Прокачать извилины: как развить собственный мозг

Мозг, как и мышцы, умеет адаптироваться к нагрузке. И те дела, которыми вы занимаетесь часто, становятся рутиной. Как же его тренировать? Главное правило – давать мозгу непривычную, новую информацию. Благодаря этому будут формироваться новые нейронные связи, и мозг будет развиваться. Вот несколько упражнений, с помощью которых можно это сделать.

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Меняйте руку и закрывайте глаза

Большинство повседневных действий, таких как чистка зубов, одевание, приготовление пищи, мозг производит на автомате, экономя силы. Можно его удивить: например, чистить зубы не правой рукой, как обычно, а левой, или попытаться позавтракать, периодически закрывая глаза.

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Тренируйте тактильность

Известно, что около 90% информации человек получает с помощью зрения. А вот способность использовать осязание у среднестатистического человека развита слабо. Это можно использовать в тренировках мозга. Например, попробуйте выучить шрифт Брайля или научитесь на ощупь определять номинал монет.

Смените имидж и сделайте перестановку

Мозг привыкает к окружающей обстановке – расположению мебели в доме и предметов на рабочем столе, к отражению в зеркале и набору привычной одежды. Не обязательно проводить капитальный ремонт и радикально менять внешность. Достаточно, например, периодически делать небольшую перепланировку и, чтобы «встряхнуть» восприятие, пробовать новое в одежде.

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Задействуйте обоняние

Годами используете одни и те же духи? Пришло время это изменить! Хороший способ, чтобы заставить мозг работать, – избавить его от «ароматической» рутины. Обоняние – важный канал для восприятия действительности. В него тоже нужно периодически привносить что-то непривычное, будь то новые духи или специи при готовке.

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Используйте другие маршруты

Дом – работа – дом. Этот маршрут может оставаться неизменным годами. Итог – мозг проходит его на автопилоте, совершенно не включаясь в процесс. Попробуйте добираться до офиса разными способами и хорошенько изучить район, где живёте, гуляйте там, где ещё не были. А перед поездкой в новое место, заранее внимательно изучите карты и попробуйте добраться до нужной точки без подглядываний в приложение с картами и подсказок навигатора.

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Замените вилку на палочки

Приём пищи – тоже рутина для мозга. Попробуйте освоить новые навыки! Всю жизнь едите вилкой? Возьмитесь за палочки! Первое время будет сложно, но это станет прекрасной тренировкой.

Двигайтесь асимметрично

Например, попробуйте рисовать на бумаге одной рукой треугольник, а другой – квадрат. Или восьмёрку и звёздочку. В общем, фигуры не должны быть похожими друг на друга. Изобразить их по отдельности не составит труда, но если делать это одновременно, мозг будет озадачен.

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Читайте цветные слова

На картинке для этого упражнения написаны названия цветов (название и цвет слова не совпадают). Нужно назвать именно цвет, а не читать текст. Это сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Попробуйте!

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Решайте головоломки

Судоку и кроссворды тоже полезны для тренировки мозга, но при одном условии: если вы решаете их нечасто. Если же каждый день вы заполняете по десять судоку и сходу можете назвать столицы Мадагаскара, Мозамбика и Сомали, эти виды головоломок для вас – рутина, и мозг к ним уже привык.

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Смотрите на таблицы Шульге

Таблицы Шульге – тренажёр, который развивает внимательность, скорость чтения и улучшает периферийное зрение. Задача – глядя в центр таблицы, как можно быстрее найти боковым зрением все числа от 1 до 25.