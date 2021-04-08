В некоторых случаях решить проблему можно только с помощью хирургического вмешательства.

Почему выпирает низ живота и что делать, когда не помогают даже тренировки

Бывает, стройная девушка регулярно занимается спортом, да и с питанием вроде всё в порядке. Но есть одна «но», которое не позволяет ей назвать свою фигуру идеальной — выпирающий живот.

Это просто пример — он может быть у разных людей и по разным причинам.

Почему появляется такой живот и что с этим делать, рассказывает Елена Светлова, специалист по дородовой подготовке и послеродовому восстановлению, методист школы подготовки тренерского состава VP Fitness Consulting и эксперт Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

Подтянутый живот и красивая осанка: как правильно тренировать кор Мы часто недооцениваем эту группу мышц, а от неё зависит многое во внешности и здоровье.

Из-за чего может выпирать живот?

Основных причин, из-за которых может выпирать низ живота, несколько:

лордотический тип осанки, когда прогиб в поясничном отделе позвоночника чрезмерный, это приводит к спазмам в мышцах спины и потере тонуса брюшного пресса;

пролабирование (опущение) внутренних органов, вызванное в частности гипотонусом (пониженным мышечным тонусом) пресса;

слабость мышц тазового дна;

Фото: istockphoto.com

хронический запор, как ни странно, возникающий даже у приверженцев здорового питания,

может появиться по психосоматическим причинам;

диастаз мышц брюшного пресса, который не всегда очевиден (когда расстояние между прямыми мышцами живота увеличивается и живот становится круглым).

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Как можно избавиться от выпирающего живота?

В первую очередь стоит определить, есть ли опущение органов и насколько оно сильное. Тут может потребоваться консультация у хирурга и УЗИ брюшной полости. Сильный пролапс — это не то, что можно скорректировать в фитнес-клубе: тренеры с этим не работают с этим, обращаться необходимо к врачам. Также УЗИ может показать и наличие диастаза. Если он находится на первой стадии, ситуацию можно исправить без хирургического вмешательства. Однако каждый случай индивидуален.

Фото: istockphoto.com

Если в целом состояние удовлетворительное, то убрать выпирание и скорректировать небольшой диастаз можно с помощью укрепления тазового дна, диафрагмального дыхания (глубокое дыхание животом), укрепления поперечной мышцы живота, висцеральной коррекции у специалиста и остеопата, коррекции осанки, а также с помощью миофасциального релиза (МФР).

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Мышцы тазового дна

Хороший тонус мышц тазового дна поддерживает внутренние органы снизу. Вместе с эластичной диафрагмой он адекватно перераспределяет внутрибрюшное давление и снижает нагрузку на переднюю брюшную стенку и низ живота, где и может появляться выпирание. Чтобы укрепить тазовое дно, можно выполнять специальные упражнения.

Фото: istockphoto.com

Поперечная мышца живота

Также важно держать в тонусе поперечную мышцу, задача которой — поддерживать органы брюшной полости, что и даёт эффект плоского живота. Я советую не практиковать популярный в сети «вакуум», а научиться подтягивать только низ живота (снизу-вверх до пупка), не поднимая грудобрюшную диафрагму и не задерживая дыхание. Все упражнения на баланс тоже хорошо задействуют поперечную мышцу.

Снять спазм в мышцах и фасциях поясницы поможет МФР и растяжка. После этого можно укреплять мышцы пресса, чтобы убрать гиперлордоз (излишний прогиб) и скорректировать осанку. Однако работа «на пресс» в формате подъёмов корпуса или ног (лёжа или делая «уголок») не даст желаемого эффекта. Тазобедренный сустав сгибается не столько за счёт пресса, сколько за счёт глубоких мышц поясницы и передней поверхности бедра. Со временем они укорачиваются и закрепляют неправильную осанку. Получается замкнутый круг.

Фото: istockphoto.com

Психосоматика

Кроме того, стоит обратить внимание на психосоматику запоров. Нередко эффект напряжения живота, когда человек постоянно его втягивает (не снизу-вверх, а по всей поверхности), и проблемы с перистальтикой кишечника возникают у людей с повышенным самоконтролем. Дело в страхе отпустить ситуацию. Такие люди, особенно женщины, нередко сталкиваются с «синдромом отличника» и стремятся к абсолютно идеальному телу.