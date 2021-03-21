Как добиться плоского живота без тренировок?

Если правильно подойти к делу, можно получить заветные кубики, не проводя вечера в зале.

Некоторые считают, что добиться плоского живота можно только путём усердных тренировок. Разумеется, питание также играет не последнюю роль, однако спорт зачастую ставят во главу угла. Качают пресс всеми возможными способами: от классических скручиваний до йоги и вакуума. Но можно ли обойтись без физических нагрузок? Разбираемся вместе с тренером World Class Екатериной Некрасовой.

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Можно ли получить плоский живот без тренировок?

На этот вопрос тренер с уверенностью отвечает «да». Всё зависит не столько от физических нагрузок, сколько от питания. Спорт же — это только дополнение. Как правило, те, кому не по душе регулярные тренировки, предпочитают урезать дневную норму калорий и таким образом худеть.

Фото: istockphoto.com

Екатерина: Плоский живот зависит только от питания, особенно нижняя его часть, под пупком. Там «скапливается» всё сладкое, мучное, жирное.

Чтобы добиться желаемой фигуры, достаточно исключить вредную пищу: все сладости, копчёности, фаст-фуд. Кроме того, стоит отказаться от чрезмерно солёной еды, поскольку из-за неё хочется больше пить. В результате, происходит задержка жидкости в организме, и, как следствие, появляются отёки.

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Какого предельного результата можно достичь без занятий спортом?

Как такового максимума нет, считает тренер. Похудеть вполне можно с помощью изменений в питании, например, определённых диет, детоксов и т. д. Если всерьёз задаться целью, получится даже «высушиться» и получить заветные кубики. Вопрос лишь в том, как это будет выглядеть.

Фото: istockphoto.com

Екатерина: Можно «дохудеть» вообще до анорексии, то есть предельного результата в этом случае нет. Но если совсем нет мышечного корсета, никаких мускулов, не будет и рельефа.

То есть, если у вас хотя бы минимально развиты мышцы пресса, скорректированного питания будет достаточно, чтобы рано или поздно поучить желаемый рельеф. Хотя на это может уйти немало времени.

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Так, получить плоский живот можно и без изнурительных многочасовых тренировок. Возможно, на это уйдет гораздо больше времени. Возможно, результат не будет таким уж впечатляющим. Но тем не менее, это вполне реально. А насколько правильно и эффективно, решать вам.