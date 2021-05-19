Руками не трогать: как примерить цифровую одежду?

Виртуальные кроссовки или реальные — что выбрать? Надеть на себя или на виртуального персонажа — вопросы, которые уже сейчас возникают в связи с популярностью диджитал-моды. Чем же она хороша и где можно купить виртуальные наряды?

Почему виртуальная одежда набирает популярность?

Диджитал-одежда становится популярнее с каждым годом. Всё начиналось с переодевания вымышленных персонажей в компьютерных играх и выросло в целый бизнес — новый виток в истории моды. Причём рынок так называемых «скинов» в играх, которые позволяют героям менять внешний вид, по прогнозам аналитиков The Guardian, к концу 2022 года достигнет £ 36 млрд.

Например, игра Fortnite, в которой уже более 250 млн пользователей, как раз предполагает покупку разных «скинов». Сегодня цифровые наряды начали взрывать «Инстаграм» и вышли за пределы гейминга.

Какие бренды выпускают диджитал-одежду?

В 2019 году цифровое платье Iridiscence от The Fabricant было продано за £ 7800. И это лишь один из многих дорогостоящих нарядов, который нельзя увидеть вживую. Норвежская компания Clarings, популярная по всему миру, также выпустила серию виртуальной одежды за фиксированную цену — € 20. Всю линейку раскупили меньше чем за неделю.

Как ещё можно примерить виртуальный наряд?

Те, кто пока не готов тратить деньги на несуществующие в реальности наряды, могут примерить одежду в виртуальном магазине, не выходя из дома, а затем её купить. Многие сервисы дают возможность посмотреть, как на вас будет выглядеть та или иная вещь перед покупкой. Не придётся тратить время на поездку до магазина, очередь в примерочную, а потом и в кассу. Ведь нередко бывает так, что мы носим вещь до первой фотографии в «Инстаграме». А увидев себя со стороны, разочаровываемся и прячем неудачное платье поглубже в шкаф.

Ещё один вариант — приложение Drest. Там можно одеть специально созданного персонажа в существующие вещи из коллекций Gucci, Fendi, Prada и других брендов, а потом купить понравившиеся образы на Farfetch.

Преимущество диджитал-одежды не только в том, что она не занимает место и на её поиск не нужно тратить большое количество времени. Она помогает экологии, сокращая углеродный след модной индустрии.

Где можно будет увидеть виртуальную одежду?

Дэниел Гридер, исполнительный директор Tommy Hilfiger Global и PVH Europe, отмечает, что цифровую одежду станут выставлять на продажу гораздо быстрее, потому что не нужно будет тратить время на её пошив и фотографии. Он считает, что диджитал-изделия почти неотличимы от тех, что производят традиционным способом. В планах Tommy Hilfiger к концу 2022 года разместить цифровые модели одежды более чем в двух тысячах торговых точек наряду с обычной одеждой.