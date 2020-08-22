Актриса уверяет, что никакого секрета тут нет. Но как же легендарной Женщине-кошке удаётся сохранять прекрасную фигуру?

Наперегонки со временем: почему 54-летняя Холли Берри выглядит на 20 лет моложе

Спецагент, супергероиня, суперзлодейка, девушка Джеймса Бонда – в каких только образах Холли Берри не появлялась на экранах. Зрителей она покорила не только актёрским мастерством и природным обаянием, но и потрясающей фигурой. И если 16 лет назад прекрасная форма актрисы не была удивительной, то сегодня сложно поверить, что ей недавно исполнилось 54.

Разменяв шестой десяток, Холли Берри вполне может посоперничать за звание самой привлекательной фигуры с секс-символами нового поколения. Однако сама артистка не считает своей внешний вид чем-то удивительным. По её словам, это всего лишь результат регулярных тренировок и правильного питания. Так как же ей удаётся держать себя в такой замечательной форме?

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Кето, никаких углеводов и сахара

На своей странице в «Инстаграме» актриса регулярно делится секретами своего питания и здорового образа жизни в целом. Уже на протяжении многих лет Холли придерживается низкоуглеводной кетодиеты с высоким содержанием жиров и умеренным количеством белков. Она считает, что такой подход помогает наиболее безопасно и плавно избавляться от лишних килограммов.

От сахара актриса полностью отказалась ещё в 19 лет, после того ей поставили диагноз «сахарный диабет».

«Я уверена, что форма во многом зависит от того, что и когда вы едите. Большую часть жизни я борюсь с диабетом, поэтому очень серьёзно подхожу к выбору блюд. Кетодиета помогает мне оставаться в отличной форме: она эффективно сжигает калории, помогает быстро сбросить вес, контролирует аппетит и улучшает состояние кожи. А ещё замедляет процесс старения», – рассказывает Берри.

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Основу её рациона составляют жиры – около 75%. Белки занимают порядка 20%, а углеводы – всего 5%. Одной из главных условий кетодиеты – отказ от сахара и мучных продуктов. Также под запрет попадают переработанные изделия из мяса (например, колбаса), овощи с высоким содержанием крахмала (кукуруза и картофель), фрукты, сухофрукты и алкоголь.

Меню актрисы состоит из растительного и сливочного масла, орехов, яиц, грибов, мяса, птицы, рыбы и морепродуктов, а также кисломолочных продуктов и овощей с высоким содержанием пищевых волокон.

Кроме того, периодически Холли устраивает интервальные «голодовки», когда на протяжении определённого времени (от 8 до 24 и более часов в зависимости от особенностей организма) вообще ничего нельзя есть. Как правило, Берри ест два раза в день – завтрак она пропускает или заменяет зелёным смузи, а уже на обед и ужин устраивает полноценный приём пищи.

Примерный дневной рацион актрисы выглядит так:

Завтрак: свекольный сок с порошковыми добавками или зелёный смузи.

Обед: паста болоньезе, но вместо макарон – зелёная фасоль.

Перекусы: помидоры черри, фаршированный сыр, зелёный лук.

Ужин: запечённая рыба, оливковая сальса и пюре из цветной капусты.

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Тренировки «морских котиков», йога и бокс

Однако правильное питание не единственное, что позволяет Холли в свои 54 выглядеть на 20 лет моложе. Поддерживать фигуру и кожу в тонусе ей помогают регулярные тренировки. Уже четыре года актриса занимается под чётким руководством одного из лучших голливудских тренеров – Питера Ли Томаса.

Тренируется Берри пять раз в неделю, чередуя разные типы занятий – йога, бокс, силовые и кардионагрузки. Кроме того, нередко Томас разрабатывает планы на основе тренировок «морских котиков» – элитного подразделения спецназа США.

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Что касается кардиотренировок, зачастую Холли отдаёт предпочтение 30-минутным интенсивным занятиям с упражнениями на пресс, бёдра, ягодицы и поясницу. По словам актрисы, её тренировка делится на пять фаз:

пятиминутная разминка;

упражнения на верхние части тела;

упражнения на нижние части тела;

упражнения на пресс;

пятиминутная заминка.

Однако иногда настроение совсем не способствует полноценным занятиям, признаётся актриса. В такие дни она делает быструю и простую, но всё же эффективную мини-тренировку. За 10 минут Берри выполняет 10 упражнений по 10 повторений каждое: