В омут с головой: почему не стоит плавать в бассейне без шапочки

Хотя плавание остаётся очень популярным видом спорта, хлорированная вода, без которой нельзя представить общественный бассейн, негативно сказывается на состоянии кожи. И это сложно не заметить: некоторые из-за этого даже перестают заниматься плаванием. Как снизить воздействие вредных веществ, разбираемся вместе с экспертом-дерматологом Марией Васильевой.

Фото: istockphoto.com

Почему после занятий в бассейне часто ощущается сухость?

Мария: Для очистки воды используют хлор. Но помимо своей главной функции, он расщепляет липидный слой кожи, из-за чего и возникает ощущение сухости. Если у человека этот слой и без того был нарушен, то хлор только усугубит положение. Поэтому если у вас имеется экзема, ихтиоз, атопический дерматит, псориаз и другие хронические кожные заболевания, лучше воздержаться от плавания или заменить его другим видом спорта.

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Как снизить влияние хлора на кожу и волосы?

Чтобы минимизировать воздействие вредного вещества на организм, дерматолог рекомендует придерживаться нескольких простых советов:

– перед занятием принимайте прохладный душ;

– не распаривайте кожу (важна прохладная температура воды);

– нанесите на волосы небольшое количество специального масла и плотно наденьте резиновую шапочку (можно даже две);

Фото: istockphoto.com

– после плавания в бассейне ополосните тело и используйте липидовосстанавливающий гель для душа;

– после высыхания нанесите увлажняющий крем или молочко, желательно также липидовосстанавливающие.

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Есть ли альтернатива хлорированным бассейнам?

В России всё больше бассейнов стали очищать озоном: при таком способе нет характерного для хлорки резкого запаха и не используется хлор. А как это сказывается на состоянии кожи и волос?

Мария: Это отличная альтернатива, незаменимая для любителей плавания. Озон не влияет на кожу и волосы, поэтому такая очистка не скажется негативно на вашем здоровье.

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Можно сказать, что «озоновые» бассейны – это настоящий прорыв. Не пренебрегая мерами безопасности и очистительными процедурами, удаётся избежать негативных последствий хлорирования.