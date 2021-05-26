Как добиться чётких скул и красивого овала лица

Радикальный подход не всегда верный. Обойтись можно и без дорогостоящих салонных процедур.

Для многих чёткий овал лица и острые скулы — признак не только красоты, но и молодости. Но что в таком случае делать обладателям пухлых щёк? Прибегать к хирургическому вмешательству — идея как минимум дорогостоящая. К тому же не все готовы пойти на такие радикальные меры.

Мария Фадеева, первый тренер по самомассажу лица в России, поделилась личным топ-5 упражнений для подтянутых скул и рассказала, как с помощью домашней гимнастики сделать их более чёткими.

Упражнение 1

Начинаем с разогрева. Чтобы подготовить лицо к следующим упражнениям, руками хорошенько разогреваем нужную зону на протяжении примерно 10-15 секунд.

Фото: Face Fit

Упражнение 2

Затем из пальцев формируем «крючки» и ставим их у основания скуловой косточки. На сильном нажатии руками проводим от основания до висков. Повторяем 10 раз.

Упражнение 3

Далее располагаем две ладони внизу у овала лица и, сильно нажимая, круговыми движениями доводим до скуловой косточки. Цепочка проста: заняли исходное положение — провели руками до скуловой косточки — зафиксировали. Повторяем 10 раз.

Фото: Face Fit

Упражнение 4

Теперь ставим косточки пальцев ровно под скуловую кость и, сильно прижимая, держим около 10 секунд. Затем отпускаем. После снова задерживаемся в таком положении на 10 секунд. Повторяем 10 раз.

Упражнение 5

Ставим ладонь одной руки с одной стороны, ладонь второй руки — с другой, образуя треугольник. При сильном нажатии разводим руки к виску. Далее опускаем вдоль уха и отводим вниз. Повторяем 10 раз.

Важно! Главное — перед проведением самомассажа не забывайте тщательно разогревать лицо. Начните с 10 повторов, со временем можно увеличить их число до 15-20.

Как правильно выполнять все упражнения из этого комплекса, смотрите в видеоинструкции от «Чемпионата».

Такой массаж можно выполнять в любом месте и в любое время. А если делать это регулярно, то через несколько недель сможете заметить прогресс: скулы станут значительно более выразительными и чёткими.