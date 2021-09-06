Кроссовки-копыта: как таби захватывают спортивную моду

Ботильоны и ботинки-таби долгое время считали смешной обувью, которую надевали только самые смелые и модные люди. Однако сейчас обувь с раздвоенным носом стала одной из самых узнаваемых во всём ассортименте бренда Maison Margiela. Модный дом выпустил первую модель Tabi ещё в 1988 году, а саму форму позаимствовал из классического японского костюма.

Зимой этого года марка представила коллаборацию со спортивным брендом Reebok, чем сразу удивила покупателей по всему миру. Подробнее рассказываем о истории возникновения таби и о том, какие спортивные марки выпускали кроссовки такой формы.

Нина Романова персональный стилист Кроссовки-таби, безусловно, стильный элемент, но не каждый решится их надеть и не всем они подойдут.

Истоки таби

Фото: gettyimages.com

Изначально, таби — это традиционные для Японии высокие носки с разделённым большим пальцем. Такое же название закрепилось за обувью с аналогичной конструкцией. Японские таби имеют мягкую прорезиненную подошву и прочный верх, из-за чего пользуются спросом среди фермеров, строителей и других рабочих. Важной особенностью таких высоких ботинок является то, что они застёгиваются на несколько петелек и крючков, поэтому максимально плотно прилегают к ноге.

Фото: gettyimages.com

Первые таби появились в 9-м веке в Киото и предназначались для самураев. Местные ремесленники добавляли ботинкам шипы и протекторы, поэтому они максимально защищали ноги. В мире о таби узнали в конце 12 века, благодаря одному странствующему монаху, который получил таби в подарок от японского императора.

Заинтересовала эта необычная обувь не только жителей других регионов, но и ниндзя, которые тогда выступали в роли диверсантов, шпионов и убийц. Им таби понравились, потому что позволяли свободно бегать, прыгать на дальние расстояния и беспрепятственно заниматься борьбой. При креплении к таби когтей они превращались в орудие, позволяющее при этом легко залезть на дерево, стену или скалу.

Таби в спортивной моде

В последнее время таби вошли в линию Nike ISPA и стали самой ожидаемой моделью коллаборации Reebok x Maison Margiela. При этом ещё несколько лет назад обувь с раздвоенным носком ассоциировалась не со сникер-культурой или стритвиром, а с интеллектуальной модой и, в первую очередь, с домом моды Maison Margiela.

В 1996 году Nike выпустил первый вариант таби — Air Rift. Гибрид кроссовок и сандалий на толстой резиновой подошве понравился многим людям, которые стали скупать таби со всех возможных площадок. На протяжении двух десятилетий таби от Nike оставались хитом продаж на eBay.

В 2014 Nike возобновил выпуск таби, но уже в ограниченном количестве. Лимитированная коллекция кроссовок на высокой амортизирующей подошве и с боковой пластиковой стяжкой вместо шнурков стала мечтой каждого сникерхеда. Производство таби в Nike переросло в целую линию с названием ISPA.

Коллаборация Maison Margiela и Reebok

Мартин Маржела не изобретал таби, но тем не менее стал главным популяризатором этого силуэта в мировой моде:

«Я хотел создать обувь, поддерживающую иллюзию босой ноги, стоящей на массивном каблуке»

Зимой этого года Maison Margiela и Reebok объявили о выпуске кроссовок Classic Leather Tabi, которые стали первыми в серии их совместных проектов в 2021 году. Новая модель сочетает в себе самые узнаваемые лекала двух брендов: те самые сапоги-копыта Tabi и кроссовки Reebok Classic Leather. Верх обуви из кожи наппа вручную покрыт белой краской в фирменной технике Bianchetto Maison Margiela так, что в процессе носки краска намеренно трескается.

Очевидным хитом коллаборации Maison Margiela и Reebok, которая поступит в продажу уже в сентябре, станет гибридная модель, объединившая классические таби с моделью кроссовок Instapump Fury. В коллекции представлены две вариации модели (на высокой подошве и на более плоской) шести расцветок — от белых и черных версий до разноцветных вариантов с красными и желтыми вставками.

Среди брендов большой моды, которые в последние годы экспериментируют с кроссовками, Maison Margiela стоит отдельно от всех, ведь самые интересные и радикальные эксперименты со спортивной обувью часто получаются именно у них. По этой причине мнение многих стилистов о добавлении таких кроссовок в гардероб расходится.