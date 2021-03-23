Въезд разрешён: в какие страны можно поехать без визы?

Красота аскетичных горных храмов или роскошь и уют пятизвёздочных отелей? Выбор за вами.

Совсем скоро начнётся сезон отпусков, а это значит, что возникнет вопрос куда поехать. Но многие боятся сложностей, которые начнутся в связи с оформлением загранпаспортов, получением виз, да и вообще с выездом за границу. Собрали список стран, для которых эти документы не понадобятся, и подробно расписали, что вы сможете там увидеть.

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Азербайджан

Азербайджан находится в восточной части Закавказья на побережье Каспийского моря. Это государство относится к Ближнему Востоку, Передней Азии и частично к Восточной Европе.

Одно из первых мест, которое стоит посетить туристам, — Девичья башня в Баку. Эта постройка считается достопримечательностью города и находится неподалёку от прибрежной части так называемого «Старого города». До сих пор одним из главных секретов для археологов остаётся её назначение. Легенда гласит, что башня была построена как храм огня.

Не менее красивая достопримечательность — мечеть Биби-Эйбат. Это значимый памятник исламской архитектуры на берегу Бакинской бухты. Он был построен в XIII столетии. Архитекторы взяли за основу принципы классической ширванской школы, поэтому храм состоит из двух массивных минаретов и трёх куполов. В убранстве преобладают изумрудный и белый цвета, в меру разбавленные благородными позолоченными акцентами. Как и на потолке, на стенах можно увидеть традиционные каллиграфические надписи.

Антигуа и Барбуда

Любителям островов можно посоветовать государство в Вест-Индии, расположенное на трёх островах: Антигуа, Барбуда и Редонда. Самый крупный остров — это Антигуа, он же и главный туристический центр с 365 пляжами. Его инфраструктура не отстаёт от современности: там вас ждут отели, ночные клубы, развлекательные комплексы, казино.

Второй по величине остров — Барбуда, полностью коралловый, с великолепной природой, сохранившейся в первозданном виде. Не заскучают там и любители архитектуры. Им стоит прогуляться по городу Сент-Джонс, где всё ещё остались старые оборонительные постройки и колониальные особняки в форте Джеймс. Он был возведён в XVIII веке для защиты от французских завоевателей. Сегодня о былом напоминают лишь сохранившиеся пушки, но вид гавани превосходит все ожидания.

Тем, кто приехал с семьёй, стоит посетить весьма милый и трогательный приют для осликов. А любителей ночной жизни ожидают шумные воскресные вечеринки в Ширли-Хайтс.

В Антигуа и Барбуде каждый найдёт отдушину и сможет прекрасно провести время!

Грузия

Это место отличается гостеприимством и тостами, суровой красотой горных храмов и аутентичной атмосферой харчевен старого Тбилиси, лезгинкой и простодушным искусством Пиросмани. Именно эти особенности привлекают многих путешественников.

Знакомство с Грузией оставит в сердце каждого след невероятной красоты, который будет раз за разом манить вас вернуться. Остаётся лишь распланировать поездку.

Любителям горных лыж и сноуборда можно посоветовать великолепные склоны — курорты Верхней Сванетии и Годердзи. Климат позволяет проводить отпуск в горах с ноября по май.

Целебные минеральные и термальные воды, лечебные грязи, свежий горный, лесной и морской воздух — может, именно этого вам сейчас не хватает? Знаменитый курорт Боржоми, восстанавливающий былое величие Шови, Ахала, Цхалтубо, Саирме и другие бальнеологические и высокогорные здравницы страны помогут в лечении различных заболеваний и восстановят иммунитет путника.

Но стоит учитывать важный момент: при наличии в загранпаспорте отметок о посещении Абхазии или Южной Осетии во въезде в Грузию будет отказано. А если пытаться въехать через эти страны, это может быть расценено как нелегальное пересечение границы.

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Коста-Рика

Коста-Рика, как и следует из названия (в переводе с испанского «Богатый берег»), богата всем и сразу: двумя океанами — Тихим и Атлантическим, экзотическими чернопесчаными пляжами, заповедниками, вулканами и горами. А столица Сан-Хосе находится в самом центре страны.

Если испокон веков все дороги ведут в Рим, то в Коста-Рику ведут все магистрали, тропы и грунтовки, по которым можно попасть прямиком в царство дикой природы, чистых водопадов, туманных озёр, что притаились на дне потухших вулканических кратеров.

Недалеко от Сан-Хосе расположен Алахуэла — второй по величине город в стране. Приезжих ждут фермы по разведению бабочек, вулкан Пояс и музей, который находится прямо в здании бывшей тюрьмы.

Ну а северо-западная часть Коста-Рики, пожалуй, будет наиболее интересной для туристов. Здесь расположились китовая бухта Байя-Бальена, заповедник «Куру», парк «»Корковадо» и остров Каньо, ботанический сад Уилсонов, заповедник дикой природы «Кабо-Бланко», заповедник «Маренко», национальный парк «Санта-Роса», «белый город» Либерия, национальный парк «Гуанакасте» с вулканами Ороси и Какао. Кроме того, тут же можно найти горячие источники Табакон, водопады Катарата-де-ла-Фортуна, национальный парк «Мануэль-Антонио», знаменитый «остров черепах» Тортуга и, безусловно, грозный вулкан Ареналь с одноимённым озером. Он бездействовал 300 лет, но в конце 60-х годов прошлого века проснулся так, что мало не показалось. Всё это ждёт вас в Коста-Рике.

Молдавия

Больше всего в Молдавии туристов привлекает, пожалуй, живописная сельская местность, большое количество винодельческих хозяйств, разнообразная вкусная и щедрая кухня и к тому же весьма привлекательные цены на отдых.

Хотя Молдавия и не самое популярное туристическое место в Восточной Европе, но сама Республика Молдова славится своими винодельнями и обилием древних православных памятников.

Из приятных бонусов — почти полное отсутствие пограничных формальностей, всего два часа в полёте и по-советски родное местное население. Помимо этого, у страны чрезвычайно богатая колоритная история с витающим в воздухе духом цыганских баронов и посвящённых каббалистов.

Главными достопримечательностями Молдавии считаются древние монастыри и обширные виноградники. Причём последние служат не только для производства вина, но и привлекают буквально толпы туристов в рамках чрезвычайно популярных в стране винных туров. Стандартный тур, помимо осмотра виноградников и производства и дегустации напитков, включает в себя посещение скальных монастырей, античных и средневековых крепостей, этнографических деревень, заповедников и национальных парков, а также пребывание на природе — у водопадов и среди живописных долин Молдавии.

Самый известный археологический парк — «Старый Орхей», расположенный в 60 км от Кишинёва. Здесь можно увидеть пещеры, вырубленные в скалах доисторическими племенами, крепость гето-даков, предков молдаван, и средневековый скальный монастырь Успения Богоматери.

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Объединённые Арабские Эмираты

Лето, которое длится 365 дней в году, – уже достаточная причина, чтобы полететь в ОАЭ. Роскошные отели для хорошего отдыха и отличный шоппинг по таким же хорошим ценам — для многих это всё, что нужно для счастья.

Подход к туризму в ОАЭ прост: удивим всем, что в стране есть, а чего нет, то построим, и удивим ещё больше. Как показывает практика, этот план действий Эмиратов весьма благотворно сказывается на турпотоке. Капризные барышни, привыкшие к белоснежному песку и чистейшим голубым водам, приходят в восторг от местных пляжей. Любители экстрима исследуют подводные и песчаные просторы, а гурманы и прочий гедонистический контингент наслаждаются вкуснейшими блюдами национальной кухни и аристократически предупредительным сервисом.

Немногочисленные исторические памятники столицы Абу-Даби соседствуют с грандиозными современными небоскрёбами и зелёными парками. Дубай в этом отношении интереснее — именно здесь находится самое высокое здание в мире, небоскреб Бурдж-Халифа. На одном из его верхних этажей расположена смотровая площадка, откуда открываются шикарные виды на город. Его светящуюся иглу узнают по всему миру, а «дромадром» для верблюжьих бегов аккуратно втиснут между высотками современных бизнес-центров. Неподалёку от небоскрёба находится знаменитый музыкальный фонтан — поистине феерическая композиция из света, звука и воды. Он установлен в искусственном озере площадью 12 га.

Помимо современной архитектуры, в ОАЭ есть музеи, в том числе любопытный Археологический музей в Шардже. Там рассказывается об истории места и региона в целом, начиная с самого его зарождения. Что касается досуга для детей, в каждом эмирате есть парки развлечений, а особой популярностью пользуются самый большой в мире аквариум в Дубае, высотой с трёхэтажный дом, и зоопарк.