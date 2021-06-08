4 простых упражнения на тренировку реакции

На первый взгляд может показаться, что хорошая реакция нужна только спортсменам, но это не так.

Каждый хочет быть ловким и иметь хорошую реакцию. Это не только про спорт. Умение быстро реагировать нужно и в повседневной жизни, чтобы переключаться между задачами на работе, домашними делами и тренировками.

Мы с Дмитрием Ващенко выяснили, что такое реакция, зачем она нужна обычным людям и как её можно усовершенствовать.

Фото: istockphoto.com

Зачем нужна быстрота реакции?

Испокон веков этот навык был необходим человеку, чтобы выжить в окружающем мире: не попасть в лапы к хищнику и избежать передряги.

Сейчас же хорошая реакция на внезапные раздражители нужна меньше, ведь жизнь стала более безопасной. Но это не значит, что теперь скилл не нужен вовсе. Случаются непредвиденные ситуации. Иногда нам приходится вовремя отскочить от несущейся во весь опор машины или затормозить на велосипеде, чтобы не сбить внезапно выбежавшего на дорогу ребёнка.

И для тенниса, и для киберспорта

Если вы любитель большого тенниса или волейбола, без этого навыка вам в принципе не обойтись.

В любом виде спорта скорость реакции — один из главных критериев подготовки спортсмена. В том числе в киберспорте. Главный признак сильного игрока – скорость реакции. Это первое, на что смотрят во время кастинга в команду. Иногда доли секунды решают исход матча. В сквоше или автогонках высоких результатов также добиваются только благодаря хорошей реакции. Обладатель этого навыка может быстро скомандовать своему телу, куда двигаться, в каком темпе или ритме.

Фото: istockphoto.com

Простые упражнения для улучшения быстроты реакции

Броски мяча в стену, стоя на одной ноге. Из исходного положения, стоя на одной ноге и удерживая баланс, бросайте мячик в стену одной рукой. По 10 бросков на каждую руку. Для усложнения закройте один глаз.

Жонглирование. Эффективное упражнение не только на реакцию, но и на координацию. Можно начать с двух мячиков, а после переходить к трём или даже к четырём.

Чеканка (желательно разными видами мячей). Это упражнение любят футболисты. Постарайтесь как можно больше набить мяч ногой, не допуская его касания о землю.