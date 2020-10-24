И лужи не страшны: 6 стильных и надёжных кроссовок для дождя

Когда наступает осень, а вместе с ней регулярные дожди и лужи, от кроссовок приходится отказаться до лучших времён. Ведь рисковать любимыми парами не хочется. Однако менять стильную обувь на резиновые сапоги вовсе необязательно. Собрали удобные спортивные варианты, которые не боятся непогоды.

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adidas Yeezy 500 High Tyrian

Высокая модель отлично подойдёт для осенних прогулок. Лужи и слякоть им не страшны – материал защищён от проникновения воды, а немаркий цвет позволяет не переживать по поводу загрязнений.

adidas ZX Torison

Кроссовки, с которыми можно хоть горы свернуть! Тёмная расцветка, удобная подошва и прочные материалы – всё по канонам осенней обуви.

Skechers UNO

Эта пара сделана из максимально водонепроницаемого материала – как раз для смельчаков, которые не любят обходить препятствия. Хорошо сидят на ноге и практически невесомые. То, что нужно для активных прогулок.

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Fila Tigrate Plus

Модель хорошо подойдёт тем, кто не готов отказываться от стильной обуви даже в самую плохую и слякотную погоду. Тёмная расцветка спасает от пятен и неопрятного вида.

Vans The Soft Leather Sk8-Hi

Высокие кеды из натуральной кожи созданы для тех, кто постоянно мерзнёт. Дизайнеры обещают мягкость и лёгкость без неприятных ощущений и натираний. Настоящая находка для любителей осенних прогулок.

Converse Counter Climate

Эта линейка спортивной обуви не даст скучать по любимым кроссовкам в дождливую погоду. Выбираем подходящий вариант – от классических кед с утеплением до непромокаемых ботинок – и отправляемся на поиски приключений.

На спорте: какие кроссовки носят российские звёзды? Отечественные селебрити выбирают не только лимитированные новинки от люксовых брендов. Может, некоторые из их пар есть и у вас.

Расставаться с любимой обувью не придётся, ведь под любую погоду можно подобрать не только удобную, но и стильную пару.