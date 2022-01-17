Мотивирующий плейлист для тренировки: подойдёт и для интенсивных нагрузок, и для заминки

Музыка — то, что создаёт особое настроение. Особенно на тренировке, тут не поспоришь. Важны максимальный заряд и позитивные эмоции. Мы в редакции придумали, как реализовать свои амбиции наслужившихся диджеев. Каждый из нас составил свой мотивирующий плейлист, который помогает нам не только в зале, но и в трудные и смутные моменты.



Для меня главная сложность в составлении плейлиста — остановиться. Поэтому на выбор этих 12 треков я потратила чуть больше времени, чем их длительность.



В моей жизни музыка играет большую роль — она помогает грустить, веселиться и даже действовать. Именно треками, которые двигают меня к цели, я и хочу поделиться. Про некоторые, особенные для меня композиции, я расскажу подробнее, а сам плейлист вы найдёте внизу.

Kanye West — Stronger

В 2017 году я впервые пробежала невероятную по моим ощущениям дистанцию — 20 км. Не знаю, что точно — моя сила воли или циклично включенный трек Канье — помогло мне это сделать, но я до сих пор очень собой горжусь. С тех пор этот трек вызывает во мне приятные воспоминания и помогает найти силы тогда, когда они прячутся очень глубоко.

L'One — Никто кроме нас

В начале 2021 года я делала большой мотивирующий ролик для юниорской сборной России по сквошу. Мне хотелось поддержать совсем юных ребят перед главным стартом в их карьере — большинство из них впервые ехали на большой взрослый турнир. Каждая строчка этой песни стала отражением их ежедневной рутинной работы и усилий, которые прикладывали сами ребята и их родители. До сих пор, глядя на этот видеоряд и вслушиваясь в слова трека, меня не перестают одолевать мурашки. Это ли не точное попадание?

ГРОТ — Постмираж

Этот трек я долго обходила стороной в творчестве группы из-за сложного названия, но когда посчастливилось послушать его от начала и до конца, мне стало очень тепло. Главный инсайт, который я получаю снова и снова, включая его в наушниках, — «Жизнь — это просто жизнь. Её нужно просто жить».

Wamdue Project — King of my Castle

Как оригинал, так и обновлённая версия этой песни помогают мне верить в себя и помнить, что главный человек, который может всё, — это я сама.

Российский государственный симфонический оркестр — Не вешать нос

Я начала напевать эти строчки ещё тогда, когда не понимала половины слов. Но меня уже тогда вдохновляли сильная и уверенная музыка и твёрдое исполнение. Как здорово, что спустя столько лет настроение этой песни во мне только приумножилось.