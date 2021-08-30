10 способов измерить свой процент жира в теле

Два человека с одинаковым весом и ростом могут выглядеть абсолютно по-разному. И вот почему.

Как вычислить процент жира в теле? Зачем нужно знать свой процент жира?



Разбираемся вместе с тренером и эндокринологом.

Цифра на весах — далеко не самый главный показатель физической формы. Соотношение жировой и мышечной массы — вот что действительно важно. О том, как правильно оценить состав своего тела, расскажем ниже.

Александр Кожевников тренер, реабилитолог, нутрициолог Чем больше процент и количество жира в организме, тем выше риск развития осложнений и заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и эндокринной системы.

Что означает процент жира в организме?

Процентом жира в организме принято считать долю жира относительно общей массы тела. Тренер отмечает, что у мужчин и женщин эти показатели отличаются и зависят от возраста, пищевого поведения и функционирования гормональной системы.

10-20 лет 20-40 лет 40+ лет Мужчины 11-22% 13-24% 15-28% Женщины 16-27% 18-29% 20-35%

По словам эксперта, существуют и нижние границы нормы жира в организме, за которые лучше не выходить. Для мужчин это 4-7%, для женщин — 10-12%. Иначе есть риск спровоцировать гормональные нарушения, расстройства пищевого поведения и «бунт» организма, который потребует от вас вернуть ему «всё до цента». И на то есть причины.

Поскольку жир — это один из источников энергии, жировая ткань нужна для нормального функционирования организма, говорит эндокринолог. Она защищает внутренние органы от механических повреждений и служит предохраняющим слоем между кожными покровами и мышечной тканью. Но этим её функции не ограничиваются.

Юлия Катхурия эндокринолог, врач Европейского медицинского центра Жировая ткань — это эндокринный орган, который синтезирует разнообразные биологически активные вещества. К примеру, в ней вырабатываются гормоны. Также она может продуцировать цитокины или мессенджеры, передающие информацию от клетки к клетке, — это необходимо для регуляции аллергических, иммунных, аутоиммунных и других реакций. Любое изменение в количестве жировой ткани — как недостаток, так и избыток — приводит к нарушению выработки целого ряда веществ, а это может стать причиной метаболических отклонений.

Зачем определять процент жира в организме?

Процент жира в организме отражает ваш прогресс как в похудении, так и при наборе мышечной массы. Да и в целом это хороший способ мониторить своё здоровье. И вот почему.

Чем больше процент и количество жира в организме, тем выше риск развития осложнений и заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и эндокринной системы, отмечает эндокринолог.

Измерять количество жира в теле нужно ещё и для того, чтобы убедиться, что у вас нет проблем с лишним весом, а процент жира не выходит за рамки нижней и верхней границы своей нормы.

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Гормоны жировой ткани напрямую влияют на пищевое поведение человека, говорит эндокринолог. Гормон лептин, который вырабатывается с помощью жира, контролирует энергетический обмен в теле, отвечает за чувство насыщения и подавляет аппетит.

Как измерить процент жира в теле?

По словам тренера Александра Кожевникова, способов оценить состав своего тела очень много, вот только несколько из них.

Гидростатическое или подводное взвешивание. Измеряют жировую ткань и оценивают состав тела в целом, погружая тело в воду (в прямом смысле этого слова) и рассчитывая объём вытесненной жидкости. Как бы страшно это ни звучало, метод вполне безопасный.

Плетизмография. Здесь применяется тот же метод, что и в подводном взвешивании. Только вместо воды подсчитывают смещаемый телом воздух. Способ считается очень точным и применяется лишь в специальных учреждениях.

Измерение инфракрасным светом. Метод прост и безопасен — его суть заключается в том, что мышечная ткань отражает инфракрасные лучи, а жировая поглощает. На основе этого и делается вывод, чего больше.

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Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия и измерения индекса средней плотности тела. Способ относится к профессиональным, но проводится довольно сложно, с помощью рентгеновских лучей и применения различных формул.

Биоимпедансометрия. Относится к более доступным методам измерения количества жира в организме. Измерения проводят с помощью электрического сопротивления между различными тканями тела человека. Сам процесс занимает всего несколько секунд.

Юлия: Этот метод основан на измерении электрического сопротивления тканей тела, которые имеют разную проводимость. Существует несколько моделей аппаратов для выполнения биоимпедансометрии. Более точными считаются так называемые стационарные, которые используют в клиниках. В них применяют валидизированные формулы, чтобы рассчитать показатели. Поэтому накладывание электродов, неправильное положение которых может приводить к ошибкам, не требуется.

Калиперометрия, или метод Скинфолда. При этом способе измеряют толщину кожной складки в различных частях тела, применяя специальное устройство калипер. Измерения проводят в области груди, трицепса, под лопаткой, над гребнем подвздошной кости, на животе и передней поверхности бедра. Далее расчёт выполняют по формуле.

Метод ультразвуковой диагностики. Исследует не только толщину подкожно-жировой складки, но и количество и толщину мышц. Этот метод исследования достаточно точный.

Измерение окружностей определённых частей тела. Здесь для подсчёта процента жира требуется узнать вес, возраст, рост и замеры окружностей тела. Для женщин это талия, бёдра и таз, а для мужчин — шея и талия. Расчёт делают по специальным формулам, но в сети можно найти онлайн-калькуляторы — и считать вручную не придётся.

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Рентгенологическая денситометрия. Прежде всего этот метод использовали, чтобы оценивать плотность костной ткани. Но сейчас с успехом применяют и для определения количества жировой и мышечной тканей в организме. Сегодня этот способ считается «золотым стандартом» и для диагностики снижения плотности костной ткани, и для исследования состава тела.

Индекс массы тела. На основании роста и веса можно рассчитать индекс массы тела (ИМТ). Нормальными признаны значения от 18 до 25 кг/м2 — независимо от пола. Но здесь есть нюансы, говорит эксперт.

Юлия: ИМТ весьма относителен, поскольку не позволяет однозначно оценить, какая именно ткань в организме содержится в избытке, а какой недостаёт. Например, у профессиональных спортсменов, бодибилдеров ИМТ может оказаться повышенным, и это будет связано с хорошо развитой мышечной массой, а не с чрезмерным содержанием жира.