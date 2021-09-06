Кроссовки-копыта: как таби захватывают спортивную моду

Ботильоны и ботинки-таби долгое время считали смешной обувью, которую надевали только самые смелые и модные люди. Однако сейчас обувь с раздвоенным носом стала одной из самых узнаваемых во всём ассортименте бренда Maison Margiela. Модный дом выпустил первую модель Tabi ещё в 1988 году, а саму форму позаимствовал из классического японского костюма.
Зимой этого года марка представила коллаборацию со спортивным брендом Reebok, чем сразу удивила покупателей по всему миру. Подробнее рассказываем о истории возникновения таби и о том, какие спортивные марки выпускали кроссовки такой формы.
Кроссовки-таби, безусловно, стильный элемент, но не каждый решится их надеть и не всем они подойдут.
Истоки таби
Фото: gettyimages.com
Изначально, таби — это традиционные для Японии высокие носки с разделённым большим пальцем. Такое же название закрепилось за обувью с аналогичной конструкцией. Японские таби имеют мягкую прорезиненную подошву и прочный верх, из-за чего пользуются спросом среди фермеров, строителей и других рабочих. Важной особенностью таких высоких ботинок является то, что они застёгиваются на несколько петелек и крючков, поэтому максимально плотно прилегают к ноге.
Фото: gettyimages.com
Первые таби появились в 9-м веке в Киото и предназначались для самураев. Местные ремесленники добавляли ботинкам шипы и протекторы, поэтому они максимально защищали ноги. В мире о таби узнали в конце 12 века, благодаря одному странствующему монаху, который получил таби в подарок от японского императора.
Заинтересовала эта необычная обувь не только жителей других регионов, но и ниндзя, которые тогда выступали в роли диверсантов, шпионов и убийц. Им таби понравились, потому что позволяли свободно бегать, прыгать на дальние расстояния и беспрепятственно заниматься борьбой. При креплении к таби когтей они превращались в орудие, позволяющее при этом легко залезть на дерево, стену или скалу.
Таби в спортивной моде
В последнее время таби вошли в линию Nike ISPA и стали самой ожидаемой моделью коллаборации Reebok x Maison Margiela. При этом ещё несколько лет назад обувь с раздвоенным носком ассоциировалась не со сникер-культурой или стритвиром, а с интеллектуальной модой и, в первую очередь, с домом моды Maison Margiela.
В 1996 году Nike выпустил первый вариант таби — Air Rift. Гибрид кроссовок и сандалий на толстой резиновой подошве понравился многим людям, которые стали скупать таби со всех возможных площадок. На протяжении двух десятилетий таби от Nike оставались хитом продаж на eBay.
В 2014 Nike возобновил выпуск таби, но уже в ограниченном количестве. Лимитированная коллекция кроссовок на высокой амортизирующей подошве и с боковой пластиковой стяжкой вместо шнурков стала мечтой каждого сникерхеда. Производство таби в Nike переросло в целую линию с названием ISPA.
Коллаборация Maison Margiela и Reebok
Мартин Маржела не изобретал таби, но тем не менее стал главным популяризатором этого силуэта в мировой моде:
«Я хотел создать обувь, поддерживающую иллюзию босой ноги, стоящей на массивном каблуке»
Зимой этого года Maison Margiela и Reebok объявили о выпуске кроссовок Classic Leather Tabi, которые стали первыми в серии их совместных проектов в 2021 году. Новая модель сочетает в себе самые узнаваемые лекала двух брендов: те самые сапоги-копыта Tabi и кроссовки Reebok Classic Leather. Верх обуви из кожи наппа вручную покрыт белой краской в фирменной технике Bianchetto Maison Margiela так, что в процессе носки краска намеренно трескается.
Очевидным хитом коллаборации Maison Margiela и Reebok, которая поступит в продажу уже в сентябре, станет гибридная модель, объединившая классические таби с моделью кроссовок Instapump Fury. В коллекции представлены две вариации модели (на высокой подошве и на более плоской) шести расцветок — от белых и черных версий до разноцветных вариантов с красными и желтыми вставками.
Среди брендов большой моды, которые в последние годы экспериментируют с кроссовками, Maison Margiela стоит отдельно от всех, ведь самые интересные и радикальные эксперименты со спортивной обувью часто получаются именно у них. По этой причине мнение многих стилистов о добавлении таких кроссовок в гардероб расходится.
Здесь нужно руководствоваться внутренними ощущениями и нравиться самому себе в таких кроссовках. Что касается продолжительности тренда, то лично моё мнение, что это не длительный тренд, так как главная тенденция сегодняшних дней — это комфорт и удобство, а для таби нужны специальные носки, носить которые тоже особо неудобно на постоянной основе.
Добавить кроссовки-таби можно в любой образ, как и обычные актуальные кроссовки: в спортивную стилистику, в образ с креативно дизайнерскими элементами и в более простые образы кэжуал как акцент.