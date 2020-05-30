Простой секрет: вода натощак укрепляет организм. Но пить важно правильно

Кто бы мог подумать, что элементарная привычка настолько полезна!

Турки говорят: легко, как выпить стакан воды. Удивительно, но эта простая привычка способна приносить огромную пользу нашему организму, причём почувствовать позитивные изменения можно уже через несколько недель.

Так что произойдёт с организмом, если начинать каждое утро со стакана воды натощак? За счёт чего этот элементарный ритуал обладает столь мощным эффектом?

Как правильно пить воду натощак?

Диетологи рекомендуют ежедневно выпивать стакан воды сразу после пробуждения, то есть натощак. Такая привычка не рекомендуется людям с гипертонией, склонностью к сильным отёкам и мочекаменной болезнью. Но для большинства ежедневное употребление стакана воды абсолютно безвредно и оказывает только положительное влияние. Разумеется, если соблюдать несколько простых правил:

Выпивать стакан воды необходимо в течение 10 минут после пробуждения.

Вода должна быть негазированной, чистой, но некипячёной. Подойдёт фильтрованная, бутилированная, родниковая и талая вода.

После употребления стакана воды необходимо позавтракать, но не ранее, чем через 45 минут.

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Какую воду надо выпивать натощак: холодную или горячую?

Пожалуй, самым неоднозначным моментом при утреннем употреблении воды является температура жидкости. Совершенно точно не стоит пить ледяную воду или кипяток – пользу от такого питья не будет, а вред организму практически неизбежен. В остальном мнения специалистов расходятся, ведь вода разной температуры по-разному воздействует на организм.

Холодная вода (15-20 градусов) раздражает слизистую желудка и побуждает организм вырабатывать энергию. Поэтому стакан холодной воды помогает взбодриться, почувствовать прилив сил.

Вода комнатной температуры (20-27 градусов) эффективно стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и способствует нормализации пищеварения.

Тёплая вода (35-40 градусов) лучше способствует омоложению и очищению организма, стимулирует метаболизм

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Традиция пить воду по утрам пришла в европейскую культуру с востока. В Китае, Индии и Японии эта привычка считается одним из секретов долголетия. Поэтому часто специалисты склоняются к тому, что температура воды должна достигать 35-40 градусов. Но многие параметры зависят от индивидуальных особенностей организма, так что лучше всего подобрать оптимальную температуру на собственном опыте. Переходить на более холодную или горячую воду можно через две недели. Прислушиваясь к своему самочувствию, через некоторое время можно определить наилучшую для себя температуру воды.

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Семь причин пить тёплую воду натощак

Вода, в целом, является необходимостью для нашего организма. Пить нужно как можно чаще и больше, при этом прислушиваясь к индивидуальным особенностям и желаниям. Об этом говорят и специалисты.

Анна Берсенева, нутрициолог: Какой процесс лежит в основе поддержания нашего здоровья и молодости? Конечно, регенерация. Это процесс обновления на уровне клетки. Регенерация невозможна без употребления достаточного количества воды, ведь обезвоживание блокирует все восстановительные процессы.

Отдельно следует подчеркнуть, что большинство ферментативных и химических реакций проходят с участием воды. Через лимфатическую систему и поток крови она способствует движению многих элементов – питательных веществ, гормонов, кислорода и антител. А это основа для здоровья нашей иммунной системы.

Фото: istockphoto.com

Эффективность употребления стакана воды именно натощак обусловлена целым комплексом причин. Выделим семь свойств, которые делают эту привычку чрезвычайно полезной.

Очищение организма от шлаков и токсинов

Во время сна в организме происходят восстановительные процессы, расщепление токсинов. Тёплая вода помогает избавиться от вредных веществ и эффективнее очищает стенки кишечника и желудка.

Улучшение обмена веществ и снижение веса

Медицинские исследования доказали, что ежедневное употребление стакана воды натощак ускоряет обмен веществ на 20-30%. Органы и ткани быстрее снабжаются кислородом, питательными и полезными веществами. Следствием ускоренного метаболизма является увеличение количества сжигаемых калорий, что помогает в борьбе с лишним весом.

Нормализация работы пищеварительной системы

Выпитая с утра вода стимулирует выработку желудочных ферментов и перистальтику кишечника, снижает кислотность желудочного сока. Это способствует более быстрому перевариванию пищи, употребляемой в течение дня.

Фото: istockphoto.com

Укрепление иммунной системы

Употребление воды натощак благотворно влияет на лимфатическую систему, что делает организм менее восприимчивым к болезнетворным микроорганизмам и инфекциям.

Профилактика заболеваний почек и мочевыделительной системы

Тёплая вода обладает хорошим мочегонным эффектом, поэтому ежедневное употребление стакана воды натощак помогает избавиться от отёков. Также снижается риск появления камней в почках и инфекций мочевого пузыря.

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Повышение настроения

Привычка пить воду по утрам позитивно влияет на нервную систему. Благодаря этому снижается раздражительность, улучшается качество сна, повышается общий тонус организма и, как следствие, эмоциональное состояние.

Улучшение состояния кожи и волос

Употребление тёплой воды способствует разжижению крови, нормализуется работа кровеносной системы. Вкупе с более эффективным выведением токсинов это приводит к улучшению состояния кожи: исчезают угревая сыпь, раздражения и воспаления, замедляется рост морщин, усиливается блеск и эластичность кожи.

Также вода имеет огромное значение для роста и объёма волос. Учёные доказали, что употребление воды натощак приносит волосам больше пользы, чем жидкость, получаемая в течение дня.