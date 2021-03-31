В каких постных блюдах больше всего белка?

В период Великого поста нельзя есть пищу животного происхождения, в том числе мясо, птицу и яйца – главные источники белка. Поэтому организму надо чем-то восполнять их недостаток. Белок – основной строительный материал для мышц. Если его совсем исключить, это может быть чревато негативными последствиями для здоровья. Чем заменять животный белок и в каких постных продуктах его больше всего? Разбираемся вместе с нутрициологом Анной Глумовой.

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В каких продуктах больше всего растительного белка?

Больше всего белка содержится в бобовых: нут, маш, чечевица и, особенно, соя. Но при покупке продуктов из последней важно обращать внимание на пометки Bio, Organic, Non-GMO. Так как 99% сои выращивается с использованием ГМО. Выбрав ответственного производителя, смело добавляйте в кофе соевое молоко, пробуйте блюда с соевым творогом тофу, а также бобы эдамаме — это молодая соя, богатая белком.

Фото: istockphoto.com

Из чечевицы и маша можно готовить супы, добавляя разные овощи. А из нута — хумус. Причём базовый рецепт можно дополнять ингредиентами по вкусу: отварная свёкла или баклажан, ароматные травы и специи — не бойтесь экспериментировать.

Также много белка содержится в орехах и семенах. Причём первые, как и соя, позволяют сохранить в постном рационе привычные блюда. Йогурты из кокосового или миндального молока, кешью-творог — всё это вкусная альтернатива животному белку. Также он есть в цельных крупах и грибах. Гречка с шампиньонами, голубцы с киноа и овощами, даже итальянская паста из твёрдых сортов пшеницы (приготовленная аль-денте) содержат белки.

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Сколько белка нужно есть?

Норма белка в среднем составляет 1,5 г на 1 кг веса. Для женщины это примерно 90 г в день, а для мужчины – 120 г. Например, чтобы в день съесть 45 г белка, рацион должен выглядеть примерно так:

завтрак: овсянка, 6 г белка на порцию 200 г;

обед: гречка с грибами, 8 г белка на порцию 250 г, и салат из овощей с бобами эдамаме, 18 г белка на 50 г бобов;

перекус: орешки, 5 г белка на 30 г орехов.

ужин: рис с жареным тофу, 8 г белка на порцию 250 г.

Фото: istockphoto.com

Как видно из примера, сколько бы мы ни добавляли растительных продуктов, богатых белком, они не способны покрыть суточную потребность организма. Тем более, что растительный белок, в отличие от животного, усваивается не в полном объёме. В качестве дополнения можно использовать растительный протеин (гороховый, конопляный и др.).

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С точки зрения здоровья, пост — идеальное время, когда организм может отдохнуть от животной пищи и самоочиститься. Для этого ему требуется много чистой воды, клетчатки и витаминов. Стоит включить в рацион больше разнообразных овощей, свежих салатов с миксами зелени, морсы из клюквы, облепихи, брусники и т.д. А незначительный дефицит белка за такой непродолжительный срок здоровью не навредит.