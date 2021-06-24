10 YouTube-каналов для тех, кто решил тренироваться дома

За последние два года наша жизнь буквально перевернулась с ног на голову. Кто бы мог подумать в таком недалеком 2019-м, что онлайн-тренировки будут так востребованы. Карантинные меры ослабли, а людей, выбирающих тренировки дома, не убавилось. Мы собрали несколько интересных YouTube-каналов, которые помогут достичь цели, не выходя из дома.

Chris Heria

3,22 млн подписчиков

У Кристиана Хериа — 3,2 миллиона подписчиков на YouTube. Это совсем не случайно. На сегодняшний день, Крис — известный атлет и профессиональный тренер, основатель Академии калистеники, собственного бренда спортивной одежды и аксессуаров. На своем канале он рассказывает о методах тренировок своего тела, разбирает упражнения и даёт полезные советы о фитнесе и функциональных тренировках.

Элина Федорова

677 тыс. подписчиков

Канал в основном для девочек. Элина Федорова — основатель проекта Wispence, модель и блогер. Родом из России, но живет в Америке. В видео она делится своими секретами тренировок, красоты, рассказывает о психологии и о собственном опыте жизни в Соединенных Штатах.

Кирилл Сарычев

811 тыс. подписчиков

Пауэрлифтер из России, тяжелоатлет, обладатель многочисленных рекордов и собственного канала «на ютубе». Кирилл – президент Всемирной Федерации пауэрлифтинга без экипировки (WRPF). В 2015 году Кирилл поставил абсолютный рекорд в безэкипировочном жиме лежа в мире — 335 кг. У него на канале можно встретить многих известных и любимых деятелей шоу-бизнеса и спорта, с которыми спортсмен постоянно устраивает соревнования. Контент больше развлекательного характера, но в процессе можно узнать много интересных фактов о спорте.

Obi Vincent

513 тыс. подписчиков

Оби — представитель Американской школы бодибилдинга. На его канале собраны тренировки для разных групп мышц и не только. Периодически Оби пробует новые виды спорта и рассказывает, как спортсмену с «большой» массой тела адаптироваться под новые нагрузки.

Tara Stiles

328 тыс. подписчиков

Как говорят практикующие люди: «Йогой можно заниматься везде, и для этого вам ничего не нужно». Канал Тары отлично подойдёт для тех, кто захочет прикоснуться к этой древней практике. Она рассказывает про основы и плавно переходит к асанам посложнее. Всё очень просто, доходчиво и наглядно.

Marino Katsouris

152 тыс. подписчиков

Марино показывает своим подписчикам и тем, кто случайно оказался на канале, множество простых и интересных упражнений для проработки мышц не только в зале, но и дома. Кроме вышесказанного, естественно, можно узнать много и о правильном питании, что в совокупности улучшит ваши тренировочные результаты. Но это вы и без нас знаете. На случай если у вас нет приложения YouTube на телефоне, Марино можно найти и в «Инстаграме».

Настя Завистовская

287 тыс. подписчиков

Комсомолка, спортсменка и просто красавица. Правда, про комсомолку не точно. Профессиональный тренер, балерина и основательница студии гибкости в Санкт-Петербурге. У Насти авторская методика тренировок, в основе которой балетная практика и собственный канал на YouTube. Не знаете, на какой шпагат сесть? На самом деле, нужно соблюдать баланс и тянуть всё. Только в этом случае ваши мышцы будут одинаково и хорошо растянуты, а к этому и нужно стремиться.

Swim Rocket

167 тыс. подписчиков

Вода — наверное, самая родная стихия для человека. Мы и сами на 80% состоим из неё. Уметь хорошо плавать — не роскошь, а немного потраченного времени в бассейне. Канал Swim Rocket старается максимально открыто и многогранно рассказать о том, как можно сделать из себя рыбу и суметь переплыть Ла-Манш. Уроки по плаванию, обзоры мероприятий, необходимый инвентарь и лекции от королей морей — всё и даже больше там.

Bboy Online

17,7 тыс. подписчиков

Закройте глаза. Слышите ритм? Заметили, что не можете усидеть на месте, когда играет музыка? А может: «Оу!» для вас не пустой восклик. Тогда вам точно сюда, на канал о брейкинге BBOY ONLINE. Канал, который сделан би-боями для би-боев и всех, кто любит стрит-культуру. Движения, переходы, заходы и стиль — это брейкданс, очень welcome, гайз.

Run Faq

30,5 тыс. подписчиков

Это молодой и амбициозный канал о беге, который делают сами марафонцы. Важные события из мира бегового комьюнити, экспертные мнения и опыт атлетов соединились на этой платформе воедино. Проект направлен на рассказ о беговой экипировке и о том, что ещё может пригодится бегунам-любителям. Не думайте, что непосредственно тренировки помогают добиваться целей и подниматься на высшие ступени пьедесталов. Правильная экипировка — залог успеха, и, кстати, не только в спорте.