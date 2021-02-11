В омут с головой: почему не стоит плавать в бассейне без шапочки

Хотя плавание остаётся очень популярным видом спорта, хлорированная вода, без которой нельзя представить общественный бассейн, негативно сказывается на состоянии кожи. И это сложно не заметить: некоторые из-за этого даже перестают заниматься плаванием. Как снизить воздействие вредных веществ, разбираемся вместе с экспертом-дерматологом Марией Васильевой.
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Почему после занятий в бассейне часто ощущается сухость?
Мария: Для очистки воды используют хлор. Но помимо своей главной функции, он расщепляет липидный слой кожи, из-за чего и возникает ощущение сухости. Если у человека этот слой и без того был нарушен, то хлор только усугубит положение. Поэтому если у вас имеется экзема, ихтиоз, атопический дерматит, псориаз и другие хронические кожные заболевания, лучше воздержаться от плавания или заменить его другим видом спорта.