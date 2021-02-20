Тренировка с Ляйсан: необычные простые упражнения для быстрой подкачки всего тела

За время самоизоляции домашние тренировки слишком наскучили. Кажется, мы узнали уже все упражнения, которые можно сделать на коврике у дивана. Но что делать, если возможности ходить в зал по-прежнему нет? Мы нашли способ разнообразить занятия спортом в четырёх стенах – просто обратились к профессионалу в этом деле – гимнастке Ляйсан Утяшевой. Она во время карантина запустила на своём YouTube-канале шоу «Зарядка с Ляйсан Утяшевой», где учила фитнес-примудростям российских звёзд. Теперь очередь дошла и до читателей «Чемпионата». На такой тренировке точно не будет скучно.

Упражнение 1. Разминка на ролике

Для того, чтобы тренировка прошла как можно продуктивнее, тело обязательно размять. Сделать это можно с помощью массажного ролика. Как? Так же, как это делает Ляйсан.

Упражнение 2. Упражнение на укрепление ягодичных мышц

Для выполнения этого упражнения понадобится небольшой реквизит – пуф или два стула, на которые можно будет облокотиться. Эти простые с виду движения помогают разгрузить поясницу, что особенно важно при современном ритме жизни, и сделать ягодицы сильными и крепкими.

Упражнение 3. Упражнение на гибкость поясницы

Продолжаем избавляться от болей в спине с помощью следующего упражнения. Для него понадобятся те же пуф, стулья или диван. А чтобы ещё немного усложнить себе задачу – зажмите между коленей массажный ролл. Важно при выполнении «отключить» плечи и пресс. Напряжение должно ощущаться во внутренней поверхности бедра и ягодицах.

Упражнение 4. Упражнение на пробуждение мышц

Этот необычный комплекс с экипировкой в виде швабры помогает задействовать мышцы практически всего тела. Палка здесь помогает держать спину ровно в течение всего времени выполнения упражнения. Ляйсан отмечает, что именно это упражнение избавило её мужа Павла Волю от болей в пояснице.

Упражнение 5. Упражнение на растяжку

Лучшее завершение тренировки, даже самой короткой, – растяжка. Она расслабляет нужные мышцы, а это упражнение помогает ещё и проанализировать свой организм на предмет гибкости и выносливости. Выглядит просто, а сколько смысла!

Не забывайте про простые упражнения, их ежедневное выполнение поможет сохранить тонус и жизненную силу. Больше интересных тренировок можно найти на канале Ляйсан и в статьях «Чемпионата».