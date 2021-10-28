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Что такое эндосфера, как работает аппарат для коррекции фигуры, результаты процедуры, противопоказания

Что такое эндосфера? Новая антицеллюлитная процедура подходит не всем
Анна Мноян
Что такое эндосфера и чем она полезна?
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Изначально устройство использовали только профессиональные спортсмены.
Зачем нужна эндосфера? Кому нельзя делать процедуру?

Разбираемся вместе со специалистом.

Аппарат «эндосфера» стремительно набирает популярность. Изначально его создали итальянские учёные для профессиональных спортсменов — устройство предназначалось для глубокого массажа мышц, улучшения кровообращения и выведения из организма молочной кислоты. Постепенно инновационный способ стали применять в восстановительной и эстетической медицине, ведь он способен одновременно решать несколько распространённых проблем. За 75 минут сеанса можно обработать всё тело — аппарат подстраивается под конкретный тип и участок кожи. Но как это работает?

<a href="https://www.instagram.com/keeplooking.ru/">Зульфия Роман</a>
Зульфия Роман
специалист по телу сети салонов Keep Looking

Эндосфера — это инновационный метод для решения проблем с целлюлитом и лимфой.

Как действует эндосфера?

Компрессионная микровибрация оказывает влияние на ткани с помощью специального цилиндра, который состоит из 50 вращающихся сфер. Силиконовые ролики похожи на шары и расположены как соты в пчелином улье.

Фото: istockphoto.com

Благодаря этой микровибрации направление вращения и давление создают эффект компрессии четырёх видов и оказывают сразу несколько положительных эффектов:

  • воздействиуют на сосудистую систему — улучшают микроциркуляцию;
  • обеспечивают упругость тканей — повышают выработку коллагена;
  • влияют на лимфатическую систему — уменьшают застой лимфы в тканях;
  • обезболивают — уменьшают болезненные проявления при застое жидкостей.
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Кому подходит процедура и какой эффект даёт?

«Эндосфера» показана почти всем. Подходит для избавления целлюлита как средство спортивной и эстетической медицины, для лечения вен и сосудов, заживления шрамов. Процедуру назначают до и после липосакции, чтобы избавиться от дряблости тканей. Болевые ощущения практически отсутствуют и зависят от степени застоя жидкостей в теле.

Процедура обеспечивает:

  • лимфодренаж;
  • пиллинг кожи;
  • насыщение тканей кислородом;
  • коррекция фигуры;
  • уплотнение тканей;
  • укрепление сосудов;
  • разглаживание «апельсиновой корки»;
  • лечение мышечной боли.

Фото: unsplash.com/@dainisgraveris

Эндосфера помогает бороться с растяжками, улучшая регенерацию кожи и стимулируя выработку коллагена. Но для должного результата потребуется совмещать её с другими аппаратными методиками.

В среднем курс длится 12-15 процедур по 2-3 раза в неделю. После окончания основного курса можно делать поддерживающие сеансы 3-4 раза в месяц.

Процедуру можно делать после тренировки, так как это улучшит снижение молочной кислоты после нагрузки, а также расслабит мышцы. А перед сеансом стоит выпить воды — это способствует оттоку лимфы.

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Кому нельзя пользоваться эндосферой?

К противопоказаниям относятся:

  • наличие тромбов;
  • онкология;
  • острые воспалительные реакции;
  • беременность до седьмого месяца (после процедура проводится с упором на дренаж).
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