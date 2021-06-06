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Сколько можно сидеть за компьютером, сколько времени можно безопасно смотреть в экран: исследования и мнение врача

Сколько времени можно проводить у экрана без вреда для здоровья?
Наталья Ворошилова Алия Нургалеева
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Сколько времени можно работать за компьютером?
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Учёные предупреждают, что долгая работа за компьютером может спровоцировать депрессию.

Люди проводят более четверти своей жизни в Интернете, представляете? В среднем, это 6-7 часов в день, а в выходные и того больше — не пропускать же новую серию любимого сериала! Подобный образ жизни не только портит зрение, но и вгоняет в депрессию — об этом говорят учёные. Так что, если ваш день начинается и заканчивается с телефоном в руках или у монитора компьютера, эта статья для вас.

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Правда ли компьютер негативно влияет на зрение?

Первые исследования о негативном влиянии компьютера на здоровье человека появились в конце 1990-х — к тому моменту к сети подключились более 100 стран (тогда слова «Интернет» не существовало). В 1998 году в журнале CyberPsychology and Behavior был опубликован ещё один материал о вреде экранов. Тогда эксперты не называли конкретных цифр. И только в 2017 году исследователи рассчитали время, которое можно проводить у монитора без вреда для здоровья.

Вот что получилось: меньше шести часов — это норма, больше — можно, но есть риск заработать депрессию или другое психическое расстройство. Ещё через год эксперты увеличили «нормальный» диапазон до 7-8 часов.

Фото: unsplash.com/@blackcreek

С тех пор наука не сильно продвинулась в изучении этого вопроса, а исследования на эту тему уже устарели. Эксперты попросту не успевают за развитием технологий. Тем более что сейчас по-настоящему вредные мониторы уже не производят. По словам офтальмолога Натальи Ворошиловой, новые гаджеты действительно безопаснее, чем старые модели. Но это не делает их абсолютно безвредными.

Наталья Ворошилова
Наталья Ворошилова
врач-офтальмолог

По сравнению с предшественниками, у современных экранов частота мерцания меньше, то есть они излучают меньше синего цвета. Но длительная работа за компьютером, особенно на близком расстоянии, всё же негативно сказывается на зрении и может даже спровоцировать нарушение аккомодации (способность глаза фокусироваться на предметах).

Длительное воздействие синего спектра излучения может привести и к развитию близорукости, и к заболеваниям сетчатки глаза. Дело в том, что такие лучи имеют самую короткую волну и самую высокую энергию. То есть свет может проникать в кожу даже глубже, чем ультрафиолетовые лучи группы А и B.

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Как снизить вред от компьютера?

В 2018 году Университет Пенсильвании провёл исследование: оно показало, что тайм-аут от экрана на 30 минут в день снижает вред для здоровья. Но «безопасное» время для каждого индивидуально и во многом зависит от возраста, отмечает офтальмолог.

Наталья Ворошилова
Наталья Ворошилова
врач-офтальмолог

Детей до двух лет вообще не рекомендуется допускать до экранов. До пяти лет можно смотреть около 20 минут, от пяти до семи лет — 40 минут. Школьники могут сидеть за компьютером около часа. При этом непрерывное время у экрана не должно превышать получаса. У взрослых же после четырёх часов работы за компьютером может развиться компьютерный синдром.

Фото: unsplash.com/@lzzbest

Чем это грозит? Ухудшением и расфокусировкой зрения, внутриглазным давлением, болями в глазах и шее, мигренями. Компьютерный синдром можно распознать по сухости и покраснению глаз, хронической усталости и снижению остроты зрения. Ещё одно последствие, с которым могут столкнуться любители «позависать» в телефоне, — это синдром запястного канала. Проявляется он онемением рук и болью в области пальцев. Всего этого можно избежать, если следовать несложным правилам.

Сократить время у экрана. Предсказывая ваши возмущения, сражу скажем: самые ценные советы — очевидные.

Следовать правилу 20-20-20. Его суть заключается в том, чтобы каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд. В течение этого времени нужно смотреть на точку в 20 футах от себя (около шести метров). Отговорки не принимаются — поставьте напоминание или будильник. Сделать это можно с помощью специальных таймер-виджетов, например, Minutes для macOS и WorkRave для Windows.

Делать гимнастику для глаз. Офтальмолог советует периодически выполнять упражнения, например, такое. Вытяните руку перед собой — посмотрите сначала на большой палец, затем вдаль, на горизонт. Удерживайте взгляд в каждом положении по 10 секунд. Повторите 10-15 раз. Кстати, игровые виды спорта вроде бадминтона и настольного тенниса хорошо тренируют зрение.

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Использовать очки с фильтром синего цвета. Они поглощают яркость экрана и блокируют синий спектр. Производители утверждают, что такой аксессуар поможет сохранить зрение и улучшить качество сна.

Убирать телефон за час до сна. Как минимум не ложитесь спать со смартфоном в руках, если не хотите страдать бессонницей.

Проводить время с пользой. Вместо того чтобы бездумно скроллить часами ленту «Инстаграма», потратьте это время на изучение чего-то действительно важного. Автор книги Deviced! Balancing Life and Technology in a Digital World Дорин Додген-Маги утверждает, что время у экрана, проведённое с пользой, не навредит.

Фото: unsplash.com/@chuklanov

Следить за экранным временем. В большинстве смартфонов давно есть функция, которая отслеживает время, проведённое на сайтах и в приложениях. Отчёт можно посмотреть в настройках телефона в разделе «Экранное время».

Уменьшать яркость экрана с наступлением темноты. Свет препятствует выработке мелатонина — гормона сна, а это плохо сказывается на самочувствии. Дополнительно можно наклеить матовую пленку на экран: это уменьшит блики и воздействие синего цвета до 30%–60% синего света.

Перевести экран в монохромный режим. На iOS нужно зайти в настройки и в разделе «Адаптация дисплея» выбрать пункт «Оттенки серого». На Android можно скачать приложение Monochrome. В таком режиме всё отображается в чёрно-белом виде: картинки в этом случае становятся менее привлекательными. Это поможет меньше отвлекаться на девайс и сэкономить заряд батареи.

Фото: unsplash.com/@jonasleupe

Держать телефон на расстоянии 30 см от лица. Монитор компьютера следует ставить не ближе, чем в 60 см от глаз, телевизор — в 300 см. Близоруким в этом случае можно только посочувствовать, но и для них есть выход — носить специальные очки для чтения. Аксессуар подбирается по рекомендациям врача и результатам обследования.

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