Кто такой Джеймс Коннолли? История первого олимпийского золота

28 октября 1868 года в Бостоне родился Джеймс Коннолли — ирландец, завоевавший самое первое олимпийское золото в мире. На протяжении всей жизни ему приходилось проявлять волю и делать нелёгкий выбор ради достижения своих целей. В 1896 году он вошёл в историю.

Путь к Олимпиаде

Джеймс Коннолли родился в Бостоне в семье многодетных эмигрантов из Ирландии, в которой был одним из 12 детей. С самого детства он увлекался спортом, занимался легкой атлетикой, но нелёгкое положение семьи не позволяло посвящать много времени спорту. В 1895 году Коннолли поступил в Гарвардский университет, где спустя год принял судьбоносное решение.

Олимпийские игры в Греции Фото: U.S. Olympic and Paralympic Committee

Руководство университета отказало студенту Коннолли в предоставлении академического отпуска, который он попросил, чтобы принять участие в первых Олимпийских играх современности в Греции. Джеймс рискнул и отправился на грузовом корабле в Афины. Именно эта Олимпиада стала судьбоносной для Коннолли.

Джеймс увлекался многими видами спорта, но лучше всего проявлял себя в легкоатлетических дисциплинах, а именно в прыжках. 6 апреля 1896 года, когда состоялся первый вид программы Олимпиады, спортсмен завоевал сразу несколько медалей, в том числе и первое олимпийское золото. Результат, показанный Джеймсом Коннолли в тройном прыжке – 13 метров 71 сантиметр – по нынешним меркам весьма и весьма посредственен, но в 1896 году ирландец обошёл серебряного призёра на метр и один сантиметр.

Первые Олимпийские игры прошли с 6 по 15 апреля 1896 года в Афинах и собрали 241 спортсмена из 14 стран. Женщины на эти соревнования не допускались. Всего было разыграно 43 комплекта медалей в 9 видах спорта.

Многие источники пишут, что кроме золотой медали в тройном прыжке Коннолли завоевал ещё серебро в прыжках в длину и бронзу в прыжках в высоту, но это не совсем так. На первых Играх награждали только двух победителей, а не трёх, как стали делать позже. Чемпион получал серебряную медаль, покрытую шестью граммами золота, второй призёр – бронзовую медаль. Третье место никак не отмечалось, поэтому формально атлет увёз из Афин только две награды.

Когда чемпион вернулся на родину, руководство университета безусловно восстановило его в качестве студента.

Жизнь после олимпийского золота

В 1900 году Коннолли снова принял участие в Олимпиаде, которая состоялась в Париже. В тройном прыжке он на 26 сантиметров улучшил свое прежнее олимпийское достижение, показав уже 13 метров 97 сантиметров, но атлету не удалось повторить свой успех, уступив титул чемпиона другому американцу — Майеру Принштайну.

Это были последние серьёзные соревнования, на которых Джеймс успешно проявил себя. После завершения спортивной карьеры он закончил университет, потом пробовал себя в разных профессиях, более всего преуспев в журналистике и литературе. Об уровне его писательского мастерства говорит тот факт, что Гарвардский университет за его литературные труды в 1949 году присвоил Джеймсу Коннолли докторскую степень.

Первый олимпийский чемпион прожил долгую жизнь и скончался 20 января 1957 года в возрасте 88 лет. В память о спортсмене в одном из бостонских парков установлена скульптура, изображающая Коннолли в момент приземления после прыжка, который сделал его чемпионом на все времена.