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Что взять с собой на пикник, список вещей на пикник

Чек-лист: собираемся на пикник
Анастасия Баусина Алёна Степанова
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Что взять с собой на пикник?
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Чем заменить вкусные, но вредные колбаски и что взять с собой, чтобы не заскучать?

Пока в кафе и ресторанах действуют эпидемиологические ограничения, а МЧС не предупреждает об аномальной жаре, предлагаем выбраться на пикник. Солнце, живописная природа, вкусная еда и освежающие напитки — что может быть лучше? Только пикник, на котором всем будет комфортно и весело, а после не останется лишнего мусора и тяжести в желудке. Рассказываем, как его организовать.

<a href="https://www.instagram.com/st.alyonka/">Алёна Степанова</a>
Алёна Степанова
нутрициолог

Выбирая продукты для пикника, помните: не стоит запивать мясо водой и заедать его сладкими продуктами.

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Выбрать день

Посмотрите прогноз погоды и определите солнечный день без осадков, холода и жары. Если он совпал с вашим выходным, то считайте, сорвали джекпот. Возможность собраться на пикник с друзьями в будний день будет тоже на руку. Так вы сможете без труда припарковать машину, выбрать место для ланча и наслаждаться природой без посторонних людей и музыки из чужой колонки. Отправьте дату друзьям. Все согласны? Тогда начинайте подготовку.

Фото: unsplash.com/@masondahl

Найти место

Идеальная полянка для пикника находится далеко от дороги и производственных предприятий, в тени деревьев и на ровной поверхности: без ям, муравейников и осиных гнёзд. Чистый водоём рядом не только придаст живописности отдыху, но и позволит освежиться, чтобы не поймать тепловой удар. Кроме того, важно подумать, есть ли рядом место для укрытия в случае непогоды и грозы.

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Собрать вещи

Для сидения. На случай выезда идеально подходят складные стулья и стол. Но если у вас их нет, то не спешите отменять пикник. Захватите плотное покрывало, плед или туристический коврик.

Для готовки. Сделать обед помогут мангал, гриль или, если это не запрещено в месте пикника, костёр и решётка. Выберите то, что найдёте дома, и не забудьте угли, жидкость для розжига, зажигалку или спички.

Фото: unsplash.com/@thegordeev

Посуда и контейнеры. Чтобы продукты не испортились в дороге, воспользуйтесь сумкой-холодильником и термосами. Если вы поддерживаете экологичный образ жизни, то не забудьте многоразовые тарелки, стаканы, столовые приборы и трубочки для напитков. И главное — возьмите нож и разделочную доску.

Причём тут экология?
Здоровый образ жизни в том числе предполагает здоровое и правильное отношение к окружающей среде и заботу о природе.

Одежда. Даже если на улице жара и вы планируете отдыхать в короткой одежде, положите в рюкзак штаны, кофту с длинным рукавом и закрытую обувь на случай похолодания или атаки насекомых. Для плавания не забудьте купальник, сланцы и сменное бельё.

Аксессуары. Если есть вероятность небольшого дождя, захватите зонт или тент. При солнечном прогнозе — головной убор и солнцезащитные очки.

Аптечка. Её стоит брать всегда, когда выезжаете на природу. В обязательный набор входят: лекарства от головной боли и пищевого отравления, жаропонижающие и противоаллергенные средства, зелёнка или спирт, а также бинты и пластыри. Чтобы защитить себя от солнечных ожогов и укусов комаров, клещей и слепней, захватите крем от загара и спрей от насекомых.

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Лишним не будет. Ещё несколько вещей, которые пригодятся на пикнике: внешний аккумулятор, фонарик, пакеты для мусора, влажные салфетки и туалетная бумага.

Составить меню

Мясо. Эксперт не рекомендует покупать готовые колбаски и маринованный шашлык. Зачастую за большим количеством уксуса, специями и консервантами скрываются некачественные продукты. Для пикника лучше самостоятельно купить мясо и подготовить его. Если заранее дома замариновать шашлык с уксусом, то процесс переработки начнётся раньше, и на природе мясо легче усвоится.

Овощи и зелень. Чтобы мясо не бродило в желудочно-кишечном тракте, следует употреблять его вместе с клетчаткой — зеленью и овощами.

Фото: unsplash.com/@priscilladupreez

Сладкое. Нутрициолог не рекомендует смешивать мясо и овощи со сладкими продуктами. Это может спровоцировать процессы брожения в организме. Если хочется взять фрукты и ягоды, стоит съесть их до основного приёма пищи.

Напитки. Еду лучше не запивать напитками, особенно с добавлением сахара. Полезнее употреблять воду или травяные чаи между приёмами пищи.

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Спланировать развлечения

Спортивные игры. Если ваша компания не привыкла сидеть на месте, вам повезло. На природе есть много вариантов физической активности: бадминтон, фрисби, водные пистолеты, твистер и многое другое.

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Настольные игры. С собой можно взять варианты с простыми правилами, подходящие для компаний и не занимающие много места в рюкзаке, например, UNO, Доббль, Alias, Свинтус.

Кино. Посмотреть фильм с друзьями на свежем воздухе — почему бы не организовать свой эко-кинотеатр? Захватите с собой ноутбук и мини-проектор.

Гитара. Если в компании есть человек, который играет на гитаре, можно скрасить тёплый вечер песнями у костра.

Чтобы точно ничего не забыть, воспользуйтесь чек-листом «Чемпионата».

Фото: «Чемпионат»

Скачать чек-лист в качестве можно здесь.

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