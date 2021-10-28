Что такое эндосфера? Новая антицеллюлитная процедура подходит не всем

Изначально устройство использовали только профессиональные спортсмены.
Зачем нужна эндосфера? Кому нельзя делать процедуру?
Разбираемся вместе со специалистом.
Аппарат «эндосфера» стремительно набирает популярность. Изначально его создали итальянские учёные для профессиональных спортсменов — устройство предназначалось для глубокого массажа мышц, улучшения кровообращения и выведения из организма молочной кислоты. Постепенно инновационный способ стали применять в восстановительной и эстетической медицине, ведь он способен одновременно решать несколько распространённых проблем. За 75 минут сеанса можно обработать всё тело — аппарат подстраивается под конкретный тип и участок кожи. Но как это работает?
Эндосфера — это инновационный метод для решения проблем с целлюлитом и лимфой.
Как действует эндосфера?
Компрессионная микровибрация оказывает влияние на ткани с помощью специального цилиндра, который состоит из 50 вращающихся сфер. Силиконовые ролики похожи на шары и расположены как соты в пчелином улье.
Фото: istockphoto.com
Благодаря этой микровибрации направление вращения и давление создают эффект компрессии четырёх видов и оказывают сразу несколько положительных эффектов:
воздействиуют на сосудистую систему — улучшают микроциркуляцию;
«Эндосфера» показана почти всем. Подходит для избавления целлюлита как средство спортивной и эстетической медицины, для лечения вен и сосудов, заживления шрамов. Процедуру назначают до и после липосакции, чтобы избавиться от дряблости тканей. Болевые ощущения практически отсутствуют и зависят от степени застоя жидкостей в теле.
Процедура обеспечивает:
лимфодренаж;
пиллинг кожи;
насыщение тканей кислородом;
коррекция фигуры;
уплотнение тканей;
укрепление сосудов;
разглаживание «апельсиновой корки»;
лечение мышечной боли.
Фото: unsplash.com/@dainisgraveris
Эндосфера помогает бороться с растяжками, улучшая регенерацию кожи и стимулируя выработку коллагена. Но для должного результата потребуется совмещать её с другими аппаратными методиками.
В среднем курс длится 12-15 процедур по 2-3 раза в неделю. После окончания основного курса можно делать поддерживающие сеансы 3-4 раза в месяц.
Процедуру можно делать после тренировки, так как это улучшит снижение молочной кислоты после нагрузки, а также расслабит мышцы. А перед сеансом стоит выпить воды — это способствует оттоку лимфы.