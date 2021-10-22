Зачем тренируются в костюме-сауне и кому нельзя этого делать?

Можно ли похудеть с помощью костюма-сауны? Кому нельзя тренироваться в костюме-сауне?



Разбираемся вместе с фитнес-тренером.

Похудеть вдвое быстрее и эффективнее, не увеличивая при этом нагрузок. Звучит как несбыточная мечта, не правда ли? И костюм-сауна якобы предлагает любому спортсмену исполнение этой мечты. Однако не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой? В чём же подвох этого костюма и есть ли он вообще?

Ольга Андрианова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class Для похудения нет ничего лучше, чем правильное питание и регулярные занятия спортом. А этот костюм, скорее, отличный маркетинговый ход.

В каких случаях костюм-сауна будет полезен?

Ольга: Чаще всего его используют спортсмены для сгонки веса перед соревнованиями, но не без вреда для организма. Если вам нужно сбросить вес в сжатые сроки, костюм-сауна действительно поможет. За час интенсивной тренировки можно потерять до двух килограммов. Если вы хотите похудеть и сохранить результат надолго, не стоит надеяться на чудодейственный эффект костюма-сауны. Минусов гораздо больше, чем плюсов.

Как костюм влияет на организм?

Ольга: Занятия в таком костюме — это значительная нагрузка на сердце. Похудение происходит за счёт обезвоживания. Сначала вы увидите хороший результат на весах, но со временем положительный эффект будет исчезать, поскольку нужно поддерживать водный баланс организма.

Фото: istockphoto.com

Во время обильного потоотделения выходят не только вода и токсины, но также и соли, и микроэлементы, которые нужны для жизнедеятельности и восстановления организма.

Также занятия в костюме могут привести к тепловому удару, раздражениям кожи и обострениям хронических заболеваний. Поэтому, если решили заниматься, делать это нужно осторожно, а подходить к процессу — осознанно.

В каких случаях тренировки в костюме-сауне строго запрещены?

Противопоказаниями к таким занятиям считаются:

заболевания сердца и сосудов;

болезни почек;

заболевания, при которых необходимо строго контролировать водный баланс организма;

диабет;

заболевания кожи;

варикоз;

беременность.

Как тренироваться в костюме-сауне без вреда для здоровья?

Ольга: Можно тренироваться в нём раз в неделю, чтобы немного разогнать организм, получить здоровую порцию стресса. При этом вы не должны изнурять себя на каждом занятии. Например, это может быть лёгкая пробежка с чётким контролем пульса и общего состояния. Старайтесь не останавливаться и всегда находиться в движении, но если есть ухудшения — сразу снимайте костюм. Смените одежду и остыньте.

Фото: unsplash.com/@nate_dumlao

Всё же выходит, чудес не бывает и похудеть на десятки кило за счёт костюма-сауны не получится. Однако чем более тернист путь к цели, тем дороже её достижение, не правда ли? И облегчать этот путь сомнительными приспособлениями — не лучшая идея.