прекрасной физической форме. Всё благодаря регулярным тренировкам. Каждое утро актриса начинает с пробежки. Это не только помогает ей держать себя в форме, но и даёт заряд бодрости. Каких-то строгих ограничений по продолжительности занятий нет, всё зависит от настроения и времени. А если бегать совсем не хочется, на помощь приходят занятия кикбоксингом – их Сандра тоже посещает регулярно.

Ещё одна обязательная часть тренировочного процесса – пилатес. Дома Баллок регулярно крутит педали на велотренажёре и занимается с фитнес-резинками.

Тренировки звезды проходят под тщательным контролем известного тренера Симоны де ла Рю.

Необычный уход за кожей лица

Актриса известна своим потрясающе ухоженным лицом, на котором нет не то что морщин, а даже морщинок! При том, что она лишь однажды прибегала к помощи пластического хирурга, когда нужно было чуть скорректировать форму губ. Для такой внешности одного правильного питания и спорта недостаточно.

Не пугайтесь, но всё дело в крайней плоти корейских младенцев. Да, секрет великолепного лица Сандры Баллок – в продуктах обрезания. Технология называется Epidermal Growth Factor: стволовые клетки из обрезанной плоти внедряются в кожу при помощи микроигл. Накануне процедуры делают глубокую химическую чистку лица, а после – обязательна смягчающая маска.

Фото: gettyimages.com

Услуга рассчитана на несколько сеансов, а предоставляет её американский косметолог Джорджия Луиз. Именно она разработала технологию и добилась одобрения метода у Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Результат такой необычной и дорогостоящей процедуры – сияние кожи и замедление процессов старения.

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Всё в совокупности – правильное питание, спорт и удивительная сыворотка – даёт ту форму, которую Сандра Баллок регулярно представляет на ковровых дорожках.