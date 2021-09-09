Что будет, если тренироваться по одному и тому же плану в течение шести месяцев?

Можно ли всегда делать одни и те же упражнения? Что будет с мышцами, если регулярно не увеличивать нагрузку?



Отвечает тренер.

Что эффективнее: годами отрабатывать один и тот же тренировочный план или менять его каждые несколько месяцев? Ответов на этот вопрос много, но все они сводятся к тому, что в спорте важна «золотая середина».

Разберёмся, что будет, если выйти за эти рамки.

Денис Евланов тренер и нутрициолог Прогрессия нагрузок – один из главных постулатов любого типа тренировочного процесса.

Почему важно менять программу тренировок?

По словам тренера, прежде чем ответить на этот вопрос, важно разобраться в том, за счёт каких механизмов тренировки меняют наше тело к лучшему.

Во время физической активности мы подвергаем свой организм стрессу: если нагрузка подобрана грамотно, то мы рано или поздно адаптируемся к ней. Организм становится выносливее, чтобы в следующий раз справиться с этой же нагрузкой ему уже было проще.

Денис: Приведу пример: вы приседаете с весом 20 кг по 10 раз. Наверняка последние повторы вам даются очень тяжело. Неудивительно, ведь для организма это стресс, к которому ему ещё предстоит адаптироваться! Адаптация происходит постепенно, и с каждой последующей тренировкой упражнения вам даются всё легче. В конце концов эта нагрузка становится для вас привычной, не вызывает дискомфорта и затруднений. И если в этот период ничего не предпринять, прогресс рано или поздно остановится. Почему? Всё просто: нет стресса — нет адаптации, а вместе с тем и развития, улучшения навыков, роста мышечной массы.

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Что будет с телом, если долгое время не менять свой тренировочный план?

Месяц 1. Прогресс на высоком уровне: начало адаптации сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы. Нагрузки на этом этапе кажутся высокими, говорит эксперт.

Месяц 2. Прогресс на хорошем уровне: все системы организма адаптировались. Нагрузки ещё существенны, но уже даются легче.

Месяц 3. Прогресс всё ещё продолжается, но незначительно: нагрузка уже стала привычной и не вызывает никаких сложностей.

Месяц 4. Прогресс отсутствует: нагрузка уже практически не ощущается и воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

Месяц 5-6. Прогресс идёт в обратную сторону: организм не воспринимает тренировку как нагрузку. На этом этапе, по словам эксперта, мышцы не реагируют на прежние веса, вы стоите на одном месте и перестаёте прогрессировать.