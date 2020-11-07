Вместо энергетика: 5 питательных смузи для продуктивной тренировки

Смузи – простое в приготовлении, полезное, а главное вкусное блюдо. Им можно дополнить любой приём пищи или перекусить на ходу, если день расписан по минутам. Для приготовления понадобится только блендер, а ингредиенты можно смело изменять в зависимости от настроения и содержимого холодильника.

Существует много рецептов смузи: фруктовых, овощных, ореховых и даже мясных. Можно экспериментировать и менять пропорции, подбирая идеальный вкус. Напиток отлично подойдёт для перекуса перед тренировкой. Выбрали пять простых рецептов, которые помогут взбодриться и зарядиться энергией.

Смешать и взбить: 5 рецептов смузи от известных топ-моделей Полезные завтраки и перекусы, заряжающие бодростью на целый день.

Смузи с овсяными хлопьями и бананом

Примерная калорийность: 368 ккал (при жирности йогурта 0,5%).

Для этого рецепта понадобится 2 ст. л. геркулеса, банан, апельсин, 250 мл нежирного йогурта, 50 мл воды. Фрукты нарезать и вместе с другими ингредиентами измельчить в блендере. По желанию можно добавить корицу.

Протеиновый смузи с авокадо

Примерная калорийность: 547 ккал (если использовать кокосовое молоко).

Для приготовления этого смузи необходимо одно авокадо, банан, 50 г свежего шпината, 4 мерных ложки протеина, 100 мл кокосового молока и 200 мл кокосовой воды (её можно заменить обычной). Все ингредиенты смешать в блендере до однородной консистенции.

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Зелёный смузи

Примерная калорийность: 607 ккал.

Для этого напитка понадобится 250 г винограда, 50 г шпината, 100 г зелёной гречки, 50 г тыквенных семечек, банан, один киви и 250 мл воды. Зелёную гречку и тыквенные семечки залить кипятком и оставить на 4-6 часов. Затем измельчить все ингредиенты в блендере, добавить воду и довести до однородной консистенции.

Белковый смузи

Примерная калорийность: 605 ккал ( если использовать творог 1% и молоко 1%).

В блендере смешать 200 г творога, 200 мл молока, банан, яблоко, два яйца и 1 ст. л. меда. Измельчить. По желанию можно добавить больше мёда.

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Питательный ореховый смузи

Примерная калорийность: 1181 ккал (если использовать йогурт 0,5%).

Для этого смузи понадобится 100 г арахиса, два банана, 4 ст. л. овсяных хлопьев, 4 ч. л. какао, 250 мл нежирного йогурта. Всё измельчить в блендере до однородной консистенции. По желанию можно добавить корицу или ваниль.