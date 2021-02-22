Чек-лист: собираем сумку в тренажёрный зал

Так точно ничего не забудете.

Занятия в фитнес-зале до сих пор остаются одними из самых популярных видов физической активности. Поэтому многие из нас сталкивались с проблемой, когда приходишь в спортзал и понимаешь, что что-то не взял. Чтобы таких ситуаций стало меньше, мы подготовили чек-лист – так точно не упустите самое нужное.

Осознанный выбор: как начать тренироваться каждый день? И перестать придумывать новые оправдания.

Браслет или карточка для входа в спортзал

То, без чего поход на фитнес может закончится, так и не начавшись. Если абонемента ещё нет, для его оформления потребуется паспорт.

Кроссовки

Обязательно на удобной и устойчивой подошве. Если вы занимаетесь на дорожке, возьмите беговые.

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Носки

После каждой тренировки их нужно менять, на всякий случай лучше иметь с собой пару запасных.

Повязка на голову

Тем, у кого длинные волосы необходима резинка, иначе они будут мешать занятиям. Обладателям коротких стрижек пригодится повязка: так мелкие пряди и пот не будут попадать в глаза и создавать дискомфорт.

Волосок к волоску: 5 удобных причёсок для занятий спортом Надоело постоянно поправлять выбивающиеся из хвоста пряди? Усмирить волосы на время тренировок можно и другими способами.

Бутылка воды

Большинство фитнес залов отказалось от одноразовых пластиковых стаканчиков – а сейчас ни и вовсе под запретом из-за пандемии коронавируса. Поэтому необходимо принести с собой бутылку. Лучше отдать предпочтение стеклянным или металлическим (из нержавеющей стали). Потому что пластиковые бутылки, в которых вода продаётся в магазине, не рекомендуется использовать повторно.

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Полотенце и принадлежности для душа

После зала стоит сходить в душ. Это не только смоет пот после тренировки, но и снимет усталость.

Шлёпки

Они нужны не только тем, кто занимается в бассейне. Чтобы ополоснуться после занятия и не бояться скользкого пола, не забудьте пару сланцев.

Фитнес-трекер

Этот пункт не обязательный, но специальный браслет или смарт-часы помогут отслеживать потраченные калории и сердцебиение, контролировать интенсивность тренировок.

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Купальник и шапочка для бассейна

Бикини лучше оставить для пляжного отдыха, а в бассейне отдать предпочтение закрытому варианту. Он не будет спадать и мешать. Также стоит надеть шапочку (в большинстве бассейнов это обязательное условие), чтобы волосы не мешались и не портились от воздействия хлорированной воды.

А если плавание – часть вашей тренировки, стоит обзавестись и очками.

В омут с головой: почему не стоит плавать в бассейне без шапочки А некоторым бассейн вообще противопоказан.

Хлопчатобумажная футболка

Стоит отдавать предпочтение одежде из натуральных материалов, чтобы кожа «дышала» во время тренировки.

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Брюки или шорты

Обратите внимание не на свободные варианты, а, например, на лосины. Они не будут цепляться за тренажёры и мешаться во время выполнения упражнений.