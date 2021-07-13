Чек-лист: собираемся на пикник

Чем заменить вкусные, но вредные колбаски и что взять с собой, чтобы не заскучать?

Пока в кафе и ресторанах действуют эпидемиологические ограничения, а МЧС не предупреждает об аномальной жаре, предлагаем выбраться на пикник. Солнце, живописная природа, вкусная еда и освежающие напитки — что может быть лучше? Только пикник, на котором всем будет комфортно и весело, а после не останется лишнего мусора и тяжести в желудке. Рассказываем, как его организовать.

Алёна Степанова нутрициолог Выбирая продукты для пикника, помните: не стоит запивать мясо водой и заедать его сладкими продуктами.

Выбрать день

Посмотрите прогноз погоды и определите солнечный день без осадков, холода и жары. Если он совпал с вашим выходным, то считайте, сорвали джекпот. Возможность собраться на пикник с друзьями в будний день будет тоже на руку. Так вы сможете без труда припарковать машину, выбрать место для ланча и наслаждаться природой без посторонних людей и музыки из чужой колонки. Отправьте дату друзьям. Все согласны? Тогда начинайте подготовку.

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Найти место

Идеальная полянка для пикника находится далеко от дороги и производственных предприятий, в тени деревьев и на ровной поверхности: без ям, муравейников и осиных гнёзд. Чистый водоём рядом не только придаст живописности отдыху, но и позволит освежиться, чтобы не поймать тепловой удар. Кроме того, важно подумать, есть ли рядом место для укрытия в случае непогоды и грозы.

Собрать вещи

Для сидения. На случай выезда идеально подходят складные стулья и стол. Но если у вас их нет, то не спешите отменять пикник. Захватите плотное покрывало, плед или туристический коврик.

Для готовки. Сделать обед помогут мангал, гриль или, если это не запрещено в месте пикника, костёр и решётка. Выберите то, что найдёте дома, и не забудьте угли, жидкость для розжига, зажигалку или спички.

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Посуда и контейнеры. Чтобы продукты не испортились в дороге, воспользуйтесь сумкой-холодильником и термосами. Если вы поддерживаете экологичный образ жизни, то не забудьте многоразовые тарелки, стаканы, столовые приборы и трубочки для напитков. И главное — возьмите нож и разделочную доску.

Причём тут экология?

Здоровый образ жизни в том числе предполагает здоровое и правильное отношение к окружающей среде и заботу о природе.

Одежда. Даже если на улице жара и вы планируете отдыхать в короткой одежде, положите в рюкзак штаны, кофту с длинным рукавом и закрытую обувь на случай похолодания или атаки насекомых. Для плавания не забудьте купальник, сланцы и сменное бельё.

Аксессуары. Если есть вероятность небольшого дождя, захватите зонт или тент. При солнечном прогнозе — головной убор и солнцезащитные очки.

Аптечка. Её стоит брать всегда, когда выезжаете на природу. В обязательный набор входят: лекарства от головной боли и пищевого отравления, жаропонижающие и противоаллергенные средства, зелёнка или спирт, а также бинты и пластыри. Чтобы защитить себя от солнечных ожогов и укусов комаров, клещей и слепней, захватите крем от загара и спрей от насекомых.

Лишним не будет. Ещё несколько вещей, которые пригодятся на пикнике: внешний аккумулятор, фонарик, пакеты для мусора, влажные салфетки и туалетная бумага.

Составить меню

Мясо. Эксперт не рекомендует покупать готовые колбаски и маринованный шашлык. Зачастую за большим количеством уксуса, специями и консервантами скрываются некачественные продукты. Для пикника лучше самостоятельно купить мясо и подготовить его. Если заранее дома замариновать шашлык с уксусом, то процесс переработки начнётся раньше, и на природе мясо легче усвоится.

Овощи и зелень. Чтобы мясо не бродило в желудочно-кишечном тракте, следует употреблять его вместе с клетчаткой — зеленью и овощами.

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Сладкое. Нутрициолог не рекомендует смешивать мясо и овощи со сладкими продуктами. Это может спровоцировать процессы брожения в организме. Если хочется взять фрукты и ягоды, стоит съесть их до основного приёма пищи.

Напитки. Еду лучше не запивать напитками, особенно с добавлением сахара. Полезнее употреблять воду или травяные чаи между приёмами пищи.

Спланировать развлечения

Спортивные игры. Если ваша компания не привыкла сидеть на месте, вам повезло. На природе есть много вариантов физической активности: бадминтон, фрисби, водные пистолеты, твистер и многое другое.

Настольные игры. С собой можно взять варианты с простыми правилами, подходящие для компаний и не занимающие много места в рюкзаке, например, UNO, Доббль, Alias, Свинтус.

Кино. Посмотреть фильм с друзьями на свежем воздухе — почему бы не организовать свой эко-кинотеатр? Захватите с собой ноутбук и мини-проектор.

Гитара. Если в компании есть человек, который играет на гитаре, можно скрасить тёплый вечер песнями у костра.

Чтобы точно ничего не забыть, воспользуйтесь чек-листом «Чемпионата».

Фото: «Чемпионат»

Скачать чек-лист в качестве можно здесь.