Мясо без мяса: плюсы и минусы веганской альтернативы

Всё больше людей пробуют растительное питание, но полностью отказаться от некоторых продуктов получается не у всех. Многие не представляют ужин без любимого бифштекса или лазаньи. Тогда на помощь приходят веганские альтернативы мясу. Но действительно ли они такие полезные, какими кажутся?

Лидия Квашнина сомнолог Рассказывает о плюсах и минусах веганского мяса.

Обсудим не только те продукты, которые называются «веганское мясо», но и различные вариации: веганский фарш, котлеты и др. Чаще всего в основе таких продуктов лежит соевый белок, реже — пшеничный и изолят горохового, встречаются и варианты на пшеничной и кукурузной муке. Также в состав добавляют различные виды клетчатки из злаков и овощей, растительных масел и семян.

Чем полезно веганское мясо?

Прежде всего содержащейся в нём клетчаткой и аминокислотами. Пищевые волокна стимулируют моторику кишечника и активизируют пищеварительные ферменты, которые необходимы для поддержания «дружественной» микрофлоры в кишечнике. Клетчатка показана людям с диабетом второго типа, так как она понижает скорость всасывания углеводов и защищает организм от скачков глюкозы в крови.

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Аминокислоты задействованы в синтезе гормонов, витаминов, пигментов и составляют основу белков. Ряд аминокислот организм способен получать только из пищи. Основное отличие веганского мяса от обычного заключается как раз в том, что не существует аналогов в растительном мире, которые содержали бы все эти аминокислоты сразу. Поэтому веганам нужно сочетать несколько продуктов растительного происхождения в одном приёме пищи.

Может ли веганское мясо помочь при похудении?

Клетчатка выводит из организма токсины и шлаки, уменьшает концентрацию вредных жиров, из-за чего снижается нагрузка на печень. Метаболические процессы в организме начинают протекать быстрее, что способствует снижению массы тела.

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Но на деле всё обстоит несколько иначе. К сожалению, производители добавляют в растительное мясо сахар и сахарозаменители, не самые полезные по балансу омега-3 и омега-6 масла, пшеничную и кукурузную муку. Это не способствует ни оздоровлению, ни похудению.

Кому стоит попробовать веганское мясо?

Обстановка, окружающая современного человека, очень токсична и неэкологична. Поэтому всем рекомендуется время от времени проводить детокс. Он в том числе предполагает исключение из рациона мяса и мясных продуктов. Тут на помощь и приходит веганское мясо, но при условии, что оно само не будет источником токсичных веществ.

К примеру, при синдроме Жильбера рекомендуется проводить детокс печени 3-4 раза в год.

Кому нельзя злоупотреблять веганским мясом?

Я уже упоминала, что чаще всего веганское мясо производят из сои, которая считается чемпионом по содержанию эстрогенов среди растений. На 100 г продукта приходится 100 000 мкг эстрогена. Фитоэстрогены (то есть природные) считаются менее опасными, чем искусственные. Но для их обмена необходимы здоровое пищеварение, печень и микрофлора кишечника. А этим не каждый может похвастаться.

Исследования говорят о том, что при взаимодействии природных эстрогенов с гербицидами, которые используют при выращивании сои, их действие многократно усиливается.

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В целом злоупотреблять соевым мясом не стоит. Поскольку чрезмерное количество сои в рационе может нарушить баланс эстрогена и прогестерона в организме, что чревато бесплодием, выкидышами, остеопорозом, эндометриозом, синдромом поликистозных яичников, дисплазией шейки матки, аутоиммунными заболеваниями, раком груди, матки, яичников.

Может ли веганское мясо полностью заменить обычное?

Если вам удастся найти добросовестного производителя, выпускающего качественный и сбалансированный по составу продукт, то да. Но я такого не нашла.

Основная проблема заключается в том, что растительное мясо — это очередной рафинированный, то есть переработанный продукт, такой же, как чипсы, крекеры и прочий аналог «мусорной еды».

Для разнообразия редко можно включать в рацион веганское мясо. Но я рекомендую приготовить что-то вкусное из качественных растительных продуктов и получить удовольствие от вкуса и осознания того, что вы едите здоровую еду, необходимую для качественной работы организма. И неважно, что это: мясо, рагу или салат.