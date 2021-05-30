Двор-колодец и стеклянная лестница: 7 незаезженных инстаграмных мест в Москве

Вы думали, что обошли в столице всё? А вот и нет.

В Москву наконец пришло тепло, а это значит, что пора выходить искать интересные места, где можно сделать красивые и необычные снимки для «Инстаграма». Мы немного облегчили вам задачу и собрали семь нетипичных мест для фотосессий в столице.

Дом писателей в Переделкино

В 30-х Сталину предложили организовать место для отдыха выдающихся писателей того времени. Было решено, что дачный посёлок будет находиться в Переделкино. Здесь жили и работали Борис Пастернак, Булат Окуджава, Арсений Тарковский и Белла Ахмадулина. Не так давно Дом творчества отреставрировали, теперь тут можете побывать и вы.

Есть библиотека с читальным залом, завораживающая лестница, место литературных встреч и концертов, веранда с прекрасным видом.

Вход бесплатный для всех желающих.

Адрес: ул. Погодина, 4, корп. 2, посёлок ДСК Мичуринец.

Ближайшее метро: «Новопеределкино».

Саввинское подворье

Неповторимый образец дореволюционной архитектуры, который построили в 1907 году по проекту Ивана Кузнецова. Во время глобальной реконструкции Тверской улицы многие здания снесли, но это решили сохранить. В этом месте вы можете не только сделать замечательные кадры, но и окунуться в атмосферу петербургских дворов-колодцев.



Проход свободный через ул. Тверскую, 6.



Ближайшее метро: «Охотный ряд», «Театральная»

Блошиный рынок

Самый большой крытый блошиный рынок в Москве, в котором можно найти антиквариат и винтаж эпохи СССР. Магазин перенесёт вас в прошлое. Это место идеально подойдёт под стилизованную фотосессию тех времён. Виниловые пластинки, старые радиоприёмники, кожаные диваны и посуда из «бабушкиного серванта».

Адрес: Самокатная ул., 4, стр. 9.

Ближайшее метро: «Площадь Ильича», «Римская».

Дом Мельникова

Здание цилиндрической формы является памятником русского авангарда 1920-х годов, возведённый по проекту архитектора Константина Мельникова. Территория около дома уютная, ухоженная и достойная внимания.

Вход на территорию свободный, однако в сам дом попасть невозможно.

Адрес: Кривоарбатский пер., 10.

Ближайшее метро: «Смоленская», «Арбатская».

Библиотека-читальня им. Тургенева

Первая общедоступная бесплатная библиотека в Москве. Она была основана в 1884 году для увековечения памяти русского писателя Ивана Тургенева. Чудесное место не только для любителей чтения, меломанов и киноманов, но и для тех, кому захотелось тематической фотосессии.

Адрес: Бобров пер., 6, стр. 1

Ближайшее метро: «Тургеневская», «Сретенский бульвар»

Зеркальная лестница H&M на Тверской

Дом на углу Тверской и Страстного бульвара строили по проекту архитектора А. Е. Вебер в 1880 году. С 27 мая 2017 года там находится первый флагман шведского магазина H&M, который расположился на трёх этажах. Все три уровня соединяет широкая винтовая и полностью зеркальная лестница, которая уже покорила любителей красивых снимков для своего «инстаграма».

Адрес: Тверская ул.,16.

Ближайшее метро: «Пушкинская», «Тверская».

Нарисованная кофейня

Необычное кафе, где можно выпить чашечку обычного кофе и сделать парочку интересных снимков.

Создателем такого особенного пространства является Юн-Джин Ли – девушка из Сеула. Она вдохновилась сериалом “W – два мира” и захотела создать такой дизайн, которого нет не то что в Сеуле, но и во всём мире.

У неё получилось! Теперь эти кофейни есть в Москве и Санкт-Петербурге. Ждут всех желающих ежедневно без выходных с 10:00 до 20:00, в пятницу и субботу до 23:00.

Адрес: Большая Новодмитровская, 36, стр. 2, вход 3.

Ближайшее метро: «Дмитровская».