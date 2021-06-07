Небанальный Петербург: куда поехать болельщику, чтобы посмотреть футбол

Мы живём в постоянном движении. Так должно быть и точно будет во время матчей Евро-2020 в Петербурге. Иностранных путешественников вряд ли будет много, но в город наверняка поедут те, кто там уже там отдыхал раньше. И чтобы не вдохновлять вас очередной классической подборкой «обязательных» и банальных мест, «Чемпионат» совместно с Volkswagen Russia — официальным партнером UEFA EURO-2020 и сборной России по футболу — делится лучшими локациями города для просмотра матчей.

Да-да, и речь не про бары, а именно про уютные локации, где можно засесть, залечь, сделать всё что угодно, если у вас есть телефон, планшет, компьютер или выносной телевизор с подключённой трансляцией. Локация по такой логике, конечно, может быть любой, но всё же для комфорта и крутой атмосферы мы подобрали самые удобные, романтичные и спрятанные от кинематографа места.



В главных ролях: Санкт-Петербург, футбол, вы и ваша компания. Больше никто и не нужен.

Футбольное поле на улице Некрасова, 45

В центре есть городское футбольное поле с историческим окружением. У него нет трибун или хотя бы заграждений, зато мяч улетает либо в сторону Некрасовского сада, либо на Греческий проспект, либо в памятник Иоаниса Каподистриаса. Или же в сторону той самой розовеющей гимназии №166, где работает мама футболиста Евгения Башкирова и где он сам прыгал на школьные маты.

Смотреть футбол здесь – быть частью Санкт-Петербурга, его кирпичной и готически части. Начать лучше всего лёжа на футбольном поле (играет в основном малышня и в одни ворота), а ко второму тайму переместиться на скамейку в Некрасовском саду.

Пёстрый двор в Мошковом переулке

Между Марсовым полем и Невой люди ловят меланхолию, но летом нужно искать здесь другие краски. В Мошковом переулке есть крохотный двор рядом c музеем современного искусства. Уличная экспозиция меняется, но там всегда можно найти цветочные скамейки, экстатичные граффити, цветы, флажки и другие согревающие декорации. Откройте вкладку с футбольным матчем и болейте за наших под открытым небом – лучший вариант, если дома нет камина, но хочется красоты.

Мозаичный дворик на улице Чайковского

Недалеко от набережной Невы, рядом с Чижиком, есть питерская версия города Гауди, где в мозаике утопают даже поребрики, а мозаичные атланты поддерживают лифт жилого дома. Двор совсем не заполнен туристами, там можно разложить мысли по полочкам и отдохнуть внутри большого города, а во время Евро – засесть с футболом. Необычных фигур, яркой мозаики и цветовых отсылок к тропическим картинам Поля Гогена в мозаичном дворике очень много – летние просмотры там будут яркими и познавательными.

Музей советских игровых автоматов на Конюшенной площади

Там можно погружаться в советское детство и пить газировку, а ещё смотреть футбол на деревянных трибунах (купите себе кофе или чай – кайфуйте).



В приятном кирпичном антураже, в окружении винтажных игровых автоматов, в трёх метрах от танцплощадок Петербурга и в четырёх – от Спаса на Крови. В советском музее есть совсем не советский экран – во всю стену и даже не выпуклый. Перед ним – трибуна на 12 рядов. Занимайте ряды и перекрикивайтесь, кто за кого болеет.



Но и это не всё, чем может порадовать болельщиков Конюшенная площадь. Именно там будет располагаться одна из фан-зон Евро-2020 в виде целой футбольной деревни, в которой также будет бренд-зона Volkswagen. Сама деревня проработает со дня открытия и до самого финала турнира — с 11 июня по 11 июля. Заглядывайте, не стесняйтесь!

Лавочки перед музеем Анны Ахматовой

В школьной поездке в Петербург мы полюбили музей за отличный вай-фай, который перебил любовь к поэзии. Летом 2021 года вместо вай-фая будет футбол, а смотреть его получится прямо под стенами музея, то есть возле Фонтанного дома.



Сад музея летом наполнится цветущей зеленью, а выбеленные лавочки станут трибунами для фанатских песен. Подойдёт для просмотра в одиночестве.

Книжный магазин-библиотека-кафе на Литейном, 57

Спуститься в книжный андеграунд и словить литературный экстаз можно. Вас точно привлечет светящаяся надпись Love & Read Books («Люби и читай книги»). Внутри есть длинная панель с настольными лампами, туда заказывают кофе или десерт, можно смотреть в окно и любоваться собственной отрешённостью внутри города. Книжный подойдёт для комфортного просмотра футбола с розеткой. Поэтому поднимайтесь по лестнице и устанавливайте футбольный мир с видом на Литейный проспект.



Если ваша команда победит, можно повторить за Гоголем и рвануть на Невский проспект. Он совсем близко.

Приморский Парк Победы

Просто зелёное пространство перед стадионом «Зенита»: с лужайками, пуфиками и фудтраками с разнообразной кухней. Даже если нет билета на футбол, можно наслаждаться атмосферой у арены и при этом оставаться в природной полосе: с лебедями, прудами и выходом на залив.



Скажу честно, однажды сидел там с лимонадом и слушал песни Михаила Круга. Пусть вместо Михаила Круга будет футбол.

Памятник девушке с веслом на Елагином острове

На премиальном Елагином острове с теннисными кортами и дворянскими воротами катаются на байдарках: люди в гидрокостюмах проплывают мимо вас, машут рукой и смущаются, когда опрокидываются на ваших глазах.



И есть там секретное место – крохотный полуостров с белоснежным памятником девушке с веслом и чуть менее белоснежной скамейкой перед ней. Скамейка одна, конкуренция велика, но если вы окажетесь там и посмотрите футбол – белоснежная спутница будет вами гордиться.



P.S. Любимое место в Петербурге, и всё равно делюсь!

К слову, добраться до любой локации в городе-участнике Евро-2020 можно с помощью легковых автомобилей Volkswagen Polo, а в преддверии турнира бренд запустил эксклюзивную версию бестселлера — Football Edition. Футбольные фанаты, которые её выберут, получат приятные подарки: рюкзак, шарф и грим фаната, а также игрушку — мишку-болельщика. И ещё один бонус: на порогах, передних ковриках и в багажнике вместе с названием модели расположена символика EURO-2020TM.

Всемирно известный бренд уже много лет идёт рука об руку со спортом и в буквальном смысле слова болеет за болельщиков, стараясь сделать их передвижение по дорогам России и зарубежья комфортным, безопасным и качественным. Следите за матчами чемпионата Европы, погружайтесь в футбол и, конечно же, поддерживайте нашу сборную вместе с Volkswagen Russia. Футбол объединяет!