Всё под контролем: как мужчине пройти полное медицинское обследование?

Многие считают, что в больницу нужно обращаться, только когда что-то случилось. Однако, чтобы поддерживать здоровье, отслеживать негативные изменения и предотвращать заболевания, необходимо регулярно проходить обследования. Как правило, мужчины к этому вопросу относятся с большим скепсисом. Руководитель отдела медицинского обучения Basis Genomic Group, врач-эндокринолог и диетолог, эксперт Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM Михаил Заботин объясняет, почему продолжительность жизни у мужчин меньше, чем у женщин, и на что стоит обратить внимание, проходя регулярную проверку в больнице.
Почему мужчины живут меньше женщин?
По статистике, в России средняя продолжительность жизни у мужчин гораздо короче, чем у женщин. Даже от коронавируса мужская смертность в нашей стране составляет 2,8% от общей статистики против 1,7% у женщин. Дело не только в том, что мужчины не любят ходить по врачам и проходить множество обследований, а многие заболевания и вовсе переносят «на ногах». Доля тех, кто злоупотребляет алкоголем и регулярно курит среди мужчин выше, чем среди женщин.
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Кроме того, мужчины часто страдают от гиподинамии (низкой физической активности), а их питание зачастую неполноценно и не сбалансировано по белку, жирам, углеводам и калорийности. Как следствие, избыточная масса тела диагностируется у 47,6% российских мужчин. Подобный образ жизни приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний (гипертонии и ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда), нарушению жирового и углеводного обменов (атеросклероз, скрытый сахарный диабет 2 типа).
Зачем регулярно проходить медобследование?
Многие заболевания развиваются постепенно и до поры не вызывают жалоб. Сегодня клиники и лаборатории предлагают программы чек-апа (сheck-up — комплексный профилактический медосмотр), разработанные специально для мужчин и включающие множество анализов и инструментальных методов исследования. Врачи рекомендуют регулярно выполнять определённый набор наиболее важных обследований по достижении 25-30 лет.
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Какие обследования нужно проходить мужчинам?
Анализы крови
Сдаются натощак, утром до завтрака. Курить до сдачи крови крайне нежелательно, равно как и употреблять накануне алкоголь. Следует сдавать следующие анализы:
– общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (скорость оседания эритроцитов);
– биохимический развёрнутый анализ крови, обязательно включающий в себя такие показатели, как общий белок, билирубин, АЛТ, АСТ, ГГТ, липидограмма (фракции холестерина), ЛДГ, щелочная фосфатаза, креатинин, мочевина, железо сыворотки, калий/натрий/хлор, С-реактивный белок. Если мужчина старше 40 лет, то в этот анализ включаются дополнительно: глюкоза крови, гликированный гемоглобин, белковые фракции, альфа-амилаза, гомоцистеин, мочевая кислота;
– коагулограмма, или анализ на свёртываемость крови (с возрастом важность результатов этого анализа значительно возрастает);
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– гормональное исследование на свободный тестостерон; кстати, уровень тестостерона может начать снижаться уже в молодом возрасте, в результате чего могут возникнуть нарушения половой функции. Для мужчин старше 40 лет также необходим анализ на ТТТ (тиреотропный гормон) и паратгормон (гормон околощитовидных желез);
– онкомаркеры и маркеры заболеваний предстательной железы: ПСА общий и свободный. Мужчинам старше 50 лет рекомендовано сделать анализ на следующие маркеры возможных онкологических заболеваний: РЭА, СА 19-9, СА 72-4, Cyfra 21-1;
– так называемый госпитальный комплекс: ВИЧ, RW, HBsAg, HCV (анализ на выявления ВИЧ, сифилиса и гепатитов В и С).
Инструментальные методы исследования
– УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы;
– УЗИ брюшной полости (выполняется натощак);
– УЗИ брахиоцефальных сосудов, то есть сосудов головы и шеи. Обследование особенно актуально для мужчин старше 40-50 лет;
– эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) — исследование пищевода, желудка и двенадцатипёрстной кишки);
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– после 50 лет — колоноскопия или эндоскопическое исследование толстой кишки, желательно делать его не реже одного раза в 10 лет;
– обзорная рентгенография органов грудной клетки или, как минимум, флюорография;
– электрокардиография (ЭКГ) — простое, доступное и безвредное исследование сердечной мышцы; поскольку сердечно-сосудистые заболевания «помолодели», то после 40 лет ЭКГ рекомендуется проводить ежегодно. Если у мужчины уже диагностированы проблемы с сердцем, а также в более зрелом возрасте, это исследование надо проходить как минимум один раз в полгода.
Какие обследования можно провести самостоятельно?
Некоторые показатели можно проверить самому. Например, тонометр (прибор для измерения артериального давления) вполне доступен для приобретения в домашнее пользование. Своим пациентам я рекомендую время от времени проверять давление, особенно при головных болях, отёках, головокружении или слабости. Кстати, современные тонометры также измеряют пульс, а некоторые подают сигнал в случае нарушения сердечного ритма. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, нормальным считается артериальное давление 120/70 мм. рт. ст.
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Если есть подозрения на сахарный диабет 2 типа, то проверить нарушения углеводного обмена можно с помощью глюкометра (прибора для измерения глюкозы в крови). Маленького прокола скарификатором на пальце и одной капли капиллярной крови натощак будет вполне достаточно. Норма уровня глюкозы в капиллярной крови составляет до 5,5 ммоль/л. Если значение оказывается в диапазоне от 5,6 до 6,0, то речь уже может идти о состоянии, которое врачи называют преддиабет. Сахарный диабет диагностируется при показателе выше 6,1 ммоль/л. В случае с диабетом самостоятельная проверка не отменяет необходимости визита к врачу. Тест-полоски имеют короткий срок годности, а погрешность глюкометра достигает 10%.
Определить наличие абдоминального ожирения можно, измерив окружность талии на уровне пупка (живот не втягивать!). Для европейских мужчин норма окружности талии составляет 94 см. Оценить степень соответствия массы человека и его роста можно посчитав ИМТ (индекс массы тела). Нормальный ИМТ не должен превышать 25,0 кг/м2. Рассчитывается он по формуле: вес в килограммах разделенный на квадрат роста в метрах. Например, мужчина весит 77 кг при росте в 170 см. Индекс массы тела в этом случае равен: 77 ÷ (1,70 × 1,70) ≈ 26,64 кг/м², то есть масса тела у человека повышена, и мы можем говорить о состоянии предожирения. Исключение составляют мужчины, активно наращивающие мышечную массу: у них ИМТ вполне может превышать референсное значение.
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Домашние тесты не отменяют необходимости регулярных визитов к врачу. Если же есть опасения, что со здоровьем не всё в порядке, посетить больницу стоит как можно скорее. Чем раньше начать лечение, тем больше шансов на благоприятный исход. Тем более что на пенсию мужчины выходят позже женщин, а значит, им как можно дольше надо оставаться здоровым и работоспособным.