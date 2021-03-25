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Из-за каких «полезных» продуктов можно набрать вес и какие блюда исключить на диете? Мнение нутрициолога

Из-за каких продуктов можно поправиться?
Валентина Аношина Анна Глумова
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«Полезные» продукты, из-за которых можно поправиться
Так ли безвредны авокадо и популярная гранола?
Lifestyle / Питание 0
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Существует ошибочное мнение: если продукт относят к рациону правильного питания, то
есть его можно безгранично, и никакого вреда фигуре он не принесёт. Однако даже самые
полезные блюда и ингредиенты могут стать причиной лишних килограммов. Поэтому добавлять их в свой рацион нужно с умом. Вместе с нутрициологом Анной Глумовой разбираемся, что это за продукты и как правильно их употреблять.

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Даже безобидные, на первый взгляд, продукты могут стать причиной неприятных сюрпризов.

Сухофрукты и орехи

Действительно сухофрукты — здоровая альтернатива сахару, но это лишь с точки зрения натуральности и наличия клетчатки. На диете их следует ограничить, так как они имеют очень высокую калорийность (из-за обилия фруктозы) и содержат много углеводов.

Фото: istockphoto.com

Орехи тоже калорийны из-за высокого содержания жиров в составе. И хотя их относят к полезным, злоупотреблять не стоит. Также нужно понимать, что совсем исключать жиры нельзя: они необходимы для здоровья гормональной системы и питания мозга.

Дополнительные источники полезных жиров: рыба, яйца, авокадо, качественные (сыродавленные) растительные масла.

Авокадо

Авокадо имеет значительное количество жиров: в одном плоде популярного сорта Хаас их примерно 20 г — это примерно треть от суточной нормы.

При этом жиры, содержащиеся в авокадо, — полезные. Поэтому полностью исключать его не стоит, нужно только контролировать количество.

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Гранола и злаковые батончики

Пожалуй, самые коварные представители «полезных» продуктов – это гранола и батончики из орехов и злаков. При покупке внимательно читайте состав: вас должно насторожить наличие сахара или мёда в начале списка.

Если вы всё же очень любите гранолу и мюсли, то их можно легко приготовить дома. Так вы будете точно уверены, что в вашем завтраке или перекусе нет лишних вредных добавок.

Фото: istockphoto.com

Смешайте мёд, пюре из банана, рубленые орехи, вяленые ягоды и сухофрукты, различные семечки, а также геркулес длительной варки или зелёную гречку. Эту смесь запекайте в духовке, перемешивая каждые 15 минут, затем просушите и уберите в плотно закрывающуюся банку.

В случае с батончиками из смеси сформируйте квадрат высотой примерно 2 см, выпекайте в духовке и за 5 минут до готовности разрежьте на прямоугольники.

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Следить за рационом — не значит отказывать себе во всём. Даже бургер может быть правильным.

Молоко

В коровьем молоке довольно высокое содержание углеводов из-за наличия в нём лактозы – молочного сахара (примерно 5 г на 100 мл). Поэтому при снижении веса его лучше ограничить.

Фото: istockphoto.com

Отследите, сколько вы пьёте молока. Если это всего один капучино в день, подбирать растительные альтернативы не обязательно. Если же вы выпиваете несколько чашек напитка с молоком и готовите молочные каши, лучше всего перейти на органическое соевое без добавленного сахара. Именно в таком молоке содержится больше всего белка и отсутствуют углеводы — идеальный баланс для худеющих!

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