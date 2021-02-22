Чек-лист: собираем сумку в тренажёрный зал

Занятия в фитнес-зале до сих пор остаются одними из самых популярных видов физической активности. Поэтому многие из нас сталкивались с проблемой, когда приходишь в спортзал и понимаешь, что что-то не взял. Чтобы таких ситуаций стало меньше, мы подготовили чек-лист – так точно не упустите самое нужное.
То, без чего поход на фитнес может закончится, так и не начавшись. Если абонемента ещё нет, для его оформления потребуется паспорт.
Кроссовки
Обязательно на удобной и устойчивой подошве. Если вы занимаетесь на дорожке, возьмите беговые.
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Носки
После каждой тренировки их нужно менять, на всякий случай лучше иметь с собой пару запасных.
Повязка на голову
Тем, у кого длинные волосы необходима резинка, иначе они будут мешать занятиям. Обладателям коротких стрижек пригодится повязка: так мелкие пряди и пот не будут попадать в глаза и создавать дискомфорт.
Большинство фитнес залов отказалось от одноразовых пластиковых стаканчиков – а сейчас ни и вовсе под запретом из-за пандемии коронавируса. Поэтому необходимо принести с собой бутылку. Лучше отдать предпочтение стеклянным или металлическим (из нержавеющей стали). Потому что пластиковые бутылки, в которых вода продаётся в магазине, не рекомендуется использовать повторно.
Фото: istockphoto.com
Полотенце и принадлежности для душа
После зала стоит сходить в душ. Это не только смоет пот после тренировки, но и снимет усталость.
Шлёпки
Они нужны не только тем, кто занимается в бассейне. Чтобы ополоснуться после занятия и не бояться скользкого пола, не забудьте пару сланцев.
Фитнес-трекер
Этот пункт не обязательный, но специальный браслет или смарт-часы помогут отслеживать потраченные калории и сердцебиение, контролировать интенсивность тренировок.
Фото: istockphoto.com
Купальник и шапочка для бассейна
Бикини лучше оставить для пляжного отдыха, а в бассейне отдать предпочтение закрытому варианту. Он не будет спадать и мешать. Также стоит надеть шапочку (в большинстве бассейнов это обязательное условие), чтобы волосы не мешались и не портились от воздействия хлорированной воды.
А если плавание – часть вашей тренировки, стоит обзавестись и очками.