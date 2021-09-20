Вместо кофе и энергетика: какой чай выпить, чтобы взбодриться

Какие сорта чая бывают? Какой чай может оказать бодрящее действие? Чем чай отличается от кофе и тонизирующих напитков? Можно ли пить бодрящий чай каждый день?



Рассказывают мастера чая.

Современный ритм жизни не устаёт подсказывать: чем старше мы становимся — тем больше стоит задумываться над своим питанием. Можно до бесконечности ссылаться на «богатырское здоровье», а можно попробовать что-то новое. Например, отказаться от кофе и заменить его чаем. Ведь он бодрит не хуже.

Горячий напиток можно встретить в любом уголке планеты. Есть люди, которые даже представить не могут свой день без чашечки чая. Стоит оговориться, что так было не всегда, но времена, когда чай был неизвестной диковинкой, ушли в небытие. С момента открытия и до наших дней он прошёл нелёгкий путь.

Диана Каюмова сооснователь проекта 3teas Существует семь видов чая: зелёный, белый, жёлтый, бирюзовый (улуны), красный (это то, что в России называют чёрным), пуэр и чёрный чай, экстравагантный китайский чай, почти незнакомый российскому потребителю.



Отличия в основных видах определяются обработкой растений после того, как их собрали. В основном это разная степень окисления чайного листа во время его подготовки. У каждого вида свои свойства, вкус, аромат, отличающийся набор микроэлементов и эфирных масел, разное содержание кофеина и т. д. Эффекты тоже разные.



Для бодрости оптимальным считаю чёрный пуэр, у него долгий и выраженный бодрящий эффект. Хотя слова «бодрящий» для описания его действия недостаточно. Красные чаи тоже можно отнести к тонизирующим.

Считается, что чай открыл родоначальник китайской медицины — император Шень Нуну, который был одним из правителей древнейшего периода истории Китая в третьем тысячелетии до нашей эры.

Какие виды чая бодрят?

Алексей Беляев мастер чая Если речь о тонизирующих видах чая, это Шу Пуэры и красные чаи. Что касается конкретных сортов, чем выше сорт, тем более выражен и интересен эффект. Из пуэров хорош рассыпной Гун Тин, а из красных — Золотые нити или Сосновые иглы (последний попроще, на каждый день).



Вообще в чаях есть так называемый статус, уровень его коллекционности. Многие хранят чай определённого урожая по аналогии с коллекционированием вина.



Высокие хорошие чаи не смешивают между собой, но, когда речь о травяных, смеси используются довольно часто. Сейчас, например, модно добавлять сайган-дайлю — очень сильное растение с выраженным бодрящим эффектом.

Как чай влияет на организм?

Диана: Красный чай бодрит и согревает, даёт ресурсное состояние. Он хорош во время рабочего дня, а некоторые предпочитают пить его утром как мягкий разогрев всех систем организма. Что вам понравится на вкус и какой эффект окажет, конечно, стоит выяснять индивидуально, проводить эксперимент с этим хитрым напитком — у каждого свои «настройки». Красные чаи очень приятно пить в холодную и пасмурную погоду.

Хороший и правильно заваренный чёрный пуэр наполняет энергией, бодрит утром. Это единственный чай, который иногда можно пить натощак, так как из-за особенностей его изготовления он сильно отличается от всех остальных видов. Пуэр хорошо влияет на пищеварение и очищает организм. Считается, что при регулярном употреблении пуэр способствует похудению — с этим, скорее, можно согласиться. Мягко заваренный Шу Пуэр снимает усталость в конце дня и создаёт уютное настроение.

Фото: unsplash.com/@tsaiga

Важно! Не стоит пить чай после восьми вечера, если нет планов бодрствовать. Он может нарушить ваши планы на сон.

Можно ли сравнивать чай с кофе или энергетиками?

Алексей: Можно и нужно сравнивать. Чай обладает очень хорошим тонизирующим эффектом. Например, если приготовить красный чай и чёрный пуэр покрепче, они отлично бодрят. Это однозначно более полезно, чем энергетики, и продолжительнее, мягче, чем кофе. Если вы начнёте пить чай, то кофе просто отпадёт за ненадобностью.

Как заварить хороший чай?

Диана: По минимуму нужно следующее:

во-первых, хороший чай, сорт в зависимости от предпочтений;

во-вторых, качественная вода, вкусная сама по себе, от неё не должно быть накипи и осадка и на ней должен хорошо получаться чай;

в-третьих, посуда — стекло, фарфор или керамика, эти материалы не влияют на вкус воды и чая соответственно. Металл не рекомендую — он, как и глина, сказывается на вкусе воды.

Фото: unsplash.com/@oriento

Также на выбор посуды влияет то, каким способом вы приготовите чай: китайским проливом или традиционным в России и Европе настаиванием. Так, пролив подразумевает большое количество заварки и маленький объём заварочной ёмкости — при этих параметрах чай заваривается очень быстро, буквально за несколько секунд, пьётся из маленьких пиал и заваривается снова, и так несколько раз.

Некоторые виды чая — Шэн Пуэры или Фэн Хуан Дан Цуны — выдерживают очень много проливов. Ценность такого чаепития в том, что каждая заварка отличается по вкусу и интенсивности от предыдущей: вот чай раскрывается, достигает пика, выходит на плато, потом постепенно начинает испиваться, и тогда время заварки надо увеличивать.

Для такого способа обычно используют гайвань (специальная чашка с крышкой), сливник (куда переливается заваренный чай), сито (чтобы чаинки не попадали в сливник) и маленькие пиалы. Часто всё это располагается на чабани — специальной чайной доске, но это необязательный атрибут.

А можно ли пить чай каждый день?

Алексей: Думаю, можно и даже нужно, но в разумных пределах. При регулярном употреблении чая эффект становится интереснее и понимание чая увеличивается. Важным для себя считаю чередовать чаи, потому что разные виды по-разному влияют на настроение, дают разные состояния и физические ощущения. По сути, чай — это мягкий и приятный корректор настроения.

Фото: unsplash.com/@tipod

Для начала обзаведитесь стеклянной посудой: через стекло хорошо виден цвет напитка, и оно не влияет на вкус заваренного чая.

Пейте только чистые чаи, без ароматизаторов и добавок. Хороший чай должен быть вкусным сам по себе. Не добавляйте в чай сахар.

Помните о том, что алкоголь и никотин снижают и искажают чувствительность рецепторов, которые вам пригодятся для наслаждения вкусом и ароматом хорошего чая.

Не пытайтесь сразу становиться продвинутым чайным любителем, это долгий путь. Начинайте с более простых видов, не пытайтесь купить сразу что-то очень дорогое: следуйте принципу «от простого — к сложному».

Не забывайте о том, что самый лучший чай – всё же китайский, так как это родина чая и самое большое разнообразие чая тоже можно встретить там.