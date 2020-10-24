И лужи не страшны: 6 стильных и надёжных кроссовок для дождя

Когда наступает осень, а вместе с ней регулярные дожди и лужи, от кроссовок приходится отказаться до лучших времён. Ведь рисковать любимыми парами не хочется. Однако менять стильную обувь на резиновые сапоги вовсе необязательно. Собрали удобные спортивные варианты, которые не боятся непогоды.
adidas Yeezy 500 High Tyrian
Высокая модель отлично подойдёт для осенних прогулок. Лужи и слякоть им не страшны – материал защищён от проникновения воды, а немаркий цвет позволяет не переживать по поводу загрязнений.
adidas ZX Torison
Кроссовки, с которыми можно хоть горы свернуть! Тёмная расцветка, удобная подошва и прочные материалы – всё по канонам осенней обуви.
Skechers UNO
Эта пара сделана из максимально водонепроницаемого материала – как раз для смельчаков, которые не любят обходить препятствия. Хорошо сидят на ноге и практически невесомые. То, что нужно для активных прогулок.
Fila Tigrate Plus
Модель хорошо подойдёт тем, кто не готов отказываться от стильной обуви даже в самую плохую и слякотную погоду. Тёмная расцветка спасает от пятен и неопрятного вида.
Vans The Soft Leather Sk8-Hi
Высокие кеды из натуральной кожи созданы для тех, кто постоянно мерзнёт. Дизайнеры обещают мягкость и лёгкость без неприятных ощущений и натираний. Настоящая находка для любителей осенних прогулок.
Converse Counter Climate
Эта линейка спортивной обуви не даст скучать по любимым кроссовкам в дождливую погоду. Выбираем подходящий вариант – от классических кед с утеплением до непромокаемых ботинок – и отправляемся на поиски приключений.
Расставаться с любимой обувью не придётся, ведь под любую погоду можно подобрать не только удобную, но и стильную пару.