Mamba Mentality: долгожданная книга Коби Брайанта теперь в России

Коби Брайант — легенда американского и мирового баскетбола. В его груди билось сердце чемпиона, стремящегося быть лучшим каждый момент своей жизни. В феврале 2020 года Коби трагически погиб при крушении вертолёта. Это стало огромной потерей для всего спортивного мира, но тем дороже наследие, которое он нам оставил.

В 2018 году легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» выпустил книгу The Mamba Mentality: how i play, в которой поделился особенностями тренировочного процесса и рассказал о самых тяжёлых моментах своей карьеры. Через несколько дней книга, переведённая на русский язык, будет доступна для покупки, а уже сейчас можно сделать предзаказ на крупнейших книжных платформах.

Талантливый человек талантлив во всём

Последний матч Брайант отыграл в 2016 году, тогда его команда обыграла «Юту», а сам баскетболист после матча обратился к фанатам и сказал: «Мамба уходит». Но на этом путь легенды не закончился. В 2018 году вышел короткометражный мультфильм «Дорогой баскетбол», Коби стал его идейным вдохновителем и сценаристом. Кроме этого, Брайант выступал в качестве продюсера фильма и читал текст за кадром.

В основу фильма легло стихотворение, написанное Брайантом перед завершением карьеры. Душевная и искренняя работа Коби удостоилась «Оскара» как лучший короткометражный анимационный фильм. Это история о трогательной любви к своему делу, пронесённой сквозь всю жизнь.

Весной этого года мир получил ещё одно подтверждение многогранности Брайанта — в Сети появился утерянный музыкальный альбом, записанный спортсменом ещё в 2000 году. Это часовая пластинка, состоящая из 16 треков, в том числе фиты с Тайрой Бэнкс, Destiny’s Child и 50 Cent.

Но своей самой объёмной работой вне баскетбольной площадки Коби считал книгу, над которой работал несколько лет и которую оставил в наследство всем спортсменам. Несмотря на смерть Брайанта, его семья получает прибыль от продажи автобиографии: сумма от реализации 300 тыс. экземпляров книги уже составила $ 20 млн.

О чём книга «The Mamba Mentality. Философия моей игры»?

Эта книга посвящается следующему поколению великих спортсменов. Желаю вам черпать силы в понимании того, каким путём шли другие, чтобы проложить свой путь.

И пусть он будет лучше, чем этот. — К. Б.

В книге Брайант рассказывает о своём понимании игры и документирует, чем вдохновлялся и у кого учился, как играл через боль и почему никогда не мирился с поражениями. Коби размышляет о необходимости постоянного обучения и работы над собой.

Автобиография сопровождается фотографиями Эндрю Д. Бернстайна, фотографа Зала славы НБА, а предисловие к изданию написал сам Пау Газоль. Эта книга — символ того, как великий спортсмен посвятил всю свою жизнь своему призванию и главной страсти — баскетболу.

Я помню, как в детстве получил свой первый настоящий баскетбольный мяч. Я полюбил то чувство, которое возникает, когда держишь его в руках. Я так влюбился в мяч, что даже не хотел бросать его и бить им об пол, потому что боялся испортить зернистую кожу и безупречные желобки. Я боялся потерять это чувство. А ещё я полюбил его звучание. Бам, бам, бам — когда мяч отскакивает от паркета. Живость и чистоту. Предсказуемость. Звучание жизни и света.

Это примеры того, за что я полюбил мяч, полюбил баскетбол. Вот что лежало в самой основе моего процесса развития и мастерства. Вот из-за чего я прошёл через всё, что прошёл, отдал всё, что отдал, и зашёл так далеко, как зашёл.

Всё возвращается к этому особенному «бам, бам, бам», которое свело меня с ума, когда я был мальчишкой.

Менталитет мамбы — это умение наблюдать, смотреть, слушать, анализировать, а затем психологически надавить на больное место, при этом сделав человека сильнее и лучше, помочь ему преодолеть страхи и комплексы, дать возможность развиваться дальше.

Игра, по сути, научила меня искусству рассказывания историй. Без него у меня не было бы «Эмми», не было бы «Оскара», не было бы творческих мечтаний и видений, которые ещё предстояло раскрыть. Да, баскетбол преследовал меня повсюду. Теперь я следую везде с этой игрой.