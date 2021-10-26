В некоторых случаях характерный щелчок — естественное явление. Но далеко не всегда.

Почему хрустят колени и можно ли тогда тренироваться?

Елена Пастарнак семейный ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Почему колени хрустят во время тренировки? Можно ли продолжать заниматься? Как это исправить?

Нередко хруст в коленях — это результат неправильной работы сустава. Если он не сопровождается воспалением тканей, то человек не чувствует боли и дискомфорта. Поэтому многие его просто игнорируют. При этом хруст в суставах может сигнализировать об ортопедических заболеваниях. В чём причины его появления и когда стоит беспокоиться? Влияет ли он на образ жизни?

Каковы причины хруста в коленях?

Чтобы понять, откуда берётся хруст, нужно немного разобраться в строении коленного сустава. Самая простая аналогия — это шарнирное соединение, которое схоже по устройству с суставом. В случае с коленом в качестве подвижных элементов, которые участвуют в движении и отвечают за амортизацию, выступают суставные поверхности. Они покрыты хрящевой тканью, которая обеспечивает плавность движения. Полость, где находятся эти элементы, покрыта капсулой — плотной герметичной соединительной тканью. В полости сустава находится специальная жидкость, задача которой — выполнять функцию смазки и предотвращать трение суставных поверхностей.

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При ходьбе, беге, занятиях спортом капсула растягивается, в результате чего увеличивается её объём. Давление в ней падает, из-за чего в жидкости образуются газовые пузырьки. Они лопаются, когда давление в пузырьках и жидкости становится одинаковым. Мы слышим щелчок. Капсула сустава, которая растягивается при физической активности, тоже может хрустеть. Кроме того, причиной подобного явления могут стать мышцы и сухожилия. При движении они трутся о выступающие поверхности костей, что и становится причиной щелчка. То же самое касается и связок, работа которых сопровождается характерным звуком.

Хруст в суставах у детей и подростков часто вызывает беспокойство родителей. Спешу успокоить — это связано с тем, что костная ткань растёт быстрее, чем мышечная. Мышцы, сухожилия, связки натягиваются и вызывают хруст в суставах. Но к ортопеду обратиться всё же стоит, чтобы специалист исключил заболевание и подтвердил возрастные особенности.

К сожалению, со временем хрящевая ткань коленного сустава изнашивается. Суставные поверхности становятся более шероховатыми, поэтому их трение вызывает хруст — крепитацию. Ускоряют этот процесс интенсивные спортивные нагрузки, работа, связанная с физическим трудом, полученные травмы, лишний вес. Малоподвижный образ жизни тоже не полезен для суставов, так как при отсутствии движения ухудшается кровоснабжение. Это также негативно сказывается на состоянии хрящевой ткани.

О каких проблемах может говорить хруст в коленях?

Хруст суставов может сигнализировать об ортопедическом заболевании. Если он сопровождается болями и припухлостью в области колена, речь идёт об артрите . Сустав воспаляется и болит, отекает, а температура тела повышается. Запущенные стадии переходят в хроническую форму, которая может вызвать разрушение сустава и огранить подвижность.

. Сустав воспаляется и болит, отекает, а температура тела повышается. Запущенные стадии переходят в хроническую форму, которая может вызвать разрушение сустава и огранить подвижность. Также хруст возникает из-за артроза — заболевания, при котором стираются суставные поверхности и колени деформируются. Нередко такие патологические изменения затрагивают всю структуру коленного сустава: костные поверхности, связки, мениски, хрящи. В тяжёлых случаях они приводят к полному обездвиживанию конечности.

— заболевания, при котором стираются суставные поверхности и колени деформируются. Нередко такие патологические изменения затрагивают всю структуру коленного сустава: костные поверхности, связки, мениски, хрящи. В тяжёлых случаях они приводят к полному обездвиживанию конечности. Вызвать хруст могут и системные заболевания — ревматоидный артрит, ревматизм , которые также поражают и колени. Суставы, чаще коленные, воспаляются, отекают и болят.

, которые также поражают и колени. Суставы, чаще коленные, воспаляются, отекают и болят. Щелчки в коленях возможны при остеопорозе — из-за этого заболевания кости теряют свою прочность. Наличие инфекционной патологии также нередко становится причиной хруста.

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Кроме того, вероятность прогрессирующего хруста характерна для тех, кто носит неправильную обувь. Высокие каблуки или, наоборот, абсолютно плоская подошва, узкий нос — всё это «вредные» элементы обуви, которые приводят к развитию плоскостопия. Именно эта самая распространённая ортопедическая проблема зачастую становится причиной артроза и, как следствие, хруста коленных суставов.

Почему колени хрустят на тренировке?

Начинающие и профессиональные спортсмены зачастую сталкиваются с тем, что их колени хрустят на тренировках. Как минимум это происходит из-за того, что во время упражнений зачастую приходится делать резкие движения и повороты, при которых сухожилия, мышцы и связки соприкасаются с костями суставов.

Кроме того, слишком интенсивные тренировки вызывают более быстрое изнашивание хрящевой ткани и стирание суставных поверхностей. Поэтому у профессиональных спортсменов с возрастом начинают болеть колени и другие суставы. Хруст также может быть последствием ранее полученной на тренировке травмы.

Ещё стоит учитывать, что для спортсменов характерна избыточная доля протеина в организме. Он повышает уровень белка в жидкости внутри колена и «высушивает» её. В результате она меньше смягчает трение суставных поверхностей.

Что делать, если хрустят колени?

В любом случае при появлении хруста в коленях нужно проконсультироваться с ортопедом. Врач поможет понять, в чём причина звука. Если никаких предпосылок к патологии нет, можно вести обычный образ жизни и заниматься спортом. При умеренных нагрузках хруст будет естественным явлением.

Для защиты суставов на тренировках лучше использовать ортопедические спортивные бандажи. Изделия оптимизируют работу опорно-двигательной системы, поддерживают мышцы и связки, а также снижают риск травмы. Правильно подобрать их поможет специалист. Кроме того, он посоветует подходящие для тренировок ортопедические стельки, которые снижают ударную нагрузку на стопы и суставы. Также врач порекомендует диету, которая поможет сохранить хрящевые структуры суставов, предотвратить развитие остеопороза. А в случае необходимости назначит витамины или лекарственные препараты.

Подробнее о том, почему ещё могут хрустеть колени и как с этим быть, смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.

Спорт положительно сказывается на состоянии суставов и всего организма в целом. Но только при двух важных условиях. Первое — нагрузки всегда должны быть умеренными. Интенсивные изнуряющие тренировки ещё никому не шли на пользу, у них всегда есть последствия. Второе — перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом, чтобы оценить состояние опорно-двигательной системы и не навредить здоровью.