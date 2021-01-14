Спорт в стиле «люкс»: 5 запоминающихся коллабораций 2020-го

Кроссовки от Dior и спальный мешок от Gucci – чем удивляли дизайнеры в ушедшем году?

Грань между спортивным и классическим стилем постепенно стирается, а кэжуал завоёвывает всё больше внимания. В 2020 году к теме спорта решили обратиться и многие люксовые бренды. Dior, Gucci, Prada выпустили собственные линейки для активного отдыха в сотрудничестве с ведущими спортивными производителями. Рассказываем о пяти наиболее ярких коллаборациях.

И лужи не страшны: 6 стильных и надёжных кроссовок для дождя Носим любимую обувь без страха промокнуть.

Supreme x Nike

В сентябре 2020 года два модных бренда выпустили совместную коллекцию. В осеннем релизе были представлены спортивные костюмы, анораки, двусторонние брюки и толстовки в ярких расцветках.

Прозрачный нейлон – ключевой элемент коллекции. При создании одежды дизайнеры использовали хлопковый флис и большие нашивки с логотипами. Несмотря на то что осень давно закончилась, коллекция всё ещё в тренде: некоторые вещи вполне подходят для тёплой городской зимы.

Wolford x Adidas

Австрийский бренд Wolford выпустил новый дизайн бесшовной одежды совместно с adidas. Вдохновлённые спортивным стилем 80-х и 90-х в США модельеры создали роскошный прозрачный трикотаж, который облегает тело и подчёркивает силуэт.

Для Wolford это сотрудничество стало значимой вехой: adidas – первая крупная компания, заключившая с брендом партнёрские отношения.

Dior x Air Jordan

Релиз кроссовок от двух легендарных брендов Air Jordan и Dior состоялся 8 июля 2020-го. Нет сомнений, что это было одно из самых ярких событий в индустрии моды ушедшего года. И хотя предзаказ оформили более 5 миллионов человек, заполучить новинку удалось далеко не всем.

Каждая пара кроссовок была изготовлена в Италии из натуральной телячьей кожи, а дизайн модели покорил сердца всех любителей спортивной обуви.

adidas x Prada

В декабре аdidas и Prada представили новую совместную коллекцию. Результатом стала футуристическая модель A + P Luna Rossa 21, которая была разработана для яхтсменов и вдохновлена ​​дизайном новой лодки AC75 Luna Rossa, а также культовыми моделями Prada и adidas.

Gucci x The North Face

Итальянский дом моды представил коллаборацию со спортивным брендом The North Face в предверии нового года. Одежда предназначена для активного отдыха: в релиз вошли пуховики, дождевики, бомберы, жилеты и флисовые толстовки. Кроме того, в коллекции представлены рюкзаки, поясные сумки, даже палатка и спальный мешок.

Узоры, расцветки и даже новый совмещённый логотип – всё это подчёркивает особенность обоих брендов.