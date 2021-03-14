Так ли полезен кисель и зачем его дают детям?

Гранёный стакан с розовой жидкостью — у многих после школы осталось именно такое представление о киселе. На самом деле, это студенистое блюдо существует уже несколько веков. В нём действительно содержится немало полезных веществ, но перебарщивать с ним не стоит. Почему, разбираемся вместе с нутрициологом Анной Глумовой.
Казалось бы, что может быть проще киселя? Но всё же стоит уделить внимание его составу. В нём не должно быть красителей и ароматизаторов. Оригинальный рецепт включает всего три натуральных ингредиента: морс, сахар и крахмал. Некоторые также добавляют злаки.
Фото: istockphoto.com
Какие полезные вещества есть в киселе?
В напитке из ягод и фруктов содержаться витамины E и C, а если кисель овсяный, то и B1, B2, B3 и B5. Кроме того, в состав киселя входят минеральные вещества: калий, магний, кальций, натрий, железо, фосфор. Также среди полезных составляющих нутрициолог называет лецитин, лизин, холин, метионин, золу и крахмал.
Стоит отметить, что кисель может содержать в себе и другие полезные вещества. Всё зависит от того, какие добавки и ингредиенты входят в состав.
Среди полезных свойств напитка можно выделить следующие:
защищает слизистую желудка;
улучшает работу кишечника;
обладает противовоспалительным эффектом;
нормализует гормональный фон;
улучшает свёртываемость крови;
поддерживает кислотно-щелочной баланс организма;
оказывает успокаивающее действие на нервную систему.
Фото: istockphoto.com
Одно из важнейших свойств киселя — его вязкая текстура. Он хорошо обволакивает слизистую желудка, тем самым создавая защитный барьер. Крахмал же в составе киселя – это пребиотик, пища для хороших бактерий, населяющих кишечник. Поэтому он также полезен для здоровья микрофлоры.
Когда нужно пить кисель, а когда он противопоказан?
Этот напиток, как правило, назначают при язвах и гастрите, повышенной кислотности желудка, а также вводят в детский рацион. Более того, он не содержит много калорий ( около 53 ккал на 100 г), поэтому им можно с лёгкостью заменить любые десерты. Однако при избыточном весе или ожирении кисель противопоказан.
Фото: istockphoto.com
Также не рекомендуется употреблять этот напиток, если имеются:
сахарный диабет: в таком случае можно пить только кисель на основе овсяной крупы, ягодные вариации зачастую содержат большое количество сахара;
проблемы с кишечником: в состав входит крахмал, который только усугубит ситуацию;
аллергия: индивидуальная непереносимость каких-либо ингредиентов, входящих в состав киселя.